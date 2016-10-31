Дело генерала Сугробова продолжили в Германии

Немецкие правоохранители доказывают вину Владимира Райзвиха – фигуранта громких дел, бывших в разработке ГУЭБиПК МВД России. Но если в России Райзвиха считается пострадавшим от действий оперативников, то в Германии он обвиняется в мошенничестве – доказательства этих преступлений собрало управление Сугробова незадолго до того, как самих полицейских объявили вне закона, пишет ПАСМИ.

Дело Райзвиха в России

Одним из громких дел «сугробовцев» было крупное дело о коррупции с медицинским оборудованием. По версии полицейских, поставки томографов в России проходили с миллионными откатами. Поставщиком являлся немецкий бизнесмен Владимир Райзвих.

Так называемый «эпизод Райзвиха» – единственный коммерческий эпизод в деле сотрудников полиции. С его помощью следователи СК РФ, очевидно, пытались объяснить коммерческую выгоду, которая, по определению, должна быть у участников преступного сообщества. Однако доказать финансовую заинтересованность полицейских до сих пор не удалось. Также, как и не удалось доказать финансовую выгоду якобы агента гуэбовцев Валерия Панова.

По версии следствия, бывший депутат Госдумы от Челябинской области, бизнесмен Валерий Панов участвовал в эпизоде Райзвиха. По данным ГСУ СКР, в декабре 2012 года сотрудники ГУЭБиПК во главе с генералом Сугробовым заинтересовались бизнесменом Владимиром Райзвихом. Следствие считает, что в конце 2012 года к Райзвиху в Германию приехал начальник 19-го отдела ГУЭБиПК Иван Косоуров, который ныне также обвиняется в участии в преступном сообществе. Он якобы переговорил с бизнесменом и запугал его привлечением к уголовной ответственности, арестом и объявлением в международный розыск. По версии следствия, Косоуров настоял на передаче эксклюзивных прав на торговлю медоборудованием Accuray гендиректору ООО «СПб Медика» Игорю Скакунову. Райзвих уступил. Правоохранители полагают, что Панов являлся агентом арестованных сотрудников ГУЭБиПК, которые осуществляли противодействие коррупции с помощью своих агентов под прикрытием. В марте 2015 года бывший депутат был заочно арестован и объявлен в международный розыск в рамках расследования дела в отношении сотрудников ГУЭБиПК МВД России.

Дело Райзвиха в Германии

Сотрудники ГУЭБиПК интересовались Райзвихом, поскольку изначально считали его мошенником. Но арест генерала Сугробова изрядно спутал все карты и неожиданно спас Райзвиха – из подозреваемого в мошенничестве он вдруг превратился в свидетеля обвинения по «делу сугробовцев». Следствию Райзвих радостно помог своими показаниями против оперативников ГУЭБиПК. СК РФ рассчитывал получить данные о коррупционных связях между оперативниками ГУЭБиПК и коммерсантами, но веских доказательств так и не появилось.

Однако разрабатывать Райзвиха продолжили германские коллеги генерала Сугробова, они использовали всю информацию, которую предоставило им ГУЭБиПК, и добыли практически неопровержимые улики, свидетельствующие о том, что Райзвих является преступником. В результате Райзвих был арестован. Только арест произошел в Германии.

В постановлении прокуратуры Аугсбурга о заключении под стражу содержится информация, что обвиняемый Вальдемар Райзвих является организатором преступной группы и что он заключал с лицами, получающими взятки, незаконные соглашения и определял размер, распределение и выплату взяток. Само постановление содержит более ста страниц. Остановимся только на теме взяточничества. В постановлении фигурирует много цифр и фамилий. По мнению германских следователей Райзвих давал крупные взятки сотрудникам компании ООО «Siemens Москва Халткер» с целью получить эксклюзивное право продавать медицинское оборудование компании «Siemens» в Москве. То же самое касается и компании «Аккурей». Суммы взяток фигурирующих в документе достигают миллиона долларов. Целью взяток служило получение эксклюзивного права продавать медицинское оборудование по завышенным ценам.

Коррупционный проект «Россия»

В постановлении фигурирует несколько так называемых «проектов» ОПГ. Первым идет «проект Тюмень». Здесь утверждается, что целью обогащения Райзвих с подельниками договорились, что ЗАО «Строймонтаж» приобретет у подконтрольной Райзвиху фирмы «Lamitec-Medicals GmbH» оборудование компании Siemens в общей сложности за 35,5 млн. долларов США. А у другой подставной фирмы Райзвиха «Ламитек-Технолоджис» через «СИА Балтимед» — оборудование фирмы «Канберра» в общей сложности за 3,244,130 долларов США и эти цены будут признаны российским должностным лицом Мезенцевым выгодными. Экс-директору «Дирекции строительства специальных объектов» Тюменской области Михаилу Мезенцеву при посредничестве бывшего тюменского депутата Сергея Коробова от Райзвиха была передана взятка в размере 6,7 млн долларов за обеспечение победы в конкурсе на поставку томографов для тюменского онкоцентра. Сейчас Коробов находится в розыске, а дело Мезенцева повторно передано в суд.

По предварительному сговору выплаты должны были пройти из средств Тюменской области. Вы только вдумайтесь, члены ОПГ получили сверхприбыль в размере 24 миллионов долларов США в результате продажи оборудования компании Siemens, которое стоит гораздо дешевле! Эта сверхприбыль должна была быть распределена между членами ОПГ, куда входили российские чиновники и бизнесмены во главе с Райзвихом.

Фигурирует и в документе и «проект Челябинск», который имеет непосредственное отношении к делу ГУЭБиПК, а также «проект Магнитогорск».

Схема преступления была однотипна – сверхприбыль ОПГ приносили поставки медицинского оборудования по завышенным в несколько раз ценам. При этом курирующие этот вопрос чиновники на местах получали взятки за то, чтобы признавать эти суммы приемлемыми.

По материалам постановления о заключении под стражу от «проекта Тюмень» ОПГ Райзвиха получила сверхприбыль в размере 24,422,775,80 $. От «проекта Челябинск» — 22,462,519,81 $. От «проекта Магнитогорск» – 9,986,586,92 $. Всего от «проекта Россия» группа Райзвиха получила прибыль около пятидесяти семи миллионов долларов, которые были фактически украдены у российского налогоплательщика.

«Важный» свидетель обвинения

В этом постановлении прокуратуры Аугсбурга есть еще много интересной информации, включая хитроумные схемы ухода от налогов, но нас здесь интересует другое. Каким образом такой человек как Владимир Райзвих может фигурировать в деле генерала Сугробова как важный свидетель со стороны обвинения, ведь если даже часть сведений содержащихся в документе правда – на нём самом негде ставить клейма.

По версии следователей СКР против немецкого бизнесмена тогда действовал ныне арестованный оперативник ГУЭБиПК Иван Косоуров, его подчиненный Евгений Шерманов и еще один помощник Игорь Скакунов. Начальник главка генерал Денис Сугробов якобы лично руководил операцией. По этой версии оперативники «кошмарили» Райзвиха, чтобы переписать его бизнес на аффилированных с ГУЭБиПК бизнесменов.

Еще не известно, переквалифицируют ли в России Райзвиха снова в обвиняемого под давлением неопровержимых улик. По крайней мере, пока он в статусе свидетеля. Даже будучи под домашним арестом он приезжал в Россию по делу Сугробова с браслетом на ноге. Бизнесмен, впрочем, бодрится и пытается выжать из своего статуса свидетеля максимальную пользу. В интервью некоторым СМИ он обвинил баварских полицейских в сговоре с группой Сугробова:

— Как мне позже стало известно от оперативников, которые работали по делу Сугробова, было установлено: немецким полицейским было сказано, что я однозначно преступник и меня надо брать и разрабатывать. Думаю, баварские полицейские просто соблазнились на генеральские погоны генерала Сугробова и подумали, что наверняка такое сотрудничество сулит им повышение по службе в перспективе. Они думали, что разоблачали преступную группу, но в итоге оказалось, что сами оказались в сговоре с преступной группой.

Райзвих уверен, что если Сугробова с другими обвиняемыми признают виновными, возбужденное в Германии дело развалится.

Однако арестовали Райзвиха намного позже ареста Сугробова. Ходатайствуя в суде, немецкие полицейские прекрасно знали о деле генерала Сугробова. Да и как вообще может быть связана немецкая полиция с российским главком, не понятно.

Но и другие эпизоды, даже заснятые на видео, явно показывают: чиновников не заставляли брать взятки, делали они это добровольно и охотно. Пока ясно одно – обвинение получило серьёзного противника в лице германской правоохранительной системы.