]]> ]]>
Главная В России Новости

Кириенко возглавит наблюдательный совет «Росатома»

09:21 31.10.2016
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

Замглавы администрации президента Сергей Кириенко займет должность главы наблюдательного совета «Росатома». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к руководству «Росатома».

Кириенко сменит действующего председателя наблюдательного совета Бориса Грызлова. Собеседник «Ведомостей» допускает, что новую должность Грызлову подыскивать не будут.

По данным издания, назначение Кириенко, который ранее возглавлял «Росатом», должно обеспечить преемственность в работе госкорпорации, а также поспособствовать завершению уже начатых проектов.

По сути, за чиновником останется ответственность за стратегическое развитие госкорпорации, отмечает он: «Нужно поддерживать работу „Росатома“, для него это важно». [Новый гендиректор Алексей] Лихачев, по словам собеседника «Ведомостей», — молодой директор, его нужно прикрывать в дискуссиях с Минфином и аппаратом правительства, чтобы, к примеру, не возникало соблазна отказаться от инвестиции в будущее.

Сергей Кириенко был назначен заместителем руководителя администрации президента 5 октября 2016 года. До этого он в течение 11 лет возглавлял «Росатом». Новым руководителем «Росатома» после перехода Кириенко в администрацию Кремля стал первый заместитель министра экономического развития Алексей Лихачев.

Борис Грызлов возглавлял наблюдательный совет «Росатома» с ноября 2011 года.

Темы: Россия, Бизнес и предпринимательство в России, Росатом
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.10.2016, 12:17
Достижения "киндер-сюрприза"

Ну, с дефолтом его подставили капитально.
Потом бросили на Росатом, конкурировать атомщиками богатейших и мощнейших западных стран. В расчете на то, что лоб сам себе разобьёт или ему разобьют.
Результат -
Росатом владеет самыми передовыми технологиями в ядерной энергетике.
Доля Росатома на рынке ядерного топлива более 33% и продолжает расти.
20 процентами акций обогатительных предприятий США владеет Росатом и держит руку на пульсе американской ядерной отрасли.
Как ни странно, "киндер-сюрприз" - достойный продолжатель на современном этапе своего великого предшественника Лаврентия Павловича и, заметьте, никаких ГУЛагов.
31.10.2016, 11:18
Что-то

мне это напоминает кабацкий "приемчик" музыкального ансамбля для срубания дополнительного бабла:"Наш ансамбль закончил свое выступление. Но еще не уходит..."
31.10.2016, 11:03
Николя

В Администрации пришелся не ко двору?
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.