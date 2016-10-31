Кириенко возглавит наблюдательный совет «Росатома»

Замглавы администрации президента Сергей Кириенко займет должность главы наблюдательного совета «Росатома». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к руководству «Росатома».

Кириенко сменит действующего председателя наблюдательного совета Бориса Грызлова. Собеседник «Ведомостей» допускает, что новую должность Грызлову подыскивать не будут.

По данным издания, назначение Кириенко, который ранее возглавлял «Росатом», должно обеспечить преемственность в работе госкорпорации, а также поспособствовать завершению уже начатых проектов.

По сути, за чиновником останется ответственность за стратегическое развитие госкорпорации, отмечает он: «Нужно поддерживать работу „Росатома“, для него это важно». [Новый гендиректор Алексей] Лихачев, по словам собеседника «Ведомостей», — молодой директор, его нужно прикрывать в дискуссиях с Минфином и аппаратом правительства, чтобы, к примеру, не возникало соблазна отказаться от инвестиции в будущее.

Сергей Кириенко был назначен заместителем руководителя администрации президента 5 октября 2016 года. До этого он в течение 11 лет возглавлял «Росатом». Новым руководителем «Росатома» после перехода Кириенко в администрацию Кремля стал первый заместитель министра экономического развития Алексей Лихачев.

Борис Грызлов возглавлял наблюдательный совет «Росатома» с ноября 2011 года.