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Роспотребнадзор выявил виновных в массовом отравлении в Дагестане

19:05 31.10.2016
Фото с сайта shaturagrad.ru
Фото с сайта shaturagrad.ru
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Роспотребнадзор установил виновных в массовом отравлении водой в столице Дагестана - Махачкале. Об этом РИА Новости рассказала глава ведомства Анна Попова.

«В первую очередь среди них сотрудники руководства водоснабжающей организации в городе Махачкале и ответственные лица в мэрии города Махачкалы», - пояснила она, но при этом не назвала никаких фамилий.

Попова добавила, что уже составлены документы о привлечении виновных к административной ответственности. Она подчеркнула, что их ожидает жесткое наказание.

Глава ведомства заявила, что каждый пострадавший имеет право на компенсацию, размер которой будет определяться в судебном порядке. Она заверила, что Роспотребнадзор обязательно окажет помощь в ее получении.

Вспышка отравлений водой продолжается в Махачкале в течение последних нескольких дней. В общей сложности были госпитализированы 438 человека. В настоящее время в больницах находятся 228 человек, большинство из которых – дети. Предполагается, что причиной инцидента мог стать паводок в результате сильных ливней и недостаточная очистка воды.
 

Темы: Россия, Дагестан, Массовые отравления и проблема некачественных продуктов, Происшествия, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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31.10.2016, 20:20
вадим иванович

вы что бизнес кошмарите аминь
31.10.2016, 20:02
Не назвали фамилий?

Так нет же фамилий у Неожиданных Погодных условий.И у главного обвиняемого,Господина Дождя,то же нет фамилии.
Но даже без фамилий эти два виновника понесут самое строгое наказание.
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