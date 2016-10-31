Роспотребнадзор выявил виновных в массовом отравлении в Дагестане

Роспотребнадзор установил виновных в массовом отравлении водой в столице Дагестана - Махачкале. Об этом РИА Новости рассказала глава ведомства Анна Попова.

«В первую очередь среди них сотрудники руководства водоснабжающей организации в городе Махачкале и ответственные лица в мэрии города Махачкалы», - пояснила она, но при этом не назвала никаких фамилий.

Попова добавила, что уже составлены документы о привлечении виновных к административной ответственности. Она подчеркнула, что их ожидает жесткое наказание.

Глава ведомства заявила, что каждый пострадавший имеет право на компенсацию, размер которой будет определяться в судебном порядке. Она заверила, что Роспотребнадзор обязательно окажет помощь в ее получении.

Вспышка отравлений водой продолжается в Махачкале в течение последних нескольких дней. В общей сложности были госпитализированы 438 человека. В настоящее время в больницах находятся 228 человек, большинство из которых – дети. Предполагается, что причиной инцидента мог стать паводок в результате сильных ливней и недостаточная очистка воды.

