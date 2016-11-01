Путин подал национальную идею

Российский президент поручил разработать и принять закон о российской нации



Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев

На заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям в Астрахани президент России Владимир Путин одобрил идею принятия закона о российской нации и отнес эту задачу к вещам, которые совершенно точно нужно реализовать. На этом же мероприятии руководитель Агентства по делам национальностей Игорь Баринов обещал плотно взяться за социальную и культурную адаптацию мигрантов, сообщает «Газета.ру».

Для заседания совета была символично выбрана Астрахань. При населении в 530 тысяч человек в этом городе проживают представители более 100 национальностей и 14 религиозных конфессий. Впрочем, прежде чем заняться межнациональными проблемами, Путин уделил внимание деловым. Перед заседанием совета он успел торжественно ввести в промышленную эксплуатацию месторождение им. В. Филановского, принадлежащее компании «ЛУКойл». Заседание совета президент начал с позитива, заявив, что во многом благодаря реализации Стратегии государственной национальной политики Россия успешно противостоит «глобальным угрозам» в лице экстремизма и терроризма.

«В результате почти 80% граждан страны — я это отмечаю с удовлетворением — считают отношения между людьми разных национальностей доброжелательными или нормальными», — привел Путин статистику, добавив не без гордости, что несколько лет назад таких было всего 55%.

Однако расслабляться, как оказалось, не стоит, особенно когда в современном мире «нарастают тенденции размывания традиционных ценностей». За позитивом последовал негатив. Несколько раз повторив, что межнациональные отношения — сфера «тонкая и чувствительная» и работа там требуется соответствующая, Путин заявил, что координация между органами власти, реализующими национальную политику, до сих пор не налажена. Далее президент отметил сферу «социальной и культурной адаптации мигрантов». По его словам, в настоящее время эта сфера не обеспечена достаточными «правовыми нормами, организационными и экономическими инструментами».

«Необходимо определить федеральный орган, отвечающий за это направление», — заявил Путин.

Словно в ответ на эту ремарку в дискуссию вступил глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. Напомним, что ведомство было сформировано примерно полтора года назад. Тогда это вызвало большой ажиотаж в СМИ, однако спустя некоторое время внимание к агентству ослабло.

Теперь же Баринов рассказывал Путину, что как раз по тем направлениям, которые он указал, ФАДН ведет активную работу. Баринов говорил и про налаженное взаимодействие с экспертным и научным сообществом, и про уже реализуемую «систему мониторинга межнациональных отношений».

«Даже сейчас, несмотря на реализацию только десятой части потенциальных возможностей нашей системы, она с большой долей вероятности позволяет предупреждать на ранней стадии масштабные конфликты, подобные произошедшим на Манежной площади, в Бирюлево или Кондопоге», — с гордостью рассказывал глава ФАДН и просил правительство включить в перечень приоритетов полноценный запуск этой системы.

Сейчас правительство работает над передачей агентству необходимой «штатной численности» и «средств федерального бюджета» для реализации задачи по социально-культурной адаптации мигрантов. В случае реализации этой задачи Баринов пообещал, что агентство возьмется за эту сферу, то есть федеральный орган, о котором говорил Путин.

После Путина и Баринова в разговор вступили эксперты. Руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии РАН Леокадия Дробижева говорила о необходимости преодоления этнических стереотипов, а также о том, что российскую нацию прославляют не только спортсмены, но и ученые, делающие открытия. Она попросила президента дать специальное указание для продвижения идей ученых и вузовских работников в межнациональной сфере в учительские и преподавательские массы.

Путину идея понравилась. «Соединение вашей работы с практической деятельностью вузов чрезвычайно важно», — похвалил начинание президент, отметив, что оно позволит «приделать идее ноги».

Один раз глава государства вмешался в дискуссию. Один из участников предложил пойти по пути западных стран и создать единый реестр этносов российской нации, которые могут претендовать на преимущественное получение гражданства. Президент отметил, что во всех практиках ориентироваться на Запад не стоит, так как в их межнациональной политике не все хорошо.

Однако некоторые идеи нашли и одобрение Путина. В частности проведение Года единства российской нации: «Только надо выбрать этот год».

Но самое главное, на чем президент сделал акцент, это создание закона о российской нации. В его основу должна лечь Стратегия государственной национальной политики. Создание этого закона Путин отнес к вещам, «которые точно нужно реализовать». На заседании совета эта идея была предложена заведующим кафедрой Российской академии народного хозяйства и госслужбы, экс-министром по делам национальностей Вячеславом Михайловым. Его вариант наименования закона — «О российской нации и управлении межэтническими отношениями». В своей речи он сообщил, что закон должен наконец раскрыть это понятие. Многие участники обсуждения говорили о необходимости разделить понятия «нации» и «этносы».

Во время заседания по правую руку от президента сидел первый заместитель главы его администрации Сергей Кириенко. Речи он не произносил, но как минимум один раз камеры зафиксировали, что Путин вел с ним оживленную беседу.

Заведующий сектором миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что закон должен иметь широкое практическое применение. «Если он будет о том, что всем надо дружить, — это работать не будет. Закон должен четко регулировать правоотношения российских граждан и представителей разных этнических групп — без этого он останется декларативным», — говорит эксперт, отмечая, что в России как таковое отсутствует антидискриминационное законодательство.

Мукомель считает, что несмотря на то, что гражданская идентичность в стране достаточно высока, проблема формирования «гражданской нации» в России сталкивается с достаточно сильными ксенофобскими настроениями: «Создается впечатление, что отдельные представители власти время от времени эти настроения поддерживают».

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что анонсирование закона о российской нации является продолжением идей «русской весны», которая набрала свою силу после присоединения Крыма.

«Именно на этих событиях сильно вырос рейтинг Путина. И сейчас идут попытки закрепления этой электоральной поддержки», — видит в инициативе прагматичный смысл политолог, напоминая о президентских выборах в 2018 году.

Идея институционализации русской нации чрезвычайно популярна у националистов. Другое дело, что итоговый вариант закона может им не понравиться, так как Путин, по словам Калачева, позиционирует себя как «гражданский националист»: «Они, скорее всего, будут говорить, что это полумеры».

Кроме того, пока до конца непонятны подробности того, какими именно критериями будет определяться нация. Калачев считает, что копировать американскую идею о единой нации с многими национальностями без учета российской специфики не стоит.

Кроме того, есть вопросы, улучшит ли реально что-то в сфере межнациональных отношений заявленный закон. «Недавно Якутию признали родиной якутов. Российские патриоты обзавидовались. Но что реально изменилось?» — иронизирует Калачев.