«Колчак Советского Союза». Жириновский начал президентскую гонку с абсурда

Скандально известный политик намерен в случае своей победы внести целый ряд поправок в Конституцию



Владимир Жириновский © KM.RU, Филипп Киреев

До следующих президентских выборов остаётся еще около пятисот дней; регистрация претендентов на участие в них начнётся лишь в декабре следующего года, но долгожитель отечественного политического Олимпа, лидер старейшей в России партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» о намерении выдвинуть свою кандидатуру.

Скандально известный политик намерен в случае своей победы внести целый ряд поправок в Конституцию страны, среди которых – относительно безобидные, на первый взгляд, изменения названия должности президента (его планируется заменить на «верховного правителя»), но также и кардинальное преобразование административно-территориального деления России и, что ещё более важно – провозглашение «возврата земель». В повестке будущих изменений значатся возвращение к границам СССР на момент 1 января 1985 г., защита русских во всех сопредельных государствах, конечная цель которой – создание Большой России вместо Советского Союза. Интересно, что при этом Жириновский собирается действовать полностью независимо и даже ставит КНР в один ряд с известными недругами Москвы. "Мне плевать на мнение в Киеве, в Брюсселе, в Вашингтоне, в Пекине или в других регионах мира! Я буду делать то, что нужно России, русскому народу", – такие слова Жириновского приводятся на сайте ЛДПР, сообщает РИА Накануне.RU.

Как считают наблюдатели, грядущие выборы для бессменного лидера ЛДПР, 70-летнего политика могут стать последними, и в случае его ухода из партии закономерно встанет вопрос и о постепенном закате с политического небосклона этого проекта (некоторые считают, что проекта спецслужб). Владимир Жириновский долго был этаким придворным скоморохом, хотя через него политическая элита нередко пытается «пробрасывать» и вполне серьезные инициативы, чтобы посмотреть на реакцию общества. Что касается якобы оппозиционности ЛДПР, то за ширмой осторожной критики власти многие давно разглядели тесный союз с «Единой Россией» - говорить с трибуны можно о чем угодно, главное - как при этом голосовать.

По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, которое он высказал для Накануне.RU, Жириновский сейчас пытается капитализировать тот электоральный вес, который он получил во время парламентской кампании. Его рейтинг высокий, но уже давно ходят разговоры о возможном скором уходе с поста. ЛДПР – партия лидерского типа, поэтому судьба руководителя для нее очень важна. Если он намерен баллотироваться на выборах 2018 г. – это значит, что до этого времени он точно намеревается ее возглавлять. Таким образом, решается несколько задач: снимаются вопросы о судьбе партии, Жириновский начинает президентскую гонку раньше других кандидатов (кроме Григория Явлинского, который в некотором смысле заявил об этом еще в ходе парламентской агитации). Плюс ко всему, это неплохая попытка насытить повестку Госдумы. Сейчас там, в отличие от прошлых созывов, у ЛДПР нет ярко выраженных рычагов, помимо руководителей комитетов, поэтому именно избирательная президентская повестка может усилить позиции ЛДПР. Также это хорошее информационно-политическое продвижение – в информационном поле превалирует именно внешняя повестка (отношения с ЕС, Сирия, Украина и т.п.), которая традиционно считается сферой президента. На фоне гонки претендентов в США тоже можно набрать «высокую индексацию». Поэтому время для заявления выбрано удачно.

Наконец, важным фактом является и то, что таким образом лидер партии открывает вообще переговорную позицию по выборам президента, так как именно эта повестка будет ключевой в следующем году.

Что касается преемственности, то в партиях такого типа к лидеру предъявляются высокие требования. Конечно, на слуху есть несколько потенциальных кандидатов, например, сын «верховного правителя» Игорь Лебедев, но все зависит от того, насколько быстро удастся провести операцию «преемник», так как именно от личности кандидата и руководителя будет зависеть электоральный потенциал партии.

У Жириновского такой потенциал всегда был выше, чем у ЛДПР в целом, поэтому преемника нужно будет очень быстро раскручивать и «вводить в коммуникацию». Вероятному сменщику Жириновского, по словам эксперта, - «во-первых, нужно будет очень хорошо держать информационное поле, а, во-вторых, быть соразмерным коммуникационной доминанте Жириновского».

Есть ли такие фигуры в ЛДПР, да и среди лидеров других парламентских и непарламентских партий в настоящее время? Если отбросить разговоры о программах, последовательности курса, о полезности тех или иных идей для страны, а говорить именно о харизме, то, пожалуй, это вопрос риторический.

А ведь формирование подобных коммуникационных навыков потребует очень больших вливаний. Такие качества можно воспитать не в любом политике, поэтому раскрутка преемника должна начаться как минимум за полгода до передачи власти. Если «индексация кандидата» окажется ниже, чем у действующего лидера – это может привести к центробежным тенденциям в партии.

ЛДПР позиционирует себя как правоконсервативная партия с уклоном в национализм, и осложняет ситуацию то, что сейчас у нее появились конкуренты, например «Родина». И зачастую разнонаправленные заявления даже самого Жириновского показывают, что в программе ЛДПР неясно выражена идеологическая составляющая, хотя это и проблема многих других парий ("СР" также не определилась, «справа» они или «слева», у КПРФ сложности с тем, чтобы определиться, например, в своем отношении к Сталину). С другой стороны, Жириновский понимает, что в партиях лидерского типа можно уделять этому меньше внимания. Кроме того в информационном поле сейчас превалируют вопросы, связанные с внешней повесткой, и именно на ней Жириновский получил больше бонусов.

Вместе с тем, председатель ПД «Гаврош», экс-депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вячеслав Смагин, прошедший школу работы в региональном отделении Либерально-демократической партии, сообщил в интервью Накануне.RU, что последние заявления Жириновского – не более чем пиар-ход, так как ему надо периодически что-то заявлять, чтобы о нем не забыли. Он понимает, что никогда не будет президентом. Что касается преемственности, то тут «эстафету подхватить некому. Все, кто поднимался в политике через эту партию и не согласились «плясать под его дудку», покинули ЛДПР». По его словам, сложно судить, насколько партия является сейчас союзницей «Единой России», однако то, что «ЛДПР – не та партия, что раньше – это факт». Вячеслав Смагин полагает: можно даже сказать, что «ЛДПР превратилась в некое ЗАО».

Таким образом, Жириновский мастерски продолжает играть на отечественном политическом поле. Однако, суть этой игры сводится не к тому, чтобы действительно бороться за власть. Для успешной раскрутки личного рейтинга лидер ЛДПР выступает с противоречивыми, а подчас и взаимоисключающими заявлениями - то "все беды от большевиков", то "соберем новый СССР", то он собирается "примириться с ельцинистами", то собирается упразднить должность президента и стать «Верховным правителем России». Что касается последнего предложения, то такой прецедент в нашей истории уже был – во время Гражданской войны, тогда "верховным правителем", как известно, объявил себя белый адмирал, «кандидат в диктаторы», официально признанный военным преступником, Колчак (который, находясь в Омске, никогда всей Россией не управлял). С этим белогвардейским титулом Жириновский надеется реставрировать границы СССР на момент, значимость которого для изменения территории Союза далеко не очевидна, и при этом пытается жестко критиковать Советскую власть.

В этой связи, сама программа «верховного правителя» Жириновского настораживает своим крайним националистическим уклоном и внутренней противоречивостью, однако у нее есть и очевидный плюс – это все же инструмент пиара, рассчитанный на протестный электорат, и сложно представить, что она когда-либо действительно будет воплощена лидером ЛДПР на практике.