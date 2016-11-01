Студенты обвиняют крупнейшего подрядчика «Роснефти» в невыплате зарплаты

В большой скандал вылился трудовой спор в Тюмени. С одной стороны – группа студентов, будущие нефтяники на подработке, с другой стороны – один из крупнейших подрядчиков ПАО «НК «Роснефть» — ООО «РАСТАМ». Компания получила за заказ 15 млн рублей, а студенты – уголовные дела и несколько коррупционных фактов, которые им удалось вскрыть, пишет ПАСМИ.

В 2014 году ООО «Управляющая компания «РАСТАМ», вернее одно из его подразделений, «РАСТАМ-Аудит», выиграло контракт на проведение инвентаризации в ООО «РН-Пурнефтегаз» (подразделение ПАО «НК «Роснефть») в городе Губкинский со сроком исполнения в течение четырёх месяцев. Сумма контракта – 15 494 500 рублей.При этом компания «РАСТАМ-Аудит» и не думала выполнять заказ своими силами, так как на тот момент физически не могла выполнить: у неё не было такого количества свободных сотрудников. Поэтому Генеральный директор ООО «Управляющая компания «РАСТАМ»Любовь Растамханова поручает бывшему сотруднику компании Николаю Чугайнову нанять субподрядчиков (всего около двух десятков человек), которых и командировала в Губкинский. Тем более что это не противоречило договору с ООО «РН-Пурнефтегаз», в котором сказано, что «исполнитель по согласованию с заказчиком для выполнения услуг по данному договору может привлекать субподрядные организации». Но к этому пункту вернёмся позже.

Командировочные расходы нанятых сотрудников (проживание, проезд, выплату суточных, приобретение спецодежды, прохождение пожарного технического минимума, и т.д.) «РАСТАМ-Аудит» решила оплатить «наличкой», минуя бухгалтерию, объясняя это срочностью работы. Необходимые средства в размере 2 млн рублей, как говорит сам Чугайнов, Растамханова передала лично ему, закрепив это распиской как заем на личные цели.

Заказ ООО «РН-Пурнефтегаз» в конечном итоге был выполнен, и нареканий к его исполнению со стороны заказчика не последовало. Тем не менее, ООО «РАСТАМ-Аудит» не расплатилось с исполнителями. Сначала, по словам Чугайнова, компания переносила сроки оплаты, отговариваясь тем, что документы еще не подписаны, что генеральный директор находится в отпуске во Франции или, что «через месяц вы уже прибудете в Тюмень, там и получите полную сумму за всё время на руки». Уже в Тюмени заказчики вовсе перестали пускать людей в офис и отвечать на телефонные звонки, так и не оплатив оговорённую сумму.

Проверка в ПАО «Роснефть»

И вот тут началась позиционная война. Некоторые сотрудники обратились в прокуратуру ЦАО г. Тюмени и трудовую инспекцию. В ООО «РАСТАМ-Аудит» заявили проверяющим, что не знают этих сотрудников и никогда с ними не работали.

Однако вернемся к пункту договора с ООО «РН-Пурнефтегаз», в котором разрешается нанимать субподрядные организации. Напомним, что там ясно сказано, что делается это с разрешения заказчика. Однако, как заявила сама Растамханова, о найме сторонних исполнителей ООО «РН-Пурнефтегаз» она не уведомила. ПАСМИ посылало запрос по этому поводу руководству ООО «РН-Пурнефтегаз», но ответа так и не получило.

По словам Чугайнова, отношения между двумя компаниями нельзя назвать идеальными. Начиная с 2011 года и вплоть до 2014 года, они уже несколько раз судились, в том числе, и по причине низкого качества выполняемых ООО «УК «РАСТАМ» работ и завышения компанией их стоимости. Более того, по данным Николая Чугайнова, в 2012 году в рамках исполнения поручений Президента в ОАО «НК «Роснефть» Департаментом внутреннего аудита была проведена проверка исполнения условий договоров с ООО «УК «РАСТАМ». По итогам проверки был составлен проект аналитической справки. Согласно этому проекту, якобы были выявлены факты нарушений ООО «УК «РАСТАМ», в результате чего ОАО «НК «Роснефть» понесло убытки на десятки миллионов рублей. В основном, это касалось выполнения заказанных Роснефтью работ, которые на поверку были не нужны нефтяникам. При этом, за такую работу шла стабильная оплата.

Уже после проверки, в 2014 году, «дочка» ООО «УК «РАСТАМ», ООО «РАСТАМ-Аудит», вновь становится победителем аукциона по проведению инвентаризации имущества того же ООО «РН-Пурнефтегаз».

Почему? Чугайнов полагает, что определяющую роль играют личные связи Любови Растамхановой и бывшего вице-президента «Роснефти» Александра Скобелева, который якобы лоббировал получение ООО «УК «РАСТАМ» выгодных подрядов «Роснефти». Как сообщали региональные СМИ, ООО «УК «РАСТАМ» активно поучаствовал в распределении бюджета ОАО «НК «Роснефть». Однако после увольнения из компании Скобелева, которое произошло после проверки, никаких отклонений в аукционах больше не наблюдается.

Тем временем не получившие заработанное сотрудники также обратились в следственные органы с требованием возбуждения уголовного дела по ст.145 ч 1.2 (невыплата заработной платы) в отношении руководителя ООО «РАСТАМ-Аудит» Растамхановой. Но в возбуждении уголовного дела им неоднократно было отказано.

Сама Любовь Растамханова утверждала, что полностью расплатилась со всеми. По её словам, сотрудники-студенты с началом учебного года бросили работу и вернулись к занятиям, поэтому заказ завершили уже постоянные работники компании. Кроме того, она с удивлением узнала о невыплате зарплаты.

Но со слов Чугайнова, инвентаризацию в Губкинском полностью провели именно наёмные работники-студенты в ранее оговоренные сроки.

Договор только в копии

В разгаре конфликта ООО «РАСТАМ-Аудит» сделало «ход конём» и предоставило в Государственную инспекцию труда (ГИТ) копию договора гражданско-правового характера (ГПХ), в котором говорилось, что именно Чугайнов за свой счёт должен был нанять всех сотрудников и заплатить им заработную плату за все работы в размере 432 тысяч рублей. Но оригинал этого договора компания не предоставила, заявив, что он у самого Чугайнова, который утверждает, что впервые увидел этот документ только в ГИТ.

«Я подал заявление в правоохранительные органы о подделке моей подписи на этом договоре и о фальсификации самого документа, — рассказывает ПАСМИ Николай Чугайнов, — Факт подделки доказывает то, что при оформлении данного договора в программе «Директум» стоит дата — 2015 год. Эта программа присваивает текущую дату на момент формирования документа, и ошибиться в дате просто не возможно».

В пользу этого объяснения говорит тот факт, что сумма, немногим более 400 тысяч рублей, для оплаты работы 18 человек явно несуразная. Простым делением получаем 22 тысячи на человека, а после вычета оплаты проезда, проживания и всех остальных командировочных «удовольствий», получаем, примерно 10 тысяч на человека за 2-3 месяца работы. В справедливость такой оплаты верится с трудом.

Служба безопасности и конфликт интересов

Урегулирование конфликта со стороны ООО «РАСТАМ-Аудит», по словам Чугайнова, сводилось к обыкновенному давлению. В декабре прошлого года на истцов одновременно стали выходить с различными требованиями сотрудники Следственного комитета России и полиции, которым до этого студенты были совершенно не интересны.

Правоохранители настаивали на встрече и опросе. Закончилось это тем, что нескольких студентов за день до начала процесса незаконно под охраной судебных приставов доставили в суд, хотя сами студенты от явки в суд не уклонялись, от получения повесток никогда не отказывались и были извещены о дате и времени судебного процесса.

Провёл эту «операцию» начальнику Службы безопасности Тюменского государственного нефтегазового университета Сергей Васюков. Он, кстати, ранее работал в региональном управлении ФСБ по Тюменской области, а после увольнения в 2014 году устроился в отдел безопасности в «РАСТАМ», работу в котором совмещал с должностью в ВУЗе.

Суд обязал Николая Чугайнова вернуть Любови Растамхановой 2 млн рублей, несмотря на то, что сама Растамханова заявила, что не знает, где находится пресловутый оригинал договора ГПХ. Чугайнов объясняет это тем, что все судьи, которые раз за разом рассматривают эпопею дела «Чугайнов-Растамханова», не меняются, несмотря на большой состав судов Тюменской области.

Позиция работодателя

С течением времени истцы постепенно стали подозреваемыми,а в потерпевшую сторону превратилась уже компания «РАСТАМ». На Николая Чугайнова, Алексея Костылева, Евгения Букина, Виталия Боброва, Павла Блюденова и Николая Барсукова заведены уголовные дела по ст. 308 (отказ свидетеля от дачи показаний), а на фигуранта истории Ивана Демидова – уголовное дело по ст. 307 (заведомо ложные показания).

Редакция ПАСМИ направила ООО «Управляющая компания «РАСТАМ» официальный запрос с просьбой прокомментировать конфликт.

В ответе представители компании указали, что запрашиваемые журналистами данные составляют коммерческую тайну, а также тайну следствия. По существу спора уже имеются судебные решения.

Через некоторое время в редакцию ПАСМИ поступил адвокатский запрос, в котором юрист потребовал доказательства некоторых фактов нашей публикации, касающейся ООО «УК «РАСТАМ». При этом адвокат сообщил, что он имеет право не называть имена своих доверителей.

Комментарий юриста:

Адвокат Руслан Елканов, Адвокатский кабинет «Legitim»:

«Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда, решение суда первой инстанции (вынесенное в пользу Демидова И.А. и др. лиц) было отменено, а основанием для отмены послужил представленная Растамхановой Л. сфальсифицированная копия «договора ГПХ от 08.07.2014», якобы заключенного с Чугайновым Н.В. на возмездное оказание услуг. Указанный договор был представлен Растамхановой без подлинника, что в свою очередь не отвечало требованием ее достоверности. Судебная коллегия, в нарушение ч.7 ст.67 ГПК РФ сочла доказанным обстоятельство его подписания без проверки подлинного содержания оригинала документа. Таким образом, суд апелляционной инстанции, будучи заинтересованным в исходе дела, отменил решение суда первой инстанции со ссылкой на указанный договор. Впоследствии апелляционные определения по делам, решения, принятые судами первой инстанции, были оставлены без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Всего по трем гражданским делам проходит группа лиц (среди которых моими доверителями являются Чугайнов Н.В., Демидов И.А. и Блюденов П.). Достигнув цели и получив судебное решение, в основу которого лег сфальсифицированный Растамхановой Л. договор, Растамханова Л. представила в следственный орган. Уголовное дело, возбужденное в отношении Растамхановой Л. по заявлению потерпевших, по основаниям ст.90 УПК РФ было прекращено, т.к. в её действиях, как считает следователь, отсутствовал состав преступления. То есть, расследование по уголовному делу, фактически, было приостановлено до вынесения судом решения, в котором свою правовую оценку получил сфальсифицированный договор. Примечательным является тот факт, что отсутствие подлинника договора подтвердила и сама Растамханова Л. в ходе проведения очной ставки с Чугайновым Н., однако судами данное обстоятельство во внимание принято не было».

Неразрешимый спор

Таким образом, главным камнем преткновения стал договор ГПХ. Спрашивается, почему бы Любови Растамхановой попросту не предоставить оригинал данного договора или, в крайнем случаи, его нотариально заверенную копию. Ведь если этого не сделано, тогда вопрос – каким образом ООО «РАСТАМ-Аудит» при предоставлении копии ГПХ ставил отметку «копия верна», не имея на руках оригинала?

И ещё один вопрос. Каким образом без согласования привлечения «подрядчиков» и «субподрядчиков» ООО «РН-Пурнефтегаз» принимало работы от ООО «РАСТАМ-Аудит», нарушая условия договора?

Ребята, отработавшие в ЯНАО, остались без денег и под следствием. Неожиданный итог летней подработки.