Россия передала Японии планы по совместной деятельности на Курилах

Россия заявила о готовности к формату совместной хозяйственной деятельности с Японией на Курильских островах, такие предложения переданы японской стороне, сообщает «Интерфакс» во вторник, 1 ноября, со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Она подчеркнула, что российские власти готовы к «формату совместной хозяйственной деятельности» на Курильских островах. «Уверена, что будет вестись дальнейшее обсуждение этих предложений. В этом, мне кажется, должны быть заинтересованы и Россия, и Япония», — отметила Матвиенко в ходе визита в Токио.

Глава Совета Федерации выразила надежду, что сторонам удастся договориться о форматах совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах «на каком-то этапе». Матвиенко заметила, что речь может идти, в частности, о формате территорий опережающего развития, свободной экономической зоны и других в рамках российского законодательства.

При этом Матвиенко отметила, такая деятельность может вестись только под российской юрисдикцией и в рамках законодательства России. Спикер Совета Федерации уточнила, что принадлежность островов является спорной для Японии, но не для России. Она подчеркнула, что Москва никогда не пойдет на ограничение своего суверенитета над этими территориями, а тем более на их передачу в юрисдикцию Японии.

Ранее Kyodo News сообщило со ссылкой на источники, что правительство Японии изучает вопрос о том, чтобы отказаться от требования к России признать принадлежность Японии всей южной части Курил, в том числе островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды Хабомаи, которую считают за один остров. В Токио решили, что это может облегчить ведение переговоров и привести к подписанию мирного договора с Россией на условиях передачи Токио только Шикотана и Хабомаи.

В то же время правительство Японии официально опровергло эту информацию, заявив, что позиция Токио в отношении переговоров о Южных Курилах и заключении мирного договора с Россией остается неизменной. В начале сентября в интервью Bloomberg президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не торгует территориями, хотя и считает ключевым вопрос заключения мирного договора с Японией.