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Участника гонки на «Гелендвагене» осудили за нарушение ПДД

20:00 1.11.2016
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Мировой судебный участок района Арбат в Москве приговорил участника резонансной гонки на «Гелендвагене», Абдувахоба Маджидова к пяти суткам административного ареста. Об этом сообщает РИА Новости.

Маджидова задержали накануне инспекторы ДПС на Новом Арбате. Вместе со своей спутницей он передвигался на автомобиле «Опель», грубо нарушая ПДД. Кроме того, выяснилось, что при себе у него нет никаких документов, кроме чужого водительского удостоверения.

Позднее стало известно, что Маджидов уже задерживался за езду без прав в конце сентября. Тогда в отношении него был составлен протокол.

В ходе судебного заседания нарушитель признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее Маджидов, проходивший по делу о гонке на Гелендвагене», был оправдан по всем пунктам обвинения. Его приятели – сын топ-менеджера «Лукойла» Руслан Шамсуаров и Виктор Усков – были приговорены к 300 часам обязательных работ каждый.
 

Темы: Россия, Автоновости, Расследования в России, Штрафы и санкции за нарушения ПДД
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Комментарии читателей
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01.11.2016, 21:39
Работать надо лучше

Зависть - плохое чувство. Почти такое же плохое как шовинизм. Просто все хотят ребёнком шантажировать талантливого и сверхработящего отца-бизнесмена. Вы лучше наблюдайте какие ужасы вытворяют на дороге ваши ленивые сантехники и крестьяне. Про кухарок-блондинок вообще молчу.
01.11.2016, 21:36
ч...

"Жизнь невозможно повернуть назад....",тем более, лидер Кремля с новыми мыслями "о нации".
01.11.2016, 20:56
полухохол

Анекдот дня:"задержали"-оправдали-"задержали",.......?!По закону ведь НЕЛЬЗЯ,сам "гарант" предупредил " ментов",что по "червонцу" светит ,если будут "притеснять"!
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