Участника гонки на «Гелендвагене» осудили за нарушение ПДД

Мировой судебный участок района Арбат в Москве приговорил участника резонансной гонки на «Гелендвагене», Абдувахоба Маджидова к пяти суткам административного ареста. Об этом сообщает РИА Новости.

Маджидова задержали накануне инспекторы ДПС на Новом Арбате. Вместе со своей спутницей он передвигался на автомобиле «Опель», грубо нарушая ПДД. Кроме того, выяснилось, что при себе у него нет никаких документов, кроме чужого водительского удостоверения.

Позднее стало известно, что Маджидов уже задерживался за езду без прав в конце сентября. Тогда в отношении него был составлен протокол.

В ходе судебного заседания нарушитель признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее Маджидов, проходивший по делу о гонке на Гелендвагене», был оправдан по всем пунктам обвинения. Его приятели – сын топ-менеджера «Лукойла» Руслан Шамсуаров и Виктор Усков – были приговорены к 300 часам обязательных работ каждый.

