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В результате крушения вертолета в Сочи погиб один человек

20:32 1.11.2016
Вертолет AS-350. Фото Fabien1309 с сайта wikipedia.org
Вертолет AS-350. Фото Fabien1309 с сайта wikipedia.org
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В Сочи разбился вертолет AS-350. Один человек погиб и еще пятеро пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СУ на транспорте СКР.

Инцидент произошел днем ноября в поселке Веселое. Вертолет, принадлежащий ЗАО Авиационное предприятие «Ельцовка», рухнул на одну из хозяйственных построек. При этом он повредил линии электропередач и два автомобиля на земле.

По сведениям издания, пострадавших госпитализировали в сочинскую городскую больницу №4. В пресс-службе управления здравоохранения Сочи сообщили, что на вертолете летели туристы из Москвы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Предполагается, что командир вертолета мог заниматься незаконной коммерческой деятельностью, предоставляя экскурсионные полеты.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения вертолета.
 

Темы: Россия, Сочи, Авиакатастрофы, Происшествия, Расследования в России
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