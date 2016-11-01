В результате крушения вертолета в Сочи погиб один человек

В Сочи разбился вертолет AS-350. Один человек погиб и еще пятеро пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СУ на транспорте СКР.

Инцидент произошел днем ноября в поселке Веселое. Вертолет, принадлежащий ЗАО Авиационное предприятие «Ельцовка», рухнул на одну из хозяйственных построек. При этом он повредил линии электропередач и два автомобиля на земле.

По сведениям издания, пострадавших госпитализировали в сочинскую городскую больницу №4. В пресс-службе управления здравоохранения Сочи сообщили, что на вертолете летели туристы из Москвы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Предполагается, что командир вертолета мог заниматься незаконной коммерческой деятельностью, предоставляя экскурсионные полеты.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения вертолета.

