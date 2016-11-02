Минфин сократит бюджетные кредиты для регионов

В ближайшие три года правительство планирует сократить бюджетные кредиты регионам вместо этого нарастив дотации. Об этом 1 ноября сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета на 2017-2019 годы.

За трехлетний период регионы получат меньше бюджетных кредитов, чем за один 2016 год, — 250 млрд рублей. Таким образом, в 2017 и 2018 годах регионы получат по 100 млрд рублей бюджетных кредитов, а в 2019 году, соответственно, уже 50 млрд рублей. В то время как в 2016 году сумма составила 338 млрд рублей. Ставка по таким кредитам минимальна — 0,1% годовых, но они засчитываются в долг и подлежат возврату.

В качестве компенсации сокращений по кредитам будут увеличены объемы безвозмездных перечислений. Так, согласно представленной информации, объем дотаций для регионов будет увеличен в 2017 году на 100 млрд рублей, и таким образом достигнет 614,6 млрд рублей. На этом же уровне дотации планируется оставить и в дальнейшем.

Как поясняет решение чиновник Минфина: бюджетные кредиты — дешевые, а «дотации вообще ничего не стоят». «Кроме того, дотации (считаются) как доходы субъекта, а кредиты — это заимствования», добавляет собеседник агентства.

Прирост дотаций, однако, не может быть выше 20% от объема доходов бюджета региона за 2015 год. Как сообщает источник агентства в Минфине, «в соглашениях будут фигурировать и параметры долга». В рамках уже действующих дотационных соглашений регионам ограничивают возможность займов.