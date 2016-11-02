Котельные Минобороны успешно вошли в отопительный сезон

Многие объекты коммунального хозяйства Минобороны требуют особого внимания, так как имеют сильный износ

Отопительный сезон на объектах Минобороны России начался согласно графику и проходит в плановом режиме. Сбоев и опасений по поводу прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 нет, отмечают специалисты «ГУ ЖКХ», обслуживающего объекты военного ведомства.

Архангельская, Мурманская, Свердловская области и Камчатский край традиционно раньше остальных начали отопительный сезон, военные коммунальщики безаварийно запустили все объекты буквально в недельный срок. В этом году им удалось даже превысить показатели готовности объектов на 4% по сравнению с прошлым годом. Всего в Мурманской и Архангельской областях, Ненецком автономном округе и Республике Коми 263 котельных и 36 центральных тепловых пунктов. Одной из первых заработала котельная в Воркуте, обеспечивающая теплом и горячей водой 19 военных объектов.

Котельная, обслуживающая гарнизон подводников Северного флота Заозёрск, вошла в новый отопительный сезон с двойным резервированием мощностей по количеству восстановленных и допущенных к эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Нужно отметить что здесь, были выполнены значительные объемы работ по восстановлению основных механизмов, косметическому ремонту и бытоустройству котельной.

Как рапортуют коммунальщики, многие объекты коммунального хозяйства Минобороны требуют особого внимания, так как имеют сильный износ. Некоторые объекты не ремонтировались с советских времен. Для безаварийного прохождения отопительного периода управляющей компанией были сформированы аварийно-ремонтные бригады, готовые реагировать по первому требованию на внештатные ситуации.

Однако пока на всех запущенных в работу котельных оборудование работает исправно. Сейчас все теплоцентры обеспечены запасом топлива, а штаты укомплектованы необходимыми специалистами.

