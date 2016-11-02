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Котельные Минобороны успешно вошли в отопительный сезон

13:57 2.11.2016
Фото с сайта guzhkh.ru
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Многие объекты коммунального хозяйства Минобороны требуют особого внимания, так как имеют сильный износ

Отопительный сезон на объектах Минобороны России начался согласно графику и проходит в плановом режиме. Сбоев и опасений по поводу прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 нет, отмечают специалисты «ГУ ЖКХ», обслуживающего объекты военного ведомства.

Архангельская, Мурманская, Свердловская области и Камчатский край традиционно раньше остальных начали отопительный сезон, военные коммунальщики безаварийно запустили все объекты буквально в недельный срок.  В этом году им удалось даже превысить показатели готовности объектов на 4% по сравнению с прошлым годом.  Всего в Мурманской и Архангельской областях, Ненецком автономном округе и Республике Коми 263 котельных и 36 центральных тепловых пунктов. Одной из первых заработала котельная в Воркуте, обеспечивающая теплом и горячей водой 19 военных объектов.

Котельная, обслуживающая гарнизон подводников Северного флота Заозёрск, вошла в новый отопительный сезон с двойным резервированием мощностей по количеству восстановленных и допущенных к эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Нужно отметить что здесь, были выполнены значительные объемы работ по восстановлению основных механизмов, косметическому ремонту и бытоустройству котельной.

Как рапортуют коммунальщики, многие объекты коммунального хозяйства Минобороны требуют особого внимания, так как имеют сильный износ. Некоторые объекты не ремонтировались с советских времен. Для безаварийного прохождения отопительного периода управляющей компанией были сформированы аварийно-ремонтные бригады, готовые реагировать по первому требованию на внештатные ситуации.

Однако пока на всех запущенных в работу котельных оборудование работает исправно. Сейчас все теплоцентры обеспечены запасом топлива, а штаты укомплектованы необходимыми специалистами.
 

Темы: Россия, Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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02.11.2016, 15:10
Он

ну ооочень важная новость. Большое достижение.
02.11.2016, 14:45
НАГ

Когда-то ездил я к сыну "на присягу" в Адажи, под Ригой. Тогда меня поразила котельная, которая отапливала ДОС (дом офицерских семей): совершенно непотребное техническое состояние, бедные солдатики таскают тачки с углем, кругом грязь, дым и копоть. Как там зимовали в этом ДОСе? Очень хочется верить, что в российском МО за победными реляциями стоят реальные дела. И не для рапорта, а для жизни нормальной. Страна-то северная, промашки не допустимы
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