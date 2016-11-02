Капля в бюджете

Приватизация даст денег куда меньше, чем разумный протекционизм



Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин

В следующие три года Правительство России продолжит распродавать акции государственных компаний для покрытия дефицита бюджета. В проекте казны, внесенном в Госдуму, доходы от приватизации оцениваются почти в 166 млрд руб., 138 из которых приходится на 2017 г. Он станет последним "жирным" годом для приватизаторов: после продажи "Роснефти" и "Башнефти" в 2016 г. кабмин до минимума снизит государственные доли в оставшихся стратегических предприятиях и планирует продать распределительные сетевые компании.

В план приватизации следующего года вошли 10,9% минус 1 акция банка ВТБ и 25% минус 1 акция "Совкомфлота". По предварительной оценке, продажа ценных бумаг госбанка принесет 95,5 млрд руб., на Совкомфлоте кабмин заработает 24 млрд руб. При этом при верстке бюджета звучала информация о том, что до 2019 г. на продажу будет выставлено 35% акций госбанка, но подтверждения в проекте закона она не нашла. Росимущество владеет контрольным пакетом в 60,9% акций ВТБ, таким образом, после продажи государство будет контролировать 50% плюс 1 акцию. Сейчас, по мнению некоторых чиновников, оптимальный период для продажи акций: цены на нефть держатся на относительно высоком уровне, а власти пытаются поддержать иллюзию о том, что российская экономика прошла "дно кризиса", рассуждает руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Василий Колташов.

"Парадокс в том, что именно из-за благоприятного момента продажу могут "придержать". Идут постоянные споры, кто и по какой цене должен купить эти акции. За обладание "вкусными" пакетами акций борются различные корпоративные группировки. Называть это все приватизацией – будет громко и необоснованно, приватизация фактически произошла, когда из государственного предприятие становится акционерной компанией, вопрос о продаже акций – вопрос времени. Общественной пользы в продаже 10% акций ВТБ нет, на экономическую ситуацию в стране это не повлияет, инвесторов не приведет, хотя нас пытаются убедить в обратном ", - рассказал он Накануне.RU.

До 2019 г. планируется также продажа 25% акций "Транснефти" (доля государства сократится до 75% плюс 1 акция), Государственной транспортной лизинговой компании (75% плюс 1 акция), Русгидро (75% плюс 1 акция), РЖД (75% плюс 1 акция), Современного коммерческого флота (25% плюс 1 акция), "Зарубежнефти" (в два этапа доля государства снизится до 90%, а затем к 2020 г. до 50% плюс 1 акция).

Приватизировать последнюю Правительство планировало с 2013 г. Тогда в Росимуществе рассчитывали продать 10% компании уже к 2016 г., но ее признали "инструментом внешней политики", и приватизация замедлилась. Совместно с "Петровьетнам" "Зарубежнефть" создала компанию "РУСВЬЕТПЕТРО", работающую на севере России, добычная дочка компаний есть во Вьетнаме. Эксперты предполагают, что 10% акций будут предложены российским фондам, не исключено, что их купит РФПИ, который с партнерами заявлялся на покупку "Башнефти". Если к моменту продажи компании с России будут сняты санкции, то в приватизации могут принять участие иностранцы, отмечает аналитик "Финама" Богдан Зварич.

"Мировая ситуация несильно располагает к подобным покупкам, и это на текущий момент единственная проблема. Если в ближайшие годы ситуация в экономике будет улучшаться, то, возможно, найдется крупный инвестор. Но учитывая тенденцию, пакет акций "Зарубежнефти" и "Транснефти" придется продавать по кусочкам", - рассказал он Накануне.RU.

Заметим, что к Вьетнаму проявляла интерес и "Роснефть", которая недавно вопреки всем правилам купила "Башнефть". "Роснефть" и "Петровьетнам" сотрудничают в проекте по добыче газа и конденсата и геологоразведке на шельфе Вьетнама, оператор проекта - Rosneft Vietnam B.V. Проект реализуется на основе соглашения о разделе продукции (СРП), на участке расположено два газоконденсатных месторождения - Лантай и Ландо. Меморандум о взаимопонимании по разведке запасов на шельфе Вьетнама у "Роснефти" подписан с "Зарубежнефтью". Однако аналитики говорят об ограниченности финансовых ресурсов госкомпании после покупки "Башнефти" и сомнительном экономическом эффекте от пополнения бюджета за счет государственных же денег.

Сроки и способы приватизации этих стратегических компаний, как и в случае с "Башнефтью", будут определяться Правительством с учетом конъюнктуры рынка. Примерной оценки стоимости активов не приведено, в основу бюджета 2018 г. и 2019 г. заложены лишь доходы от "массовой" приватизации.

Планируется прекращение участия российских властей в уставном капитале Новороссийского морского торгового порта, Объединенной зерновой компании, Ростелекома и алмазообрабатывающего ПО "Кристалл" - основного партнера уже приватизированной АЛРОСА. Начатое в 2011 г. снижение доли государства в распределительном сетевом комплексе будет продолжено. В следующие три года "Россети" сократят свое участие в уставном капитале ряда МРСК до 25% плюс 1 акция. Судя по проекту бюджета, на продажу выставят доли в МРСК Волги, Сибири, Поволжья, Юга, Урала, Центра. При этом реализация долей участия публичного акционерного общества "Россети" в уставных капиталах межрегиональных распределительных сетевых компаний планируется совместно с находящимися в федеральной собственности акциями соответствующих межрегиональных распределительных сетевых компаний. Вместо единого сетевого комплекса страны, по этому плану появляется ряд независимых компаний, управляющих электрическими сетями субъектов. Частные владельцы будут определять режим подачи электроэнергии, и любой инвестор сможет диктовать свои условия, предостерегает руководитель Института проблем глобализации, экономит Михаил Делягин. Он напоминает, что такие прецеденты в регионах уже были.

"Мне нужно срочно какое-то количество миллиардов рублей, иначе я не смогу поддерживать энергоснабжение крупнейших городов и они останутся без света", - вот какой диалог сможет вести инвестор. Имея всю полноту информации, которой нет у государства, он сможет обосновать свою позицию. Мы проходили такое в Тюмени, когда иностранный инвестор, финская компания "Фортум" потребовала срочно дать ей полный бюджет города, иначе она не гарантировала обеспечение города теплом. Интересны эти энергоактивы будут всем, кто таким образом захочет оказывать политическое воздействие на страну, потому что бизнес это плохой. И за счет повышения тарифов заработать не удастся – они контролируются государством", - рассказал Накануне.RU Михаил Делягин.

Объем поступлений в федеральный бюджет средств от приватизации федерального имущества в 2017 г., по сравнению с 2016 г., сократится на 243,2 млрд руб.

Но финансового смысла в приватизации нет, настаивает Колташов: "Мы слышим заявления, что наполнять бюджет все сложнее при растущем дефиците. Но это говорит только о том, что государству необходимо изменить экономическую политику, потому что есть много нереализованных возможностей. Приватизация является решением совсем другого плана: вместо того, чтобы дать нам экономический рост через повышение роли государства в экономике и протекционистский курс, всех крупных игроков награждают большими кусками имущества. Взять и относительно недорого продать нашим корпорациям доли государства в каких-то привлекательных компаниях – вместо этого можно было эмитировать тот же объем денег для поддержания бюджетных расходов. Не выгода будет решающим аргументом, а лоббистские усилия той или иной корпорации".