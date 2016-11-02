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Капля в бюджете

14:14 2.11.2016 , Алена Ласкутова

Приватизация даст денег куда меньше, чем разумный протекционизм


Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин

В следующие три года Правительство России продолжит распродавать акции государственных компаний для покрытия дефицита бюджета. В проекте казны, внесенном в Госдуму, доходы от приватизации оцениваются почти в 166 млрд руб., 138 из которых приходится на 2017 г. Он станет последним "жирным" годом для приватизаторов: после продажи "Роснефти" и "Башнефти" в 2016 г. кабмин до минимума снизит государственные доли в оставшихся стратегических предприятиях и планирует продать распределительные сетевые компании. 

В план приватизации следующего года вошли 10,9% минус 1 акция банка ВТБ и 25% минус 1 акция "Совкомфлота". По предварительной оценке, продажа ценных бумаг госбанка принесет 95,5 млрд руб., на Совкомфлоте кабмин заработает 24 млрд руб. При этом при верстке бюджета звучала информация о том, что до 2019 г. на продажу будет выставлено 35% акций госбанка, но подтверждения в проекте закона она не нашла. Росимущество владеет контрольным пакетом в 60,9% акций ВТБ, таким образом, после продажи государство будет контролировать 50% плюс 1 акцию. Сейчас, по мнению некоторых чиновников, оптимальный период для продажи акций: цены на нефть держатся на относительно высоком уровне, а власти пытаются поддержать иллюзию о том, что российская экономика прошла "дно кризиса", рассуждает руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Василий Колташов.

"Парадокс в том, что именно из-за благоприятного момента продажу могут "придержать". Идут постоянные споры, кто и по какой цене должен купить эти акции. За обладание "вкусными" пакетами акций борются различные корпоративные группировки. Называть это все приватизацией – будет громко и необоснованно, приватизация фактически произошла, когда из государственного предприятие становится акционерной компанией, вопрос о продаже акций – вопрос времени. Общественной пользы в продаже 10% акций ВТБ нет, на экономическую ситуацию в стране это не повлияет, инвесторов не приведет, хотя нас пытаются убедить в обратном ", - рассказал он Накануне.RU.

До 2019 г. планируется также продажа 25% акций "Транснефти" (доля государства сократится до 75% плюс 1 акция), Государственной транспортной лизинговой компании (75% плюс 1 акция), Русгидро (75% плюс 1 акция), РЖД (75% плюс 1 акция), Современного коммерческого флота (25% плюс 1 акция), "Зарубежнефти" (в два этапа доля государства снизится до 90%, а затем к 2020 г. до 50% плюс 1 акция).

Приватизировать последнюю Правительство планировало с 2013 г. Тогда в Росимуществе рассчитывали продать 10% компании уже к 2016 г., но ее признали "инструментом внешней политики", и приватизация замедлилась. Совместно с "Петровьетнам" "Зарубежнефть" создала компанию "РУСВЬЕТПЕТРО", работающую на севере России, добычная дочка компаний есть во Вьетнаме. Эксперты предполагают, что 10% акций будут предложены российским фондам, не исключено, что их купит РФПИ, который с партнерами заявлялся на покупку "Башнефти". Если к моменту продажи компании с России будут сняты санкции, то в приватизации могут принять участие иностранцы, отмечает аналитик "Финама" Богдан Зварич.

"Мировая ситуация несильно располагает к подобным покупкам, и это на текущий момент единственная проблема. Если в ближайшие годы ситуация в экономике будет улучшаться, то, возможно, найдется крупный инвестор. Но учитывая тенденцию, пакет акций "Зарубежнефти" и "Транснефти" придется продавать по кусочкам", - рассказал он Накануне.RU.

Заметим, что к Вьетнаму проявляла интерес и "Роснефть", которая недавно вопреки всем правилам купила "Башнефть". "Роснефть" и "Петровьетнам" сотрудничают в проекте по добыче газа и конденсата и геологоразведке на шельфе Вьетнама, оператор проекта - Rosneft Vietnam B.V. Проект реализуется на основе соглашения о разделе продукции (СРП), на участке расположено два газоконденсатных месторождения - Лантай и Ландо. Меморандум о взаимопонимании по разведке запасов на шельфе Вьетнама у "Роснефти" подписан с "Зарубежнефтью". Однако аналитики говорят об ограниченности финансовых ресурсов госкомпании после покупки "Башнефти" и сомнительном экономическом эффекте от пополнения бюджета за счет государственных же денег.

Сроки и способы приватизации этих стратегических компаний, как и в случае с "Башнефтью", будут определяться Правительством с учетом конъюнктуры рынка. Примерной оценки стоимости активов не приведено, в основу бюджета 2018 г. и 2019 г. заложены лишь доходы от "массовой" приватизации.

Планируется прекращение участия российских властей в уставном капитале Новороссийского морского торгового порта, Объединенной зерновой компании, Ростелекома и алмазообрабатывающего ПО "Кристалл" - основного партнера уже приватизированной АЛРОСА. Начатое в 2011 г. снижение доли государства в распределительном сетевом комплексе будет продолжено. В следующие три года "Россети" сократят свое участие в уставном капитале ряда МРСК до 25% плюс 1 акция. Судя по проекту бюджета, на продажу выставят доли в МРСК Волги, Сибири, Поволжья, Юга, Урала, Центра. При этом реализация долей участия публичного акционерного общества "Россети" в уставных капиталах межрегиональных распределительных сетевых компаний планируется совместно с находящимися в федеральной собственности акциями соответствующих межрегиональных распределительных сетевых компаний. Вместо единого сетевого комплекса страны, по этому плану появляется ряд независимых компаний, управляющих электрическими сетями субъектов. Частные владельцы будут определять режим подачи электроэнергии, и любой инвестор сможет диктовать свои условия, предостерегает руководитель Института проблем глобализации, экономит Михаил Делягин. Он напоминает, что такие прецеденты в регионах уже были.

"Мне нужно срочно какое-то количество миллиардов рублей, иначе я не смогу поддерживать энергоснабжение крупнейших городов и они останутся без света", - вот какой диалог сможет вести инвестор. Имея всю полноту информации, которой нет у государства, он сможет обосновать свою позицию. Мы проходили такое в Тюмени, когда иностранный инвестор, финская компания "Фортум" потребовала срочно дать ей полный бюджет города, иначе она не гарантировала обеспечение города теплом. Интересны эти энергоактивы будут всем, кто таким образом захочет оказывать политическое воздействие на страну, потому что бизнес это плохой. И за счет повышения тарифов заработать не удастся – они контролируются государством", - рассказал Накануне.RU Михаил Делягин.

Объем поступлений в федеральный бюджет средств от приватизации федерального имущества в 2017 г., по сравнению с 2016 г., сократится на 243,2 млрд руб.

Но финансового смысла в приватизации нет, настаивает Колташов: "Мы слышим заявления, что наполнять бюджет все сложнее при растущем дефиците. Но это говорит только о том, что государству необходимо изменить экономическую политику, потому что есть много нереализованных возможностей. Приватизация является решением совсем другого плана: вместо того, чтобы дать нам экономический рост через повышение роли государства в экономике и протекционистский курс, всех крупных игроков награждают большими кусками имущества. Взять и относительно недорого продать нашим корпорациям доли государства в каких-то привлекательных компаниях – вместо этого можно было эмитировать тот же объем денег для поддержания бюджетных расходов. Не выгода будет решающим аргументом, а лоббистские усилия той или иной корпорации".

Темы: Бюджетная политика в России, Правительство России
Источник: Накануне.RU
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Комментарии читателей
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02.11.2016, 21:23
ККК для Е

Вы абсолютно правы, говоря о том, что собственники остатков того, что не успели уничтожить, сами ничем не руководят. Дело даже не в том, что оставив собственность в руках государства оно имело бы все доходы, при этом содержало бы её в лучшем состоянии, но в том, что собственность управляемая из единого центра, не рыночными методами не имеет затрат на конкуренцию с другими производителями, не имеет коррупционной составляющей связанной с борьбой за рынок, сырьё идёт по себестоимости, сбыт гарантирован, граждане обеспечены работой и гарантированным пожизненным доходом, выполняя полезную для всех работу, не занимаясь излишним контролем и юридическими спорами! Впрочем, я не смогу перечислить и десятой доли преимуществ. С другой стороны видна бесполезность подобных обсуждений, поскольку за ними не следуют реальные шаги и пока система не доведёт сама до ситуации, когда её существование станет несовместимо с выживанием самой системы и людей от неё зависимых — ничего не будет происходить! Ну разве что, кто посодействует и подтолкнёт падающего извне.
02.11.2016, 20:46
новая многоходовка?

"Правитель РФ заявил, что только 15% из отправленных в фонд его друга 300 миллионов были использованы по назначению.
Фонд «Талант и успех», на базе которого работает детский образовательный центр «Сириус» в Сочи, неэффективно использует выделенные ему средства.
Об этом заявил президент России Владимир Путин на правительственном совещании 2 ноября, сообщает slon.ru.
«Мы три сотни миллионов туда «заправили», а денег используется 15% там. Это значит, что либо все-таки работа пока не развернута должным образом, либо столько денег не нужно, тогда надо на другие цели их направить. Есть куда у нас деньги направить в социальной сфере», – подчеркнул правитель России.
Журналисты обнаружили у виолончелиста $2 млрд в офшорах. В свою очередь, Путин признавал, что Ролдугин занимается предпринимательством, но выручает небольшие деньги, на которые покупает музыкальные инструменты для музыкальных учреждений России. В Кремле подчеркивали, что все операции фирм музыканта законны".

"Дети вас не забудут"-Остап Бендер
02.11.2016, 20:46
ККК

По сути приватизация всей общенародной собственности произошла уже в момент прихода к власти т.н. «либеральной команды». Сейчас происходит не приватизация, а перераспределение. Общенародная собственность, может работать лишь в едином народно-хозяйственном комплексе. Незачем объяснять то, что уже существовало и действовало в СССР. Другое дело, что сейчас невозможно найти ни в СМИ, ни в учебной программе школ и вузов, ни в официальной позиции чиновников научной оценки деятельности советской экономической системы. И это понятно, потому, что к власти пришли люди, которые не то, что полностью отвергают советские экономические достижения, но, даже и в идеологическом плане, гораздо ближе к власовцам и белогвардейцам. Не было и первоначальной приватизации, а произошел наглый захват народной собственности, под руководством команды «чикагских мальчиков», сидевших тогда в министерских кабинетах. Не было «рыночных реформ», потому, что для их проведения необходимо создание цивилизованного рынка. Рынок товаров собственного производства, так и не будучи созданным, умер под напором импортной продукции, далее ВТО, а «финансовый рынок», не будучи суверенным даже по конституции — не может считаться внутренним, так как контролируется полностью извне. Робкие попытки, руководить чем то в экономике, натыкаются на наглое, открытое противодействие тех, кто продолжает «извлекать прибыль», забывая о том, что кроме этого «увлекательного занятия» существует множество иных, не рыночных задач и проблем.
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