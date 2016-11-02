В Москве опечатали офис Amnesty International

В Москве опечатали офис правозащитной организации Amnesty International. Об этом Reuters сообщил сотрудник компании Александр Артемьев.

Он рассказал, что на дверях в офисе были заменены замки и отключено электричество. По словам представителя компании, сотрудников правозащитной организации об этом не предупредили.

Представитель московского Департамента городского имущества, в которого Amnesty арендует офис, сообщил, что они не могут прокомментировать ситуацию.

Другой сотрудник организации, Иван Кондратенко, на своей странице в Facebook рассказал, что на офисе написано, «нужно обращаться в департамент городского имущества Москвы с письмом, чтобы вывести вещи». По его словам, сейчас в опечатанном здании остаются личные вещи сотрудников, в том числе бумаги и компьютеры. Он напомнил, что Amnesty арендовала этот офис больше двадцати лет, и все это время исправно оплачивала аренду.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что впервые слышит об опечатывании офиса. «Я абсолютно не располагаю никакой информацией на этот счет», — сказал он, предположив, что информацией могут обладать сотрудники офиса (цитата по «Интерфаксу»).