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В Москве опечатали офис Amnesty International

14:08 2.11.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В Москве опечатали офис правозащитной организации Amnesty International. Об этом Reuters сообщил сотрудник компании Александр Артемьев.

Он рассказал, что на дверях в офисе были заменены замки и отключено электричество. По словам представителя компании, сотрудников правозащитной организации об этом не предупредили.

Представитель московского Департамента городского имущества, в которого Amnesty арендует офис, сообщил, что они не могут прокомментировать ситуацию.

Другой сотрудник организации, Иван Кондратенко, на своей странице в Facebook рассказал, что на офисе написано, «нужно обращаться в департамент городского имущества Москвы с письмом, чтобы вывести вещи». По его словам, сейчас в опечатанном здании остаются личные вещи сотрудников, в том числе бумаги и компьютеры. Он напомнил, что Amnesty арендовала этот офис больше двадцати лет, и все это время исправно оплачивала аренду.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что впервые слышит об опечатывании офиса. «Я абсолютно не располагаю никакой информацией на этот счет», — сказал он, предположив, что информацией могут обладать сотрудники офиса (цитата по «Интерфаксу»).

Темы: Россия, Москва, Расследования в России
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Комментарии читателей
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02.11.2016, 19:28
НЕ...

Госдеп их после 11 сентября гнобит, т.к. немножко мешают Афганистан в пыль стирать и народ пытать в Гуантанамо и секретных тюрьмах Европы.
02.11.2016, 18:45
Европеец

Пригорает вам под заницами - скорее всего.
Амнести Интернашионал не имеет права стрелять в демонстрантов, но могла бы об этом сообщить.
02.11.2016, 17:39
Сионист

И правильно опечатали! Замучили убиенными палестинскими младенцами!!!
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