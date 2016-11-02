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Кремль поставил задачу обеспечить Путину высокий результат на выборах-2018

11:41 2.11.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Кремль поставил задачу обеспечить высокий результат кандидату от власти на выборах 2018 года. Ожидается, что таким кандидатом станет действующий президент Владимир Путин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников встречи первого замглавы АП Сергея Кириенко с политтехнологами.

Участникам встречи предложили поговорить о том, как власть сможет «эффективно выиграть выборы президента» и «сохранить устойчивость политической системы», пишет РБК.

По словам участников встречи, Кремль намерен обеспечить на президентских выборах высокую явку. Тогда кандидат от власти сможет рассчитывать на высокий результат — но не такой высокий, «какими бывали, например, результаты [бывшего президента Узбекистана Ислама] Каримова».

На встрече также обсуждался вопрос о том, кто сможет составить конкуренцию кандидату от власти. Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, участвовавшие в выборах в этой роли в прошлые годы, находятся в преклонном возрасте, из-за этого неясно, насколько они могут вести предвыборную агитацию. Сергей Миронов и Григорий Явлинский не могут составить конкуренцию кандидату от власти, поскольку они не являются популярными политиками. «Неясно, кого еще выводить на эти выборы и выводить ли», — рассказал один из собеседников РБК.

Кроме того, участники встречи рассказали о том, что Кириенко предстоит по-новому выстроить отношения с регионами, чтобы снизить риски роста сепаратистских настроений.

Сергей Кириенко стал замглавы администрации президента в начале октября 2016 года. На этом посту он будет курировать внутреннюю политику: выборы, взаимодействие с регионами, партии и общественные организации. Предшественник Кириенко Вячеслав Володин стал спикером Госдумы.

Темы: Россия, Выборы в органы власти в России, Президент России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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02.11.2016, 13:14
Экологическую защиту заповедникам Крыма - это высокий реульт

Кроме экономического развития страны, требуется и экологическая защита. А в Крыму уже скоро 3 года, как не введен в перечень природных заповедников России старейший в России, Крымский заповедник, за который проливали кровь крымские партизаны во время 2 Мировой войны.
02.11.2016, 12:49
метод моментных наблюдений

У него будет высокий результат. Не потому, что он лучший, а потому, что другие гораздо хуже. Один всерьез верховным правителем все проблемы решит, другой еще проще - всего за 500 дней и так далее...
02.11.2016, 12:46
Константин

Киндер-сюрприз, сайентист, отвечает за внутреннюю политику? Как-то боязно за страну. Он уже один раз её поимел. Сейчас это приобретает хроническое течение.
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