Кремль поставил задачу обеспечить Путину высокий результат на выборах-2018

Кремль поставил задачу обеспечить высокий результат кандидату от власти на выборах 2018 года. Ожидается, что таким кандидатом станет действующий президент Владимир Путин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников встречи первого замглавы АП Сергея Кириенко с политтехнологами.

Участникам встречи предложили поговорить о том, как власть сможет «эффективно выиграть выборы президента» и «сохранить устойчивость политической системы», пишет РБК.

По словам участников встречи, Кремль намерен обеспечить на президентских выборах высокую явку. Тогда кандидат от власти сможет рассчитывать на высокий результат — но не такой высокий, «какими бывали, например, результаты [бывшего президента Узбекистана Ислама] Каримова».

На встрече также обсуждался вопрос о том, кто сможет составить конкуренцию кандидату от власти. Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, участвовавшие в выборах в этой роли в прошлые годы, находятся в преклонном возрасте, из-за этого неясно, насколько они могут вести предвыборную агитацию. Сергей Миронов и Григорий Явлинский не могут составить конкуренцию кандидату от власти, поскольку они не являются популярными политиками. «Неясно, кого еще выводить на эти выборы и выводить ли», — рассказал один из собеседников РБК.

Кроме того, участники встречи рассказали о том, что Кириенко предстоит по-новому выстроить отношения с регионами, чтобы снизить риски роста сепаратистских настроений.

Сергей Кириенко стал замглавы администрации президента в начале октября 2016 года. На этом посту он будет курировать внутреннюю политику: выборы, взаимодействие с регионами, партии и общественные организации. Предшественник Кириенко Вячеслав Володин стал спикером Госдумы.