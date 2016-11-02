Фрадков возглавит совет директоров концерна «Алмаз-Антей» и РИСИ

Бывший глава Службы внешней разведки (СВР) Михаил Фрадков займет должность председателя совета директоров концерна «Алмаз-Антей» и возглавит Российский институт стратегических исследований (РИСИ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Решение о новом назначении Фрадкова было принято в ходе его встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Инициатива назначить Фрадкова в «Алмаз-Антей» принадлежит последнему. По мнению Чемезова, на этой работе будет полезен опыт Фрадкова как главы правительства, так и руководителя внешней разведки.

Просьба возглавить РИСИ исходила от главы государства. При этом Путин напомнил Фрадкову, что эта тема ими уже обсуждалась ранее.

Фрадков назвал оба предложения очень интересными. «Получается «пакет»: стратегические исследования, военно-промышленная проблематика», - сказа он и добавил, что приложит максимум усилий на новых должностях.

В должность директора РИСИ Фрадков вступит с 4 января 2017 года. Соответствующий указ уже подписан президентом.

В сентябре стало известно, что Фрадков будет выдвинут на пост главы Наблюдательного совета РЖД. На должности руководителя СВР его сменил экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

