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Фрадков возглавит совет директоров концерна «Алмаз-Антей» и РИСИ

22:11 2.11.2016
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Бывший глава Службы внешней разведки (СВР) Михаил Фрадков займет должность председателя совета директоров концерна «Алмаз-Антей» и возглавит Российский институт стратегических исследований (РИСИ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Решение о новом назначении Фрадкова было принято в ходе его встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Инициатива назначить Фрадкова в «Алмаз-Антей» принадлежит последнему. По мнению Чемезова, на этой работе будет полезен опыт Фрадкова как главы правительства, так и руководителя внешней разведки.

Просьба возглавить РИСИ исходила от главы государства. При этом Путин напомнил Фрадкову, что эта тема ими уже обсуждалась ранее.

Фрадков назвал оба предложения очень интересными. «Получается «пакет»: стратегические исследования, военно-промышленная проблематика», - сказа он и добавил, что приложит максимум усилий на новых должностях.

В должность директора РИСИ Фрадков вступит с 4 января 2017 года. Соответствующий указ уже подписан президентом.

В сентябре стало известно, что Фрадков будет выдвинут на пост главы Наблюдательного совета РЖД. На должности руководителя СВР его сменил экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин.
 

Темы: Россия, Отставки и назначения в российской политике, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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03.11.2016, 03:42
Палыч

Председатель Правительства РФ Михаил Фрадков.
28 мая 2004 года
По мнению многих аналитиков, был так называемым «техническим премьером», не проводившим самостоятельной политики.
Все ключевые решения принимались администрацией президента РФ.

Короче, Медвежонок-2
03.11.2016, 01:53
Прохожий

Похоже, что в Кремле вообще не осталось кадров.
03.11.2016, 01:46
Skeptik

Не знаю ни одного примера
где от ЧК-клерка есть польза на производстве
Там где они, всегда воровство и развал
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