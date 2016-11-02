Жириновский: нужно переименовать Ленинский проспект в шоссе Ивана Грозного
Владимир Жириновский предложил переименовать Ленинский проспект в Москве в шоссе Ивана Грозного. В эфире Радио «Комсомольская правда» лидер ЛДПР объяснил свою инициативу и даже прочитал стихотворение.
«Это не шутка. Мы направим мэру Москвы наше предложение переименовать Ленинский проспект в шоссе Ивана Грозного. Потому что это наш великий царь, надо его полностью реабилитировать. Он создал основу будущей России. При нем Россия стала уже началом Империи: он ее довел до Волги и перекинул за Урал», — отметил политик.
Жириновский считает, что западные гости, которые едут из аэропотра в Кремль, должны ехать по шоссе Ивана Грозного и знать об этом правителе.
«Ленинский проспект — это дорога, по которой все иностранные делегации из аэропорта «Внуково» едут в Кремль. Было бы хорошо, чтобы они знали, что едут по шоссе Ивана Грозного. И уже даже в ЛДПР стихотворение сочинили по этому поводу», — добавил Владимир Вольфович.
Владимир Жириновский прочитал строки стихотворения, посвященного Ивану Васильевичу:
Я предлагаю вам проект уместный и серьезный,
Пусть станет Ленинский проспект — шоссе Ивана Грозного!
Вот мчит из вражеских сторон кортеж какой из Внукова,
И при одном названии он от ужаса попукивает.
Так воскресим же память мы великого Ивана,
За счет губителя страны Володеньки Ульянова.