Жириновский: нужно переименовать Ленинский проспект в шоссе Ивана Грозного

Владимир Жириновский предложил переименовать Ленинский проспект в Москве в шоссе Ивана Грозного. В эфире Радио «Комсомольская правда» лидер ЛДПР объяснил свою инициативу и даже прочитал стихотворение.

«Это не шутка. Мы направим мэру Москвы наше предложение переименовать Ленинский проспект в шоссе Ивана Грозного. Потому что это наш великий царь, надо его полностью реабилитировать. Он создал основу будущей России. При нем Россия стала уже началом Империи: он ее довел до Волги и перекинул за Урал», — отметил политик.

Жириновский считает, что западные гости, которые едут из аэропотра в Кремль, должны ехать по шоссе Ивана Грозного и знать об этом правителе.

«Ленинский проспект — это дорога, по которой все иностранные делегации из аэропорта «Внуково» едут в Кремль. Было бы хорошо, чтобы они знали, что едут по шоссе Ивана Грозного. И уже даже в ЛДПР стихотворение сочинили по этому поводу», — добавил Владимир Вольфович.

Владимир Жириновский прочитал строки стихотворения, посвященного Ивану Васильевичу:

Я предлагаю вам проект уместный и серьезный,

Пусть станет Ленинский проспект — шоссе Ивана Грозного!

Вот мчит из вражеских сторон кортеж какой из Внукова,

И при одном названии он от ужаса попукивает.

Так воскресим же память мы великого Ивана,

За счет губителя страны Володеньки Ульянова.