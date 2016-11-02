]]> ]]>
Главная В России Новости

Жириновский: нужно переименовать Ленинский проспект в шоссе Ивана Грозного

14:59 2.11.2016
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Владимир Жириновский предложил переименовать Ленинский проспект в Москве в шоссе Ивана Грозного. В эфире Радио «Комсомольская правда» лидер ЛДПР объяснил свою инициативу и даже прочитал стихотворение.

«Это не шутка. Мы направим мэру Москвы наше предложение переименовать Ленинский проспект в шоссе Ивана Грозного. Потому что это наш великий царь, надо его полностью реабилитировать. Он создал основу будущей России. При нем Россия стала уже началом Империи: он ее довел до Волги и перекинул за Урал», — отметил политик.

Жириновский считает, что западные гости, которые едут из аэропотра в Кремль, должны ехать по шоссе Ивана Грозного и знать об этом правителе.

«Ленинский проспект — это дорога, по которой все иностранные делегации из аэропорта «Внуково» едут в Кремль. Было бы хорошо, чтобы они знали, что едут по шоссе Ивана Грозного. И уже даже в ЛДПР стихотворение сочинили по этому поводу», — добавил Владимир Вольфович.

Владимир Жириновский прочитал строки стихотворения, посвященного Ивану Васильевичу:

Я предлагаю вам проект уместный и серьезный,
Пусть станет Ленинский проспект — шоссе Ивана Грозного!
Вот мчит из вражеских сторон кортеж какой из Внукова,
И при одном названии он от ужаса попукивает.
Так воскресим же память мы великого Ивана,
За счет губителя страны Володеньки Ульянова.

Темы: Россия, Москва, Владимир Жириновский
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.11.2016, 19:48
stalker

Господин В. В. Жириновский видимо забыл, что во времена царя Ивана Грозного отпрысков "матери-русской, отца-юриста" вешали или на кол сажали. Так, на всякий случай. Уж больно подозрительно этот царь к инородцам относился.
02.11.2016, 18:42
ивк

Иван Грозный увеличил территорию Русского государства в два раза.
На территориях, который он присоединил, живут десятки миллионов людей, добывается нефть, газ, выращивается хлеб для России.
02.11.2016, 18:18
грек

Ось, здесь слушок прошёл,что ВЫ грантопожиратель и интересы пяток колоны протаскиваете, может что проясниш...а?
Все комментарии (19)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.