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В Раде решили обозначить товары из РФ надписью «Продукция страны-агрессора»

11:15 3.11.2016
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Группа депутатов Верховной Рады Украины предложила рассмотреть вопрос о введении специальной маркировки для продукции, которая производится или контролируются российскими компаниями. Соответствующий законопроект, как сообщает ТАСС, зарегистрирован на сайте Рады.

«Главной целью законопроекта является законодательное закрепление обязанности информировать потребителей о продукции страны-агрессора с помощью маркировки, других средств донесения такой информации как при их непосредственной реализации, так и во время рекламы такой продукции», - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно инициативе, продукция из таких стран должна маркироваться надписью «Продукция страны-агрессора», которая займет не менее 30 процентов площади упаковки. В случае реализации продукции, которая не может быть упакована (газ, бензин, дизельное топливо и другие товары), такая надпись «должна находиться непосредственно рядом с местом реализации этой продукции для ее четкой идентификации».

В свою очередь, за нарушение данных норм законопроектом предусматривается административная ответственность с конфискацией товаров и выручки.

Темы: Украина, Законотворческая деятельность в мире, Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
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03.11.2016, 12:49
+++

Следует всю продукцию с Украины маркировать "Сделано укропитеками".
03.11.2016, 12:49
Иван Арнольдович

Группа депутатов Верховной Рады Украины предложила рассмотреть вопрос о введении специальной маркировки для продукции
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А я между прочем предупреждал Филип Филипыча , эти опыты в киевском переулке медицине девиденты не принесут , а на колчаковских фронтах раненые усугубят симбиоз человевека и микрофлоры .
03.11.2016, 12:41
с Урала

А не проще сразу отказаться от этих товаров? Ребята, будьте последовательны в своём безумии.
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