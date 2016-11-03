В Раде решили обозначить товары из РФ надписью «Продукция страны-агрессора»

Группа депутатов Верховной Рады Украины предложила рассмотреть вопрос о введении специальной маркировки для продукции, которая производится или контролируются российскими компаниями. Соответствующий законопроект, как сообщает ТАСС, зарегистрирован на сайте Рады.

«Главной целью законопроекта является законодательное закрепление обязанности информировать потребителей о продукции страны-агрессора с помощью маркировки, других средств донесения такой информации как при их непосредственной реализации, так и во время рекламы такой продукции», - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно инициативе, продукция из таких стран должна маркироваться надписью «Продукция страны-агрессора», которая займет не менее 30 процентов площади упаковки. В случае реализации продукции, которая не может быть упакована (газ, бензин, дизельное топливо и другие товары), такая надпись «должна находиться непосредственно рядом с местом реализации этой продукции для ее четкой идентификации».

В свою очередь, за нарушение данных норм законопроектом предусматривается административная ответственность с конфискацией товаров и выручки.