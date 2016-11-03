«Попрессовали и обобрали»

Как бизнесмен Вячеслав Рудников стал очередной жертвой печально известных генералов из СКР



Создатель компьютерного холдинга «Эр-Стайл» Вячеслав Рудников

Создатель российского компьютерного холдинга «Эр-Стайл» бизнесмен Вячеслав Рудников проглядел своих компаньонов и стал жертвой рейдеров и высокопоставленных экс-сотрудников СКР.

Наследие арестованных первого заместителя начальника столичного СКР Дениса Никандрова и начальника службы собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко поражает масштабностью. Несколько десятков возбуждённых либо закрытых уголовных дел, которые сейчас пересматривают ревизоры и отменяют принятые по ним решения. (Чего стоит только потеря материалов уголовного дела вора в законе Шакро Молодого в ГСУ СК по Москве и последующее их обнаружение на «запылённой полке» в следственном отделе по Таганскому району.) Среди них сложное и запутанное дело, а скорее даже дела столичного предпринимателя Вячеслава Рудникова. Интересны они тем, что в них реализовались все риски и опасности, с которыми может столкнуться современный успешный предприниматель.

На заре компьютерной эры

В конце 1980-х годов, когда в стране началось кооперативное движение, молодой аспирант подмосковного НИИ Вячеслав Рудников зарегистрировал свой первый кооператив и начал торговать компьютерной техникой. В 1991 году было создано совместное российско-сингапурское предприятие «Эр-Стайл», в котором Рудникову принадлежал 51% акций.

Рудников не боялся экспериментировать. Он первым начал публиковать рекламу с указанием конкретных цен, что в своё время шокировало конкурентов. Он первым начал выпускать товар под собственной торговой маркой, заказывая в России коробки и паспорта к компьютерам из сингапурских запчастей. Первым начал создавать софт к привозимому «железу». Крупными покупателями в самом начале 1990-х были банки, и компания Рудникова начала писать банковский софт.

В 2000-м Рудников создаёт первый популярный мультипортал Рунета ‒ KM.ru, который взлетел до 5 млн посещений в месяц, что для начала нулевых было просто невероятно. В 2006-м на портале уже работало интернет-телевидение с двумя десятками регулярно выходящих программ. Отечественная мультимедийная энциклопедия «Кирилл и Мефодий» тоже детище Рудникова. В 2011-м он входил в тысячу самых состоятельных людей России и был учредителем около 30 компаний, в том числе и первого государственного интернет-поисковика «Спутник».

Но всё это в прошлом. Сегодня Рудников фигурант более чем «странного» уголовного дела и человек, лишившийся бизнеса, по сути, из-за своей доверчивости.

Хитрый партнёр

Вместе с Вячеславом Рудниковым свой бизнес-путь начинал и россиянин нигерийского происхождения Рилван Бамгбала. После окончания учёбы в России Бамгбала не уехал к себе на родину, а женился на русской девушке, получил российское гражданство и в компании общих знакомых познакомился с нашим героем.

Распределение обязанностей в том первом совместном предприятии было несложным и понятным. Бамгбала поддерживал коммуникации с Сингапуром и обеспечивал поставки компьютерных комплектующих, Рудников и несколько его технических сотрудников собирали из них в России готовый товар. Бизнес шёл в гору. Открывались новые направления.

Помимо компьютеров и программного обеспечения к ним и дистрибьютерской компании RSI, по всей стране была создана инфраструктура отделений компании «Эр-Стайл» и крупнейшая в стране сеть по ремонту и обслуживанию вычислительной и офисной техники «Эр-Стайл Сервис». К середине 2000-х появилась компания «Ветэра» и принадлежащая ей сеть из 20 ресторанов в Москве, включая недвижимость, только аренда от которой приносила примерно 500 тыс. долларов в год. Позже, в 2007 году, в холдинг вошла компания «КС-Траст», имеющая серьёзные объекты недвижимости.

«В 2008 году Бамгбала сообщил мне, что нашим ресторанным бизнесом заинтересовалась западная компания AmRest, – вспоминает Вячеслав Рудников, – за 9 ресторанов «Ростикс» иностранцы предлагают 12 млн долларов. Но работать с российской фирмой покупатели не хотели. Рилван предложил мне и ещё двоим нашим партнёрам, которые также были учредителями «Ветэры» (у Бамгбалы в «Ветэре» было 24% процента акций), продать активы компании по номинальной цене в 8400 рублей его кипрской компании «Авла Инвестментс Лтд». За это, после продажи части ресторанов, он введёт нас акционерами в его фирму на Кипре. К этому времени мы знали друг друга уже 20 лет и, дав своё согласие, не почувствовали подвоха».

Вскоре продажа состоялась. Сейчас это часть сети ресторанов KFC. Все четверо учредителей выступили гарантом сделки, поставив под предварительным договором свои подписи. Однако, когда партнёры Бамгбалы – Вячеслав Рудников (48,5%), Василий Васин (15%) и четвёртый участник (13%) – обратились через несколько месяцев с предложением к Бамгбале, как и было оговорено изначально, ввести их в состав этой самой «Авлы Инвестментс Лтд», Бамгбала отказался ввести их в состав его компании в качестве учредителей с теми же долями. Нигериец оказался и с деньгами от продажи, и с оставшимися 11 ресторанами, и с полностью подконтрольной ему кипрской фирмой. Сказать, что теперь уже бывшие партнёры были раздосадованы, – это ничего не сказать.



Василий Васин – двоюродный брат и бывший компаньон Рудникова

13 декабря 2011 года по заявлению Вячеслава Рудникова было возбуждено уголовное дело № 413999 против его бывшего компаньона по факту мошенничества. Нигерийцу было заочно предъявлено обвинение, и он был объявлен в федеральный розыск. Бамгбала скрывался в ОАЭ и в Лондоне. Ущерб составил более 300 млн рублей. Однако 3 июля 2014 года это дело было закрыто в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве следователем Аллой Грозан. Как заявляет сам Рудников, была занижена оценка компании. Хотя на руках у потерпевших имеются все документы, подписанные в том числе самим Бамгбалой. К следователю Алле Грозан мы ещё неоднократно вернёмся. И до череды уголовных и арбитражных дел произойдёт ещё ряд любопытных событий.

Игры киприотов

Воодушевлённый своим собственным успехом в истории с ресторанами, Рилван Бамгбала решается на следующий шаг. С осени 2011 года атаки начались на российскую компанию «КС-Траст», владеющую недвижимостью в Москве на десятки миллионов долларов. «КС-Трастом», в свою очередь, владела кипрская «Капенда Лимитед». Как утверждает Вячеслав Рудников, Бамгбала в сговоре с прежними директорами «Копенды» незаконно получил в этой компании 24%. По этому факту кипрская полиция возбудила уголовное дело против Бамгбалы, снятых директоров и ряда других лиц. На самом деле никаких процентов не было. Кипрские следователи выяснили у местных регистраторов, что бумагу Бамгбале о наличии у него 24% акций они выдали задним числом.

Тем временем в России происходило следующее: некто Земцов, неизвестный Рудникову человек, четыре (!!!) раза на непродолжительное время (на несколько дней) становился директором ООО «КС-Траст» и действовал в пользу Бамгбалы.

Первым делом после своего назначения Земцов отозвал из арбитражного суда заявление «КС-Траста» о рассмотрении полномочий доверенности, выданной Вячеславу Рудникову. В связи с этим суд так и не разобрался до конца в деле о полномочиях Рудникова как владельца контрольного пакета компании.

24 февраля 2012 года в УВД СВАО города Москвы, по заявлению директора российского «КС-Траст» Андрея Алгашева, поставленного на эту должность Рудниковым, было возбуждено уголовное дело № 148058 против Бамгбалы и Земцова по факту попытки захвата компании и продажи её активов. До весны 2015-го с делом ничего не происходит, кроме того, что оно было передано в ГСУ ГУ МВД по городу Москве, а 24 апреля возвращено теперь уже бывшим прокурором города Куденеевым на новое расследование обратно в УВД СВАО. Органами прокуратуры признана «волокита» в расследовании, хотя, по утверждению опрошенных нами юристов и бывших следователей, дело очень простое. Достаточно было изъять документы из 46-й налоговой инспекции, где на учёте стояла «КС-Траст», у нотариуса Колябиной, которая заверяла доверенности Земцова, и допросить самих Земцова с Бамгбалой, устроив им очную ставку. Важно отметить, что и это дело находилось у следователя Аллы Грозан. Как и третье дело, к которому следователь Грозан отнеслась на удивление серьёзно.

31 октября 2012 года, по заверению Рудникова, начинается вторая волна рейдерских атак. По заявлению некоего Артёма Бокши, представившего доверенность от кипрской компании «Капенда Лимитед» – учредителя «КС-Траст», в УВД СВАО было открыто уголовное дело № 148360. Теперь уже следователи подозревали Рудникова и его нового партнёра Александра Фомченкова якобы в выводе активов «КС-Траста» на подконтрольные им компании, тем самым якобы наносился ущерб Рилвану Бамгбале.

«Это была обычная рейдерская атака, – говорит Вячеслав Рудников. – Мошенники несколько раз пытались сменить директора «КС-Траста» и учредителя. Продали по этой доверенности доли компании сначала фирме на Сейшельских островах, а затем некой российской «Радуге».

В результате многочисленных судебных дел суд вынес решение о недействительности и ничтожности доверенности Бокши. А дело № 148360, где Вячеслав Рудников и его партнёр Александр Фомченков проходили свидетелями, было приостановлено за отсутствием судебной перспективы, так как следствие признало, что оно было созданоискусственно.

«Почти год ушёл на борьбу с рейдерами, в судах мы выиграли все процессы, – говорит Вячеслав Рудников. – Для того чтобы себя обезопасить, была создана дочерняя компания «КС-Траст» – ООО «Белкофорте», куда было передано имущество «КС-Траст» в виде вклада. Всё оформили законным образом, получив одобрение учредителей «КС-Траст» – кипрских директоров «Капенды Лимитед». Однако и здесь появился Бамгбала, который умудрился влезть в арбитражное дело и добиться (каким путём?) решения о возврате недвижимости из «Белкофорте» в «КС-Траст». В настоящее время рассмотрение этого дела возвращено в первую инстанцию.

Удар в спину

Активизацию вроде как умерившего аппетиты нигерийца Вячеслав Рудников связывает с тем, что в конце лета – начале осени 2013 года происходит конфликт в ещё одной его кипрской компании – «Эр-Стайл Холдингс лтд». В ней 66% акций принадлежали самому Рудникову, а 33% – его давнему партнёру Василию Васину. Кипрская фирма, в свою очередь, владела российской «Эр-Стайл Групп», в которую входили пять компаний, работающих в области компьютерных технологий, программирования и системной интеграции.

Василий Васин появился в бизнесе Вячеслава Рудникова в начале 1990-х годов. Являясь двоюродным братом предпринимателя, он бесплатно получает доли в компаниях группы «Эр-Стайл». В 2011 году Васин уговаривает Рудникова привлечь в их холдинг крупных инвесторов – известных отельеров и девелоперов Александра Клячина и его компаньона Сергея Гордеева.



На юбилее Василия Васина. Васин слева. Справа – Сергей Гордеев

«Васин ручался за Клячина и Гордеева, – говорит Рудников, – говорил, что они ответственные люди и что он давно их знает. При заключении договора Василий представил мне план, по которому к концу 2013 года компания будет стоить примерно 150 млн долларов».

Здесь нужно отметить, что между Василием Васиным и Вячеславом Рудниковым была достигнута договорённость, что они оба в конечном итоге выйдут из бизнеса, получив компенсацию за свои акции, исходя из стоимости всей компании на момент фактической продажи.

Рудников соглашается на эти уговоры, в соответствии с условиями договора назначает своего двоюродного брата генеральным директором «Эр-Стайла», а инвесторы назначают своего человека директором по финансам. Клячин и Гордеев получают сначала миноритарный пакет, затем доводят его до 50%, а в конце 2013 года должны были выкупить оставшиеся акции Васина и Рудникова. Но родство не уберегло от предательства. Василий Васин ещё летом 2012 года отказался выходить из бизнеса и перешёл со своими 17% акций на сторону пришедших «инвесторов». Вячеслав Рудников утверждает, что сговор Василия Васина и Александра Клячина состоялся ещё на стадии переговоров о вхождении в бизнес, правда, понял он это, когда уже было поздно. А спустя ещё несколько месяцев они перестали это скрывать. Со слов Рудникова, ему отказывали в предоставлении результатов финансово-хозяйственной деятельности, закрыли доступ в офис и начали выводить деньги из компании.

Как считает бизнессмен, с конца 2012 года новые инвесторы открыто занижали прибыль компании, а это уже сказывалось на стоимости пакета Рудникова, оставшегося в одиночестве.

По словам предпринимателя, в мае 2013 года на собрании акционеров Александр Клячин открытым текстом сказал: «Вячеслав, ты в меньшинстве, я бы на твоём месте вышел из компании досрочно, не дожидаясь конца 2013 года». Понимая, что сопротивляться при таком соотношении сил бессмысленно, Рудников оценил свои 33% акций в 38 млн долларов, по нижней планке. Ему предложили на 10 млн меньше. Он отказался. После этого начинается горячая фаза нападения на Рудникова и его активы.



Отельер и инвестор Александр Клячин

Тот самый Никандров

Зачем платить больше, когда можно ничего не платить. Видимо, именно так размышляли новые владельцы известного компьютерного холдинга «Эр-Стайл».

Осенью 2013 года возобновляется фактически мёртвое дело № 148360, по которому Рудников якобы вывел из «КС-Траста» имущество и таким образом нанёс ущерб своему бывшему нигерийскому компаньону, у которого в компании якобы было 24% акций.

И это при том, что в конце августа 2013 года, по утверждению самого Рудникова, он заключил мировое соглашение с Рилваном Бамгбалой, чтобы закончить конфликт и разойтись. Соглашение он заверил нотариально в России, а нигериец у вице-консула в российском посольстве в ОАЭ, где Бамгбала скрывался от уголовного дела по мошенничеству с ресторанами. По соглашению Рудников не претендует на свой бывший ресторанный бизнес, Бамгбала отказывается от претензий на долю в «КС-Трасте». Этим соглашением были достигнуты договорённости по всем спорным вопросам во всех общих компаниях и разводе бывших партнёров.

Тем не менее следователь ГСУ ГУ МВД по городу Москве Алла Грозан, в чьём производстве находились все три дела, касающихся Вячеслава Рудникова, именно в этот момент активизирует работу по делу «КС-Траста». По заявлению некой Кузьминой, неизвестной Рудникову гражданки, которая появилась как очередной представитель кипрской «Капенды Лимитед» и заявила ущерб на 65 млн долларов, Алла Грозан арестовывает всё недвижимое имущество ООО «Белкофорте».

Таким образом, Рудникова оставляют фактически без средств к сопротивлению и арестовывают имущество фирмы, которой не предъявляется никаких обвинений и которая является третьей стороной. Это, по утверждению Вячеслава Рудникова, является абсолютно незаконным.

Самого предпринимателя в июле 2014 года помещают под домашний арест.

Дело «КС-Траста» распоряжением генпрокурора, после резолюции президента Путина «разобраться», в сентябре в 2014 года забирают у Аллы Грозан из МВД и передают в ГСУ СК РФ по городу Москве, откуда спускают следователю Следственного управления по Северо-Восточному округу Москвы Тимуру Блинову. Через год Блинов сам перейдёт в ГСУ СКР, куда вместе с ним «как приклеенное» перейдёт и уголовное дело против Рудникова.

Но кто бы знал, что в СКР курировать его будут небезызвестный генерал Денис Никандров и – негласно – начальник службы собственной безопасности Михаил Максименко.

«Никандров начал курировать моё дело с октября 2014 года, – уверяет Рудников. – Следователь Блинов открыто заявлял мне и моим адвокатам, что не видит перспектив в этом деле, но, если он его закроет, начальство ему снимет голову».

В июле 2015 года дело было возвращено Бутырским судом снова в следствие. Попытка прокуратуры обжаловать это решение в Московском городском суде закончилась неудачей. После этого Блинов, по словам Рудникова, почти целый год ничего по делу не предпринимал.

В 2016 году практически не изменённые материалы поступили уже в Тушинский суд, где рассматриваются в эти дни заместителем председателя суда Ольгой Крапчетовой. Предприниматель считает, что его дело сознательно передано в Тушинский суд, поскольку следствие не выполнило решение Бутырского суда и не устранило требования судьи по выявленным ею нарушениям. Заходить с теми же самыми материалами в тот же самый суд было бы бессмысленно.

Сегодня Вячеслав Рудников, рассказывая о своём горьком опыте, пытается привлечь внимание общества и власти к проблемам рейдерства и прикрывающего его целого пласта силовиков и судей. Как будто услышав этот призыв, в конце октября президент Владимир Путин внёс законопроект об ужесточении ответственности правоохранительных органов за необоснованное уголовное преследование предпринимателей. Поправками в статью 299 Уголовного кодекса России («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности») предлагается увеличить срок лишения свободы провинившимся правоохранителям с пяти до семи лет. Если это привело к крупному ущербу от 1,5 млн рублей или иным «тяжким последствиям», то срок наказания может быть от 5 до 10 лет.

Фото из архива автора с сайта sovsekretno.ru