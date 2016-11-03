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Госдума одобрила законопроект о повышении акцизов на табак и алкоголь

10:39 3.11.2016
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предлагающий повысить ставки по акцизам на алкоголь и табак в 2017—2019 годах. Об этом говорится на странице документа, размещенном на официальном сайте Думы.

Согласно предложенной инициативе, за каждую электронную сигарету нужно будет платить акциз в 40 рублей. Кроме того, если законопроект будет принят, то к 2019 году на 30% будет повышен акциз на прочие виды табачных изделий.

Акциз на табачную продукцию вырастет на 1%. Акциз на вина депутаты предложили повысить вдвое, а акцизы на такие изделия, как сидр и медовуха – на 18 рублей.

Авторы инициативы ожидают, что повышение акцизов позволит бюджету получить дополнительные 430 миллиардов рублей только в 2017 году, а также 345 миллиардов рублей и 487 миллиардов рублей в 2018 и 2019 годах.

Ранее Министерство финансов предложило увеличить акциз на «тихие вина» (без углекислого газа) с 9 до 18 рублей за литр.

Темы: Производство и продажа алкоголя, Табачная промышленность, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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03.11.2016, 12:40
Чирик

Не нужно пива и вина,опустошай стакан до дна,душе привычней и доступней СТЕКЛОМОЙЧИК.
03.11.2016, 12:28
Кука

А наш приточник гонит самогончик,никто ребята не поставит нам заслончик!
03.11.2016, 12:09
Трезвый

При советах при средней зарплате в 100 руб можно было купить 23 бутылок водки,а сейчас при зряплате в 28 тыс рублей уже 140 поллитровок и здесь все ясно.Одурманивание народа дешевым наркотиком как спирт есть основа вымирания населения,а повышение акциза на 1 % тут не играет никакой роли.Алкашу кроме спирта ничего не надо и он ради этой наркоты согласен на все в том числе на скотскую жизнь.
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