Госдума одобрила законопроект о повышении акцизов на табак и алкоголь

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предлагающий повысить ставки по акцизам на алкоголь и табак в 2017—2019 годах. Об этом говорится на странице документа, размещенном на официальном сайте Думы.

Согласно предложенной инициативе, за каждую электронную сигарету нужно будет платить акциз в 40 рублей. Кроме того, если законопроект будет принят, то к 2019 году на 30% будет повышен акциз на прочие виды табачных изделий.

Акциз на табачную продукцию вырастет на 1%. Акциз на вина депутаты предложили повысить вдвое, а акцизы на такие изделия, как сидр и медовуха – на 18 рублей.

Авторы инициативы ожидают, что повышение акцизов позволит бюджету получить дополнительные 430 миллиардов рублей только в 2017 году, а также 345 миллиардов рублей и 487 миллиардов рублей в 2018 и 2019 годах.

Ранее Министерство финансов предложило увеличить акциз на «тихие вина» (без углекислого газа) с 9 до 18 рублей за литр.