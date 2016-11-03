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Полковник Захарченко попросился под домашний арест

19:05 3.11.2016
Дмитрий Захарченко © РИА Новости. Евгений Одиноков
Дмитрий Захарченко © РИА Новости. Евгений Одиноков
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Полковник МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый в коррупции, попросил суд заменить ему содержание в СИЗО домашним арестом. При этом он сослался на проблемы со здоровьем, сообщает «Интерфакс».

Захарченко заявил, что «тихонько умирает». Он также пожаловался на отсутствие в медчасти СИЗО таких врачей как кардиолог и уролог.

«Я готов жить в кабинете у следователя. Посадите меня дома с этим браслетом, установите мне камеру, пусть я 24 часа буду в прямом эфире, лишь бы сохранить мое здоровье», - цитирует его агентство. Захарченко также отметил, что, находясь на свободе, мог бы помочь с поисками найденных у него денежных средств.

Следствие, в свою очередь, просило продлить Захарченко арест до 8 марта будущего года. По словам следователя, он подозревается в получении взяток, посредничестве во взятках и иных экономических преступлениях, совершенных с другими лицами. Кроме того, он отметил, что еще не найдены все денежные средства, полученные Захарченко преступным путем.

В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Захарченко срок ареста до 8 марта.

Полковник был арестован в начале сентября. В ходе обысков у него на работе и дома была обнаружена и изъята валюта на общую сумму свыше восьми миллиардов рублей. Происхождение этих денег Захарченко никак не объяснил и заявил, что ему они не принадлежат.
 

Темы: Россия, Аресты по резонансным преступлениям в России, Борьба с коррупцией в России, Расследование преступлений в России, МВД России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.11.2016, 20:32
анатолий

пример васильевой заразителен. и сумма подходящая для домашнего ареста!
03.11.2016, 20:29
Владимирыч

Конечно-домашний арест с шопингом! А картины дл Третьковки будет рисовать?
03.11.2016, 20:28
Палыч

И что характерно - пока воруют, все здоровые.
Интересно, от радикулита это средство помогает?
Жалко, попробовать неначем, пенсионер я.
Хотя, судя по всему, средство перестает действовать очень быстро.
Сразу после посадки.
Пожалуй, не буду пробовать...
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