Полковник Захарченко попросился под домашний арест

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый в коррупции, попросил суд заменить ему содержание в СИЗО домашним арестом. При этом он сослался на проблемы со здоровьем, сообщает «Интерфакс».

Захарченко заявил, что «тихонько умирает». Он также пожаловался на отсутствие в медчасти СИЗО таких врачей как кардиолог и уролог.

«Я готов жить в кабинете у следователя. Посадите меня дома с этим браслетом, установите мне камеру, пусть я 24 часа буду в прямом эфире, лишь бы сохранить мое здоровье», - цитирует его агентство. Захарченко также отметил, что, находясь на свободе, мог бы помочь с поисками найденных у него денежных средств.

Следствие, в свою очередь, просило продлить Захарченко арест до 8 марта будущего года. По словам следователя, он подозревается в получении взяток, посредничестве во взятках и иных экономических преступлениях, совершенных с другими лицами. Кроме того, он отметил, что еще не найдены все денежные средства, полученные Захарченко преступным путем.

В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Захарченко срок ареста до 8 марта.

Полковник был арестован в начале сентября. В ходе обысков у него на работе и дома была обнаружена и изъята валюта на общую сумму свыше восьми миллиардов рублей. Происхождение этих денег Захарченко никак не объяснил и заявил, что ему они не принадлежат.

