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Вдова пилота Олега Пешкова согласилась встретиться с главой МИД Турции

18:18 3.11.2016
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Вдова летчика Олега Пешкова, погибшего в результате атаки российского бомбардировщика Су-24 истребителем турецких ВВС, согласилась встретиться с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает ТАСС.

«Как бы ни было больно нашей семье, мы приедем на эту встречу, приедем в Москву», - цитирует агентство слова Елены Пешковой в эфире телеканала «Россия 24».

Несколько ранее Чавушоглу заявил, что лично принесет вдове извинения и выразит соболезнования, если она согласится на встречу. Он также добавил, что Анкара готова оказать семье погибшего пилота материальную помощь.

По словам министра, турецкие власти будут всячески способствовать расследованию гибели летчика. Он заверил, что следствию будут переданы все документы, которые Москва сочтет необходимым предоставить.

Су-24 был сбит во время выполнения боевого задания в Сирии в конце ноября прошлого года. Экипаж катапультировался, но пилот Пешков был застрелен во время приземления. Штурману Константину Мурахтину удалось спастись. В убийстве пилота подозревается гражданин Турции Алпарслан Челик, командовавший отрядом боевиков, который в настоящее время находится под арестом.

Анкара утверждала, что российский самолет нарушил воздушную границу Турции, Москва это категорически отрицала. Инцидент привел к резкому обострению российско-турецких отношений, потепление в которых наметилось только после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес официальные извинения за случившееся.
 

Темы: Конфликт России и Турции, Россия, Международные отношения, Правительства зарубежных стран
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03.11.2016, 20:35
ошг

Пусть прилетает, может, и, его, кто-нибудь, собьёт
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