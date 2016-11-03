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СМИ узнали об угрозах взрывов в Кремле и на столичных вокзалах

21:31 3.11.2016
Курский вокзал © KM.RU, Алексей Белкин
Курский вокзал © KM.RU, Алексей Белкин
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Московская полиция проверяет сообщения о минировании Кремля, нескольких столичных вокзалов и еще ряда объектов.

Источник в экстренных службах рассказал агентству городских новостей «Москва», что в службу «02» поступили несколько сообщений об угрозах взрывов в Кремле, посольстве США, отделении ОВД на Ленинском проспекте, в call-центре «Эко-мобайл» в ЗелАО и на Ярославском вокзале.

ТАСС добавляет, что проверки на предмет наличия взрывоопасных предметов и подозрительных вещей проводятся также на Казанском, Курском и Ленинградском вокзалах – там работают кинологи. На территории Ярославского проверка уже завершена, тревога оказалась ложной.

На других объектах железнодорожного транспорта усилены меры безопасности. Правоохранители начали поиск телефонных террористов.

Похожий инцидент произошел в июне. Тогда в полицию поступили сообщения о «минировании» сразу пяти вокзалов. Все они оказались ложными.
 

Темы: Россия, Москва, Правоохранительные органы в России, Происшествия, Телефонный терроризм
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Комментарии читателей
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04.11.2016, 00:53
Сиропкин

Мне всё же непонятно: ответила как-то Россия на убийство на Перекопе двух своих военнослужащих, как пригрозили три месяца назад - или опять утрёмся? И электричество в Крыму отключали не раз, и оплры ЛЭП взрывали, и водоснабжение перерезали, и офицера ФСБ и солдата убили - и что?? Доколе??
03.11.2016, 23:47
трястись будут

Не дождетесь!
03.11.2016, 23:38
Эй да!

Сказано же нэльзя уменьшать деньги для Чечни. А то совсем плохо будет да! Надо город строить, школя болница да! Дорога давай!
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