СМИ узнали об угрозах взрывов в Кремле и на столичных вокзалах

Московская полиция проверяет сообщения о минировании Кремля, нескольких столичных вокзалов и еще ряда объектов.

Источник в экстренных службах рассказал агентству городских новостей «Москва», что в службу «02» поступили несколько сообщений об угрозах взрывов в Кремле, посольстве США, отделении ОВД на Ленинском проспекте, в call-центре «Эко-мобайл» в ЗелАО и на Ярославском вокзале.

ТАСС добавляет, что проверки на предмет наличия взрывоопасных предметов и подозрительных вещей проводятся также на Казанском, Курском и Ленинградском вокзалах – там работают кинологи. На территории Ярославского проверка уже завершена, тревога оказалась ложной.

На других объектах железнодорожного транспорта усилены меры безопасности. Правоохранители начали поиск телефонных террористов.

Похожий инцидент произошел в июне. Тогда в полицию поступили сообщения о «минировании» сразу пяти вокзалов. Все они оказались ложными.

