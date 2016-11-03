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Директора «Махачкалаводоканала» арестовали по делу о массовом отравлении

21:02 3.11.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Глава ОАО «Махачкалаводоканал» Магомед Муртазалиев взят под стражу в связи с расследованием массового отравления жителей столицы Дагестана питьевой водой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное управление СКР.

Директор компании обвиняется в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По версии следствия, компания допустила попадание в городской водопровод воды, вызвавшей массовое отравление граждан.

Согласно сведениям СКР, число жителей Махачкалы, обратившихся за медицинской помощью, приблизилось к тысячи. Госпитализированы 300 человек, большинство из которых – дети.

Массовое отравление питьевой водой в Махачкале пришлось на последние числа октября. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов объяснил произошедшее затяжными ливневыми дождями и прорывом канализации. Он заверил президента России Владимира Путина, что инцидент будет тщательно расследован, а виновные – наказаны.
 

Темы: Россия, Дагестан, Массовые отравления и проблема некачественных продуктов, Происшествия, Расследования в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.11.2016, 21:18
полухохол

Вода на Кавказекак и в Азии дело ОЧЕНЬ ДЕНЕЖНОЕ! На нем "сидят" только "уважаемые люди".....Возместит"временный сиделец" из наворованного("заработанного")и дальше "ошкуривать" будеткак и раньше.
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