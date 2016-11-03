Директора «Махачкалаводоканала» арестовали по делу о массовом отравлении

Глава ОАО «Махачкалаводоканал» Магомед Муртазалиев взят под стражу в связи с расследованием массового отравления жителей столицы Дагестана питьевой водой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное управление СКР.

Директор компании обвиняется в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По версии следствия, компания допустила попадание в городской водопровод воды, вызвавшей массовое отравление граждан.

Согласно сведениям СКР, число жителей Махачкалы, обратившихся за медицинской помощью, приблизилось к тысячи. Госпитализированы 300 человек, большинство из которых – дети.

Массовое отравление питьевой водой в Махачкале пришлось на последние числа октября. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов объяснил произошедшее затяжными ливневыми дождями и прорывом канализации. Он заверил президента России Владимира Путина, что инцидент будет тщательно расследован, а виновные – наказаны.

