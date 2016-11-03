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СКР заподозрил уволенного Путиным прокурора во взятках на 20 млн руб.

08:19 3.11.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Станислава Иванова, который был уволен президентом с поста прокурора Ленинградской области. 

Бывший прокурор Ленинградской области Станислав Иванов подозревается в получении взяток на сумму не менее 20 млн руб., пишет РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы Следственного комитета. Ведомство возбудило против Иванова уголовное дело по ч.6 ст.290 УК России (получение взятки в особо крупном размере).

Как считают следователи, в 2014–2016 годах Иванов, будучи прокурором Ленинградской области, ежемесячно получал взятки в виде денежных средств в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. от одного из предпринимателей за общее покровительство и попустительство по службе.

Кроме того, по версии СКР, предприниматель по требованию Иванова приобрел для него «новый дорогостоящий автомобиль Toyota Camry», в течение двух лет оплачивал парковочное место для его личного автомобиля, а также оплатил не менее двух туристических поездок за границу для семьи прокурора на сумму более 2 млн руб.

Следствие уже направило в суд ходатайство об избрании в отношении Иванова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Станислав Иванов был уволен с поста прокурора Ленинградской области 31 октября указом президента России Владимира Путина. Причины этого кадрового решения при этом не объяснялись.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Следственный комитет России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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03.11.2016, 12:18
прохожий

А вот не уволил бы, и сидел бы человек спокойно дальше.
03.11.2016, 12:07
Ося

А в это время... Верховный суд РФ предлагает запретить заключать под стражу подозреваемых по ряду экономических статей Уголовного кодекса, в том числе о махинациях в сфере предпринимательской деятельности и отмывании преступных доходов, передает корреспондент РИА Новости с заседания пленума ВС РФ.
03.11.2016, 11:14
такс

Эти копейки судья районного суда имеет а тут целый прокурор
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