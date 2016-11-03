Путин выразил соболезнования родным и близким Олега Попова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким знаменитого клоуна Олега Попова в связи с его кончиной.

Уход Попова из жизни глава государства назвал невосполнимой утратой для родных, коллег и «всех поклонников его светлого таланта».

«Артист с мировым именем, настоящий Мастер, он до последних дней оставался верным призванию – делиться с людьми своей добротой», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В немецкой коммуне Эглофштайн, где Попов жил последние 25 лет, может быть установлен ему памятник, передает ТАСС со ссылкой на первого бургомистра Штефана Ферча. По словам чиновника, он поддерживал дружеские отношения со знаменитым артистом. Бургомистр также добавил, что вдова Попова хочет, чтобы он был похоронен именно в Эглофштайне.

Олег Попов скончался поздно вечером 2 ноября в возрасте 86 лет в Ростове-на-Дону. В этом городе он находился на гастролях в рамках тура по России.

