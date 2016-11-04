День народного единства - почему именно 4 ноября?

«Потребность в праздниках народного единства появляется тогда, когда это единение отсутствует»

В России за последние 25 лет появилось много, скажем прямо, неоднозначных праздников, например, 12 июня или эрзац-дата - День народного единства.

Изображение с сайта otkrytkabest.ru

С 4 ноября вообще дела обстоят плохо – одни не знают, что празднуем, другие - почему именно это празднуем, а дотошные историки в унисон сообщают о своем полном недоумении относительно выбранного дня – как будто "4 ноября" с неба упало! – выбирали наугад, без оглядки на правила хронологии? Прозорливые уверяют, что праздник буквально состряпали наспех в 2005 г., опомнившись, что 7 ноября как символ социального государства, революции - до сих пор "Красный день календаря": "Погляди в свое окно, все на улице красно! Вьются флаги у ворот, пламенем пылая!".

Дата эта опасная, знаковая и сакральная для народа, которого ждут экономические потрясения, классовое расслоение и отсутствие надежды на лучшую жизнь, образование и медицину хотя бы для будущих поколений. Вдруг народ захочет посмотреть в свое окно и "полетит мой красный шар прямо к небосводу!"

"День народного единства" - это попытка заменить 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической революции, поскольку у нас в 1991 г., согласно официальной версии, победила буржуазная, демократическо-капиталистическая революция, и праздновать 7 ноября новым хозяевам стало "не комильфо" - вот и поменяли его на День народного единства, - говорит в беседе с Накануне.RU историк, публицист Андрей Фурсов. - Но в качестве народного единства смехотворно была выбрана дата аж из 1612 г., то есть, по-видимому, власть, которая решала судьбу этого праздника, не решилась взять пример народного единства из новейшей истории. Действительно, какое может быть народное единство у олигарха и рабочего, у капиталиста и работяги? Отнеся День народного единства далеко в прошлое, власть косвенным образом признала, что сегодня этого народного единства как раз и не хватает".

И все же первое, что бросается в глаза при упоминании праздника, это общеисторическая безграмотность тех людей, которые этот праздник "назначили", говорит писатель, историк, автор книг о советской эпохе Игорь Пыхалов: "На самом деле, это знаменательное событие произошло 22 октября 1612 г. по юлианскому календарю, что соответствует 1 ноября по григорианскому календарю — как это ни удивительно для многих граждан "обновленной России", в XVII веке разрыв между старым и новым стилем составлял не 13 дней, как сейчас, а всего лишь 10. 26 октября (5 ноября) польский гарнизон, осажденный в Кремле, подписал капитуляцию. 27 октября (6 ноября) в Кремль вступили русские войска. А вот 4 ноября ничего знаменательного, с исторической точки зрения, не случилось".

Как считает Игорь Пыхалов, чиновники в данном случае проявили безграмотность и необразованность. О разнице между григорианским и юлианским календарем также упомянул историк, соавтор проекта "Последний звонок" Евгений Спицын и в отношении других памятных дат, установленных в Российской Федерации: "Взяли все даты – Куликовской битвы, Полтавской битвы - прибавили к ним 13 дней и праздник назвали "День воинской славы". Куликовская битва произошла 8 сентября, а у нас 21 сентября празднуется. Но чиновники не понимают одной простой вещи – тогда вся Европа жила по юлианскому календарю, григорианский календарь вошел в обиход в Европе только в 1582 г., то есть через два с лишним века после Куликовской битвы – поэтому прибавлять никакие 13 дней не надо. Те, кто напринимал законов и праздников, не знают законов хронологии".

Конечно, неразбериха с календарем – неприятность, но для государственного праздника (идеологическую роль которого нельзя отрицать) главное - это не точная дата, а все же смысл, символика, как говорят сегодня, "месседж". Что несет нам, потомкам Минина и Пожарского, воспоминание об их героическом подвиге? Почему, отправившись на выходной 4 ноября, мы должны воспылать духом единения с народом?

Если вкратце – наши выгнали поляков из Москвы. Когда наши выгоняют иностранцев из Москвы - это всегда приятно, но почему бы тогда не сделать Днем народного единства 19 октября, когда мы выгнали Наполеона – более популярный сюжет, много раз экранизированная история, описанная Львом Николаевичем? Так какой сакральный смысл у праздника с красивым названием "День народного единства", что его сделали государственным? И почему люди до сих пор как-то упорно не ощущают единства?

"Давайте не будем лицемерить – у нас после того, как советская власть была ликвидирована и восстановлен буржуазный строй, основная масса населения беднеет, а долларовые миллионеры продолжают богатеть. Нас откровенно грабят, и потому никакого национального единства те, кого грабят, почему-то не ощущают, потому и примирения никакого быть не может. А все попытки это примирение навязать – просто попытка власть имущих укрепить свои позиции, и не более того" - говорит Игорь Пыхалов.

Сторонники праздника говорят нам, что день 4 ноября венчал конец смуты - смуты в сердцах людей. Довольно патетично, но что есть. Смута и война с Польшей И на самом деле, смута была страшным периодом в нашей истории - после смерти Грозного аристократическая элита начала передел власти, и вот это брожение в народе, чехарду на престоле и гуляй-поле казацких бандформирований устроили те самые Шуйские, Воротынские, Мстиславские – потомки Рюрика и Гедимина, они и сместили Годунова, а затем в Калуге привечали самозванца Лжедмитрия. Когда убили Лжедмитрия, бояре поставили своего человека, как когда-то олигархи привели к власти Ельцина, так на престоле оказался Василий Шуйский – это было начало конца. Боярский назначенец, чтобы бороться со вторым Лжедмитрием и собственным народом, заключил договор со Швецией, она предоставляла армию и оплачиваемых наемников, за это всего-то с щедрой руки отдали Корельский уезд.

Затем польский король Сигизмунд III объявил войну России и осадил Смоленск, немецкие наемники, служившие у Шуйского в большом количестве, перешли на сторону поляков – гениально. Путь на Москву западным захватчикам был открыт. И тут бояре, осознав, что натворили, взяли дело в руки… и устроили по привычке еще один заговор – сместили Шуйского.

Собрались они в Москве и созвали совет Семибоярщины (из семи бояр, собственно) – что же решили? Спалить Москву, но не дать погибнуть России, как в 1812 г.? Защищать город любой ценой, как в Великую Отечественную? Дать бой? Нет, они просто назначили своим русским царем польского королевича Владислава. Сами. А чего ждать? У народа, естественно, не спросили. Народу было легче верить в хоть самозваного, но своего Лжедмитрия, чем в совершенно чужого Владислава. Опасаясь, что народ темный и к царю из "цивилизованной Европы" не готов, на всякий случай бояре-"олигархи" пустили польско-литовские войска в Москву – хотели защитить себя опять же чужой армией (заграница им поможет).

"Поляки вошли в Москву вполне законно – по договоренности с так называемой семибоярщиной. Почему был введен польский гарнизон в Москву - после свержения Василия Шуйского власть в Москве захватила семибоярщина во главе с князем Мстиславским, - подтверждает историк Евгений Спицын. - Они начали переговоры с польским королем Сигизмундом III на предмет призвания на русский престол его сына Владислава, был подписан предварительный договор о признании Владислава, но там была одна загвоздка".

По сути, Московия переставала существовать, русские города стали бы польскими воеводствами, но волновал элиту и церковь один только вопрос – когда Владислав примет православие? Наша церковь не могла допустить на трон католического царя. Ну, а все остальное - мелочи… Вот в чем была единственная загвоздка. Но власть семибоярщины не признали многие русские земли, и страна раскололась.

Ополчение Минина и Пожарского... и ополчение казаков

Те регионы, которые не признали власть семибоярщины, инициировали создание так называемых народных ополчений. По сути, было два ополчения: первое — казаки во главе с Трубецким; второе - из Нижнего Новгорода во главе с Мининым и князем Дмитрием Пожарским (последний был Рюрикович, потомок Всеволода Большое Гнездо). Трубецкой объявил их мятежниками и даже подсылал к ним убийц.

"Между дворянами, так называемыми "служивыми людьми по Отечеству", и казаками возникли острые разногласия, и Ляпунов на казачьем круге был убит. А потом уже в Нижнем Новгороде начинает формироваться второе ополчение. Кстати, вопрос о финансировании ополчения в исторической науке до конца не разрешен, говорят, что там, помимо земских денег так называемых – собранных со всей земли – вопросами финансирования занимался как раз Кузьма Минин, нижегородский староста (были и английские деньги от короля Якова I, какие-то контакты между братьями Татищевыми, которые контролировали один из очень выгодных торговых английских путей), и в Ярославле было сформировано новое, второе ополчение", - рассказывает историк Евгений Спицын.

В Кремле затаились поляки, и к ним на помощь уже скакал гетман Ходкевич - с ним и столкнулось ополчение Минина и Пожарского. Сами справиться не могли, а казаки не шли на помощь, и тогда к Трубецкому отправили посланника с интересным предложением – если ударите по Ходкевичу, то все обозы польские – ваши. Согласились. Так, благодаря казакам и их шкурным интересам - прорвались.

"Распределение было такое: Минин - главный казначей, а Пожарский был главный воевода, то есть возглавлял военные силы ополчения. Здесь они смогли договориться и с Трубецким, с одним из вождей первого ополчения, его отряды тоже участвовали в боях против поляков", - поясняет Спицын. Началась осада Кремля. 22 октября (1 ноября) 1612 г. под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город; гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. Напомним, в Китай-городе и Кремле вместе с поляками прятались и русские князья-бояре – первейшие из первых – Иван Романов (дядя будущего царя) и Марфа Романова (мать отрока Михаила).

Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанской иконой Божьей Матери. А 26 октября (5 ноября) командование польского гарнизона подписало капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля московских бояр и других знатных лиц; на следующий день гарнизон сдался.

"Выпустили тогда же из Кремля московских бояр и других знатных лиц", – как будто их в заложниках удерживали? Вопрос: кто-то устроил суд над продавшими родину Владиславу боярами? Кто-то осудил договоры со шведами? Ответили предатели за то, что сами впустили польско-литовскую армию в столицу? Может, их обвинили в государственной измене? Нет, ни один волос с боярско-княжеских голов не упал, Пожарский не решился отдать предателей под суд, объявил их пленниками поляков. В почете остались Мстиславский - вождь старого, исконного боярства, Воротынские, Шуйские, Голицыны, Куракины, и они же начали выбирать царя, кстати, без зазрения совести Мстиславский скромно выдвинул свою кандидатуру.

В конце февраля 1613 г. Земский собор, не без нажима со стороны казаков, избрал новым царем Михаила Романова, первого правителя из династии Романовых – его Мстиславский венчал на царство и остался первым боярином. То есть, по сути, праздник сводится к тому, как народ якобы в едином порыве возвел на трон первого Романова (меньшее из зол), и элиты, оставшись безнаказанными, примирились наконец меж собой. Вроде бы все логично, но очень много есть вопросов и к Романовым в том числе.

Почему именно этот день стал днем "единения"? В истории страны есть менее спорные даты, которые могут объединять нацию сакральным смыслом: так, эксперты высказываются за 9 мая – хотя у нас было много побед, но до 1941 г. ни один наш враг не ставил задачу физического уничтожения русских и вычеркивания их из истории, поэтому ставки в Великой Отечественной войне были неизмеримо выше, чем в любой другой войне. Также историки называют объединяющим 12 апреля, хотя праздник именно с таким называнием - здесь все эксперты сходятся во мнении - вообще не нужен.

"Зачем нам вообще праздник "народного единства"? Раньше у нас такого праздника не было, потребность в праздниках "народного единства" появляется тогда, когда это единение отсутствует. Это как потребность в национальной идее возникает тогда, когда становится понятно, что такой идеи нет, - говорит Андрей Фурсов. – Кстати, 12 апреля 1961 г. в последний раз в советской истории народ сам вывалил на Красную площадь, его никто не сгонял туда, просто люди собрались в едином порыве, и больше такого единения не было".

Праздновать годовщину своей революции (даже если, как у нас, она закончилась реставрацией старого режима) на Западе не стесняются, хотя крови лилось не меньше, а больше - в Англии чтут Кромвеля, французы поют Марсельезу в День взятия Бастилии, а не придумывают "дни единения". Может - не надо стесняться? Пусть народ — и млад и стар — празднует свободу "и летит мой красный шар прямо к небосводу!"