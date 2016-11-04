]]> ]]>
Главная В России Новости

Поклонская назвала Ленина извергом, поставив его в один ряд с Гитлером

11:45 4.11.2016
Наталья Поклонская. Фото с личной страницы в Facebook
Материалы по теме:

Бывший прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская написала в своем «Живом журнале» пост о Дне народного единства и императоре Николае II, назвав Владимира Ленина и Адольфа Гитлера «извергами XX столетия», сообщает Infox.ru.

Она отметила, что в последние дни широкий общественный резонанс вызвала тема еще не вышедшего в прокат фильма Алексея Учителя «Матильда», который «рассказывает о якобы имевшей место порочной связи цесаревича Николая Александровича (будущего императора Николая II) с балериной Матильдой Кшесинской».

«В истории нет государственного деятеля, который был бы столь оклеветан, как последний русский император Николай Александрович», - считает Поклонская. «Партийные идеологи, публицисты, писатели, художники, киносценаристы, режиссеры соревновались друг с другом в стремлении опорочить святое имя государя. Если государь держался жестко и боролся с революцией - левые называли его «кровавым», если открывал Думу и разрешал свободы - правые называли его безвольным», - пишет депутат.

«Парадоксально, но изверги XX столетия (Ленин, Троцкий, Гитлер, Мао Цзэдун), пролившие море человеческой крови, не вызывали такого отторжения, как убиенный со своей семьей, добрый и милостивый государь, кардинально улучшивший благосостояние своего народа», - заявила Поклонская.

В комментарии РИА Новости Поклонская пояснила, что, называя Ленина извергом, выражала свое личное мнение, а не позицию кого-то еще, в частности - коллег по «Единой России». «У нас же свобода слова. Это мое личное сугубо мнение, гражданская моя позиция», - сказала она.

Темы: Важные исторические события, Русские цари, Россия
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.11.2016, 13:57
Ося

Поклонская как юрист обязана быть точной в формулировках. "Изверг" - жестокий человек, мучитель" (из Словаря). Ленин не был жестоким как человек, он был жестоким политиком - да. Но таково было время, исторические условия и обстоятельства. Можно в борьбе за власть людей расстреливать, а можно, как последние 20 лет, "демократически" принимать "непопулярные меры" - и нет тех миллионов людей... С точки зрения "мучительности".-- "-Тебя как? Сразу? Иль желаешь помучиться - Уж лучше помучиться..." (фильм "Белое солнце пустыни".) Уж лучше бы Поклонская занималась борьбой с истинными мучителями народа настоящего времени... Но видать, для начала, ей нужно "отмыть" Николая Кровавого - надо ж чем-то заниматься в Думе, чтобы никого всерьёз не затронуть, а о себе напомнить... иконостас ей в руки...
04.11.2016, 13:49
Преображенский

Не надо переделывать собаку в человека, а человека — в собаку. Ничего хорошего из этого не получится.
04.11.2016, 13:45
@.rgu

А у,власть! О каком единстве народа, Вы, нам тогда трындите? Я бы понял,если бы это сказала какая нибудь певичка,или тот же Райкин. Но,когда об этом выражает свое личное мнение человек от власти,то честное слово,хороших слов нет. Вот лично для меня,изверги - Ельцин и вся его нынешняя либеральная свора. Самое ужастое,это когда ошибаешься в человеке. Когда думаешь о нем хорошо,а на поверку оказывается,что он случайный дуак,если не хуже.
Все комментарии (40)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.