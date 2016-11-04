Поклонская назвала Ленина извергом, поставив его в один ряд с Гитлером

Бывший прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская написала в своем «Живом журнале» пост о Дне народного единства и императоре Николае II, назвав Владимира Ленина и Адольфа Гитлера «извергами XX столетия», сообщает Infox.ru.

Она отметила, что в последние дни широкий общественный резонанс вызвала тема еще не вышедшего в прокат фильма Алексея Учителя «Матильда», который «рассказывает о якобы имевшей место порочной связи цесаревича Николая Александровича (будущего императора Николая II) с балериной Матильдой Кшесинской».

«В истории нет государственного деятеля, который был бы столь оклеветан, как последний русский император Николай Александрович», - считает Поклонская. «Партийные идеологи, публицисты, писатели, художники, киносценаристы, режиссеры соревновались друг с другом в стремлении опорочить святое имя государя. Если государь держался жестко и боролся с революцией - левые называли его «кровавым», если открывал Думу и разрешал свободы - правые называли его безвольным», - пишет депутат.

«Парадоксально, но изверги XX столетия (Ленин, Троцкий, Гитлер, Мао Цзэдун), пролившие море человеческой крови, не вызывали такого отторжения, как убиенный со своей семьей, добрый и милостивый государь, кардинально улучшивший благосостояние своего народа», - заявила Поклонская.

В комментарии РИА Новости Поклонская пояснила, что, называя Ленина извергом, выражала свое личное мнение, а не позицию кого-то еще, в частности - коллег по «Единой России». «У нас же свобода слова. Это мое личное сугубо мнение, гражданская моя позиция», - сказала она.