С начала года Роспотребнадзор снял с продажи 17 тонн сладостей

За девять месяцев 2016 года специалисты Роспотребнадзора сняли с продажи почти 17 тонн кондитерских изделий. Причиной стало несоответствие нормативным требованиям, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление ведомства.

Всего за этот период проверку прошли более 12 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством и оборотом сладостей. Исследовано было более 62 тысяч проб кондитерских изделий.

Удельный вес проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое), за девять месяцев составил 5,4 процента. В ведомстве пояснили, что этот показатель не выходит за пределы «среднемноголетних значений».

Роспотребнадзор отметил, что в последние годы потребление сахара на одного гражданина страны составляет около 40 килограммов в год, тогда как, согласно рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, норма — 24 килограмма.

«Этот показатель нельзя считать положительным, так как избыток потребления жира и сахара увеличивает среди населения риск развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний», — добавили в ведомстве.