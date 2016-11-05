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С начала года Роспотребнадзор снял с продажи 17 тонн сладостей

09:57 5.11.2016
Герб Роспотребнадзора © KM.RU, Алексей Белкин
Герб Роспотребнадзора © KM.RU, Алексей Белкин
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За девять месяцев 2016 года специалисты Роспотребнадзора сняли с продажи почти 17 тонн кондитерских изделий. Причиной стало несоответствие нормативным требованиям, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление ведомства.

Всего за этот период проверку прошли более 12 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством и оборотом сладостей. Исследовано было более 62 тысяч проб кондитерских изделий.

Удельный вес проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое), за девять месяцев составил 5,4 процента. В ведомстве пояснили, что этот показатель не выходит за пределы «среднемноголетних значений».

Роспотребнадзор отметил, что в последние годы потребление сахара на одного гражданина страны составляет около 40 килограммов в год, тогда как, согласно рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, норма — 24 килограмма.

«Этот показатель нельзя считать положительным, так как избыток потребления жира и сахара увеличивает среди населения риск развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний», — добавили в ведомстве.

Темы: Россия, Борьба с распространением некачественных продуктов в России, Розничная торговля и торговые сети в России, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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05.11.2016, 13:57
!7 тонн

поразительные успехи и ещё более поразительная показуха на всю Россию. Эти 17 тонн захудалый супермагазин продаёт за полдня. Напоминает борьбу тех-же чиновников с контрабандой санкционных товаров.
05.11.2016, 12:46
Вепрь Небесный

Мы потребляем сахар в виде самогона. потребляем сахар
05.11.2016, 11:08
1

А почему нельзя прекратить травить население и сразу закрывать такую фирму после второго случая нарушения , без права дальнейшей деятельности ее владельца в этой сфере?
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