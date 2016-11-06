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При взрыве бытового газа в жилом доме в Иванове погибли пять человек

10:28 6.11.2016
Фото с официального сайта МЧС России
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Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Иванове достигло пяти человек, среди них четырехлетний ребенок. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Ивановской области.

"Таким образом число погибших составляет пять человек. Поисково-спасательные работы продолжаются", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах сообщили, что в числе погибших молодая семья из трех человек, включая четырехлетнюю девочку.

"В результате взрыва газа под завалами погибли четырехлетняя девочка и ее родители, которым было чуть более 30 лет", - сказал собеседник агентства. По его словам, их тела извлечены из под завалов.

В результате взрыва пострадали семь человек, трое пострадавших госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана на месте. Спасателями были спасены 12 жильцов дома, еще трое вышли самостоятельно.

Сообщение о происшествии в двухэтажном трехподъездном доме на Минской улице в Иванове поступило в 04:15 мск. По уточненным данным, взрыв полностью разрушил четыре квартиры. Пожара после хлопка газа не произошло.

Темы: Россия, Происшествия, МЧС РФ
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Комментарии читателей
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06.11.2016, 12:24
НМО

Раньше, при ненавистном большинству людей социализме, в обязанности газовой службы входили регулярные проверки газового оборудования в каждой квартире. Сейчас капиталисты-монополисты снимают с себя все обязанности. Сейчас основные обязанности хозяев Газпрома - делить нажитую непосильным трудом прибыль между собой, естественно. А на людей всем наплевать. Вот так и получается. Что хотели, за что голосовали - то и получили. Распишитесь!
06.11.2016, 11:56
56.346512, 35.362298

Странные взрывы, без гари, и сажи .
06.11.2016, 11:47
полухохол

После ухода С.Шойгу из МЧС :тайга горит,газ регулярно "ухает",тонут и "взрываются"Россияне.А доклады " на камеру"г-на Пучкова:"везде все "пучком"....,не его "уровень" профессионализма ,время показывает!
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