При взрыве бытового газа в жилом доме в Иванове погибли пять человек

Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Иванове достигло пяти человек, среди них четырехлетний ребенок. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Ивановской области.

"Таким образом число погибших составляет пять человек. Поисково-спасательные работы продолжаются", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах сообщили, что в числе погибших молодая семья из трех человек, включая четырехлетнюю девочку.

"В результате взрыва газа под завалами погибли четырехлетняя девочка и ее родители, которым было чуть более 30 лет", - сказал собеседник агентства. По его словам, их тела извлечены из под завалов.

В результате взрыва пострадали семь человек, трое пострадавших госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана на месте. Спасателями были спасены 12 жильцов дома, еще трое вышли самостоятельно.

Сообщение о происшествии в двухэтажном трехподъездном доме на Минской улице в Иванове поступило в 04:15 мск. По уточненным данным, взрыв полностью разрушил четыре квартиры. Пожара после хлопка газа не произошло.