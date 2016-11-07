На Красной площади проходит марш в честь парада 1941 года

На Красной площади в Москве проходит торжественный марш, посвященный параду 1941 года. По главной площади страны промаршируют более 5 тысяч военнослужащих, кадетов и суворовцев. Зрители увидят боевую технику времен Великой Отечественной войны и реконструкцию эпизодов и тех времен.

Рота почетного караула вынесла на Красную площадь Знамя победы и государственный флаг Российской Федерации. Сейчас ведущий мероприятия обращается к участникам парада, поздравляет их с 75-летней годовщиной исторического парада 7 ноября 1941 года.

Стоит отметить, что очень много зрителей пришло на Красную площадь, несмотря на легкий мороз. На трибунах находятся как дети, так и пожилые люди. Очень много пришло родителей тех кадетов, которые принимают участие в параде.

На площади пройдет историческая реконструкция сбора ополчения, отправки добровольцев на фронт, обороны столицы. Будут представлены более 40 единиц боевой техники времен войны - реактивные минометы «Катюша», грузовые автомобили «Полуторка», легковые автомобили «Эмка», ретроавтомобили с открытым верхом. Прозвучат песни военных лет - «Катюша», «Священная война», «День Победы».

Прямую трансляцию торжественных мероприятий на Красной площади обеспечивает сервис «Окно в город». В прямом эфире на странице сервиса задействованы три городские камеры видеонаблюдения высокой четкости, которые установлены на главной площади страны и обеспечивают хороший обзор с разных ракурсов.