Дума поддержала идею проверки связи «Альфа-Банка» с украинскими силовиками

Госдума рассмотрит на пленарном заседании 9 ноября проект парламентского запроса к Генпрокурору РФ Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в связи с сообщениями СМИ о возможной причастности структур "Альфа-Банка" к финансированию украинских силовиков, которые вовлечены в конфликт на юго-востоке Украины.

"Из интересных инициатив, которые предполагается поддержать фракцией, это инициатива нашего коллеги Евгения Федорова, который предложил сделать парламентский запрос по "Альфа-Банку" в связи с его финансированием так называемой антитеррористической операции (на юго-востоке Украины)", - цитирует первого замруководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева ТАСС. Исаев журналистам.

Депутат Федоров, ссылаясь на сообщения в интернете, попросил проверить факт того, что украинские военнослужащие получают зарплату через отделения украинского "Альфа- Банка". "Таким образом, средства государственного бюджета Украины, из которого должны финансироваться военнослужащие ее вооруженных сил, поступают на счета частного коммерческого банка и используются для выплаты зарплат в зоне "антитеррористической операции" украинским силовикам, ответственным за гибель тысяч граждан в ходе вооруженного конфликта на юго-востоке этой страны" - пишет единоросс.

Украинский "Альфа-Банк" и российский "Альфа-Банк" имеют общих акционеров, крупнейшими бенефициарами банка являются Михаил Фридман и Герман Хан.