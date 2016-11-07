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Дума поддержала идею проверки связи «Альфа-Банка» с украинскими силовиками

22:34 7.11.2016
Государственная дума РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Государственная дума РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Госдума рассмотрит на пленарном заседании 9 ноября проект парламентского запроса к Генпрокурору РФ Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в связи с сообщениями СМИ о возможной причастности структур "Альфа-Банка" к финансированию украинских силовиков, которые вовлечены в конфликт на юго-востоке Украины. 

"Из интересных инициатив, которые предполагается поддержать фракцией, это инициатива нашего коллеги Евгения Федорова, который предложил сделать парламентский запрос по "Альфа-Банку" в связи с его  финансированием так называемой антитеррористической операции (на юго-востоке Украины)", - цитирует первого замруководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева ТАСС. Исаев журналистам. 

Депутат Федоров, ссылаясь на сообщения в интернете, попросил проверить факт того, что украинские военнослужащие получают зарплату через отделения украинского "Альфа- Банка". "Таким образом, средства государственного бюджета Украины, из которого должны финансироваться военнослужащие ее вооруженных сил, поступают на счета частного коммерческого банка и используются для выплаты зарплат в зоне "антитеррористической операции" украинским силовикам, ответственным за гибель тысяч граждан в ходе вооруженного конфликта на юго-востоке этой страны" - пишет единоросс.

Украинский "Альфа-Банк" и российский "Альфа-Банк" имеют общих акционеров, крупнейшими бенефициарами банка являются Михаил Фридман и Герман Хан.

Темы: Россия, Украина, Банки в России, Альфа-банк, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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08.11.2016, 01:02
Ник16

У российских буржуинов и укропских, включая банкиров полная глобализация. У них нет Родины, у них одно на уме - жажда наживы и не важно каким способом она будет достигнута. У них отсутствует такое понятие, как национальные интересы.
07.11.2016, 22:37
какие-то бенефициары

нерусские, да и банк голландский....
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