Константин Крылов: «Мы живем при большевистской власти, и это главное»

7 ноября – это особая дата в истории России

Долгое время она официально отмечалась как праздник Великой Октябрьской Социалистической Революции. В наши дни формально такого праздника нет, однако для многих людей, особенно лево-патриотических взглядов, дата остается важной и дорогой.

О своем отношении к событиям 1917 года рассказывает известный общественный деятель Константин Крылов.

Страну начали сознательно разваливать еще в Феврале 1917 года

Праздник официально отменен, но я считаю эту отмену чем-то вроде маскировки. У большевиков всегда была маскировочка на первом плане. А маскируется тот факт, что мы до сих пор живем при том строе, который установился после 1917 года. Условно говоря, сейчас у нас второй период НЭПа, причем ухудшенного по сравнению с первым, и сам по себе этот факт ничего не меняет. Мы живем при большевистской власти, и это главное.

Нами правят люди из советской номенклатуры. Почти все они состояли в КПСС. Все воспитывались в советских учреждениях в духе доктрины, центром которой был так называемый интернационализм, то есть идея подавления русского народа. В следующем году мы будем отмечать столетие этого нового ига. Желательно, чтобы при нашей жизни остатки социалистического строя ушли в прошлое. Именно этого я и желаю читателям KM.RU.

Нередко я слышу известный тезис о том, что либералы Керенского развалили Российскую империю, а Ленин и другие большевики ее собрали воедино. Да, нашу страну начали сознательно разваливать еще в Феврале 1917 года, но это лишь говорит о единстве революционеров всех мастей. Затем именно большевики и лично Ленин додумались до появления так называемых союзных республик. Они разметили территорию России и вырезали из нее части, а окончательный раздел отложили до появления социалистических наций.

Ленин не собрал страну, а подготовил ее к окончательному разделу

Именно большевики ввели Украину и Белоруссию в ООН отдельно от СССР. Конечно, в истории были подобные примеры, но всякий раз это относилось к тем территориям, которым планировалось предоставить независимость. Так что здесь все сходится.

Большевики подготовили окончательный раздел России, что с нахрапа не получилось у Керенского. Именно большевики создали нации украинцев и белорусов. Сейчас, как мы прекрасно знаем, они живут в отдельных национальных государствах.

В этом отношении Ленин не собрал страну, а подготовил ее к окончательному разделу, он и сделал этот раздел необратимым. Так называемый «сбор страны» после революции производился исключительно в технических целях, и, кстати, не путайте страну и контролируемую большевиками территорию.

Россия до этого никогда не была ни федерацией, ни тем более союзом республик, и после «восстановления» она вовсе не стала той, которую мы потеряли. Единая Российская империя ушла навсегда в прошлое, а на ее месте появилось невиданное в истории государственной образование в виде союза республик.

Да, в Российской империи были отдельные достаточно автономные территории, но после 1917 года они получили полную независимость и тут же стали врагами России.

Короче говоря, между Лениным, Сталиным, Хрущевым и Брежневым с Ельциным разница невелика. Все они по большому счету выполняли одну и ту же программу.

Интервью подготовил Дионис Каптарь