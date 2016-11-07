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Константин Крылов: «Мы живем при большевистской власти, и это главное»

07:49 7.11.2016 , Константин Крылов
Митинг КПРФ © KM.RU
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7 ноября – это особая дата в истории России

Долгое время она официально отмечалась как праздник Великой Октябрьской Социалистической Революции. В наши дни формально такого праздника нет, однако для многих людей, особенно лево-патриотических взглядов, дата остается важной и дорогой.

О своем отношении к событиям 1917 года рассказывает известный общественный деятель Константин Крылов.

Страну начали сознательно разваливать еще в Феврале 1917 года

Праздник официально отменен, но я считаю эту отмену чем-то вроде маскировки. У большевиков всегда была маскировочка на первом плане. А маскируется тот факт, что мы до сих пор живем при том строе, который установился после 1917 года. Условно говоря, сейчас у нас второй период НЭПа, причем ухудшенного по сравнению с первым, и сам по себе этот факт ничего не меняет. Мы живем при большевистской власти, и это главное.

Нами правят люди из советской номенклатуры. Почти все они состояли в КПСС. Все воспитывались в советских учреждениях в духе доктрины, центром которой был так называемый интернационализм, то есть идея подавления русского народа. В следующем году мы будем отмечать столетие этого нового ига. Желательно, чтобы при нашей жизни остатки социалистического строя ушли в прошлое. Именно этого я и желаю читателям KM.RU.

Нередко я слышу известный тезис о том, что либералы Керенского развалили Российскую империю, а Ленин и другие большевики ее собрали воедино. Да, нашу страну начали сознательно разваливать еще в Феврале 1917 года, но это лишь говорит о единстве революционеров всех мастей. Затем именно большевики и лично Ленин додумались до появления так называемых союзных республик. Они разметили территорию России и вырезали из нее части, а окончательный раздел отложили до появления социалистических наций.

Ленин не собрал страну, а подготовил ее к окончательному разделу

Именно большевики ввели Украину и Белоруссию в ООН отдельно от СССР. Конечно, в истории были подобные примеры, но всякий раз это относилось к тем территориям, которым планировалось предоставить независимость. Так что здесь все сходится.

Большевики подготовили окончательный раздел России, что с нахрапа не получилось у Керенского. Именно большевики создали нации украинцев и белорусов. Сейчас, как мы прекрасно знаем, они живут в отдельных национальных государствах.

В этом отношении Ленин не собрал страну, а подготовил ее к окончательному разделу, он и сделал этот раздел необратимым. Так называемый «сбор страны» после революции производился исключительно в технических целях, и, кстати, не путайте страну и контролируемую большевиками территорию.

Россия до этого никогда не была ни федерацией, ни тем более союзом республик, и после «восстановления» она вовсе не стала той, которую мы потеряли. Единая Российская империя ушла навсегда в прошлое, а на ее месте появилось невиданное в истории государственной образование в виде союза республик.

Да, в Российской империи были отдельные достаточно автономные территории, но после 1917 года они получили полную независимость и тут же стали врагами России.
Короче говоря, между Лениным, Сталиным, Хрущевым и Брежневым с Ельциным разница невелика. Все они по большому счету выполняли одну и ту же программу.

Интервью подготовил Дионис Каптарь 

Темы: Россия, Праздники в России и за рубежом, История ХХ века, Праздничные дни и памятные даты в России
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Комментарии читателей
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07.11.2016, 11:44
Владимирыч

Ох, уж наслушались этих либерастов лет на сто впред А, главное, насмотрелись как они ловко гребут под себя народное добро. А, оттертые от корытаначинают пускать запахи как хорьки. Тьфу
С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ!
07.11.2016, 11:43
со стороны.

Да вообще караул, особенно Ленин и Сталин! прям таки почитать статьи нынешних либерастов одним из которых по всей видимости является какой то общественный деятель Крылов. Кто это такой??? Что за бред Ленин и Сталин разволивали страну??? Напомню, что революции просто так не происходят для этого необходимо социальное напряжение и бездарный слабый правитель в данном случае царь. Либерасты любят повторять ох он бедный царь его обманули, предали, а затем и расстреляли вместе со всей семьёй. Так нечего было ушами хлопать, надо было страной заниматься а не детей страгать!!! Которых у царя на тот момент было..., а чёрт его знает сколько... В первой мировой войне проиграли не из - за большевиков а из - за бездарного царя, который даже свою семью не смог спасти от пуль... Ленин и Сталин за 20 лет создали из руин мощьнейшее государство которое победила ФАШИЗМ и стало сильнейшим государством мира. Жаль Хрущев умер, а так бы он настучал своим знаминитым ботинком госпадину как его там, а да Крылову по его либерастической по всей видимости пустой башке. Что косается Ельцина то он ВРАГ и ВОР.
07.11.2016, 11:38
ТТС

Все верно, не в бровь, а в глаз!!!
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