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Министр образования заявила о необходимости мифов в истории

10:07 7.11.2016
Минобрнауки © KM.RU, Алексей Белкин
Минобрнауки © KM.RU, Алексей Белкин
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Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что в исторической науке «без мифологизации нельзя».

«Без героев, без героического облика исторических персонажей нельзя обойтись. Будь ты маленький человек, будь ты взрослый, у тебя должен быть идеал, к которому нужно стремиться», — сказала Васильева в интервью агентству «Интерфакс».

На вопрос, какую позицию Васильева занимает в дискуссии о так называемом подвиге 28 панфиловцев, она ответила, что разделяет мнение своего учителя, академика Георгия Куманева. Он считает «подвиг панфиловцев» историческим фактом. «Я чту учителей», — заявила Васильева.

Говоря о своем отношении к Иосифу Сталину, министр образования назвала его «человеком, тирания которого очевидна». Она признала, что Сталин несет ответственность за политические репрессии.

«Но при этом мы должны согласиться, что этот человек — государственник. Я его обычно называю большим политиком с большим-большим знаком „минус“. Это мое отношение, поэтому вряд ли тут можно меня считать сталинисткой», — сказала Васильева.

«Сталин как прагматик прекрасно понимал, что впереди страшная война и нужна мобилизация, в том числе и духовная. Отсюда картины в кино, отсюда поэмы и фильмы об Александре Невском и Иване Грозном», — сказала Васильева.

Темы: Россия, Образование в России, Министерство образования и науки РФ
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Комментарии читателей
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07.11.2016, 11:36
Простите

Но если человек идиот, то это надолго!
07.11.2016, 11:34
Избирательные "итоги"

А зачем при этом умалчивать о ранее подписанном Германией и Польшей договоре? А как на счёт мюнхенского договора? Что-то взгляд какой-то односторонний. Почему бы это?
07.11.2016, 11:33
каждый кулик хвалит свое болото.

Сталин нарезал Украине много областей,выманил у Гитлера Западную Украину,вернув ее ,Галичину и Закарпатье ,украинскому народу.Вы же жили в Австро-Угорщине.Машин и отелей своих,как при СССР,не имели.Даже русскому солдату освобождать Крым,Причерноморье и Балканы не помогали.При СССР вас выучили в советских вузах,дали квартиры,работу на заводах.Одних заводов в Дрогобыче и автобаз было---Автокрановый,два нефтеперегонных,З-д газовой аппаратуры,Хим завод,Военный радио завод ,что был за ж-д переездом,ДОК,Мебельная фабрика для глухонемых,Плодоконсервный комбинат,Мясокомбинат,Парк автобусов пополнялся новыми ЛАЗами и ИКАРУСами.Что еще надо было вам.Пыхтели-Москаль-москаль.Пошли за печеньки скидывать Януковича.А позаботились,чтобы власть в Украине перешла украинцу.Нет.Скинули власть кормящую,разрушили заводы,так идите в Австро-Венгрию.Чего пыхтите на Пакт Молотова,Рибентр.Так нет же, полезли на обжитые области Востока Украины,котрые и кормили всю Украину.Превратили Донбасс в руины.Захотелось быть похожим ,как Степа еврей Бандера.Наша влада буде страшной.А много ли вас- ровно столько ,сколько проживает в Тернопольской,Ивано-Франковской и Львовской обл.И то не все там грекокатолики.. Чего добились,горстка бастарны и униатов.Великой Хазарии с одной стороны,Великой Речи Посполитой с другой стороны.Вы-то исчезнете в небытие,700 тысяч униатов,так не тяните за собой 40 миллионов православных.Нам еще жить да жить на нашей древней земле.Вчера был марш-бросок студентов Львова.Сегодня-простуда
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