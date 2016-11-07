Министр образования заявила о необходимости мифов в истории

Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что в исторической науке «без мифологизации нельзя».

«Без героев, без героического облика исторических персонажей нельзя обойтись. Будь ты маленький человек, будь ты взрослый, у тебя должен быть идеал, к которому нужно стремиться», — сказала Васильева в интервью агентству «Интерфакс».

На вопрос, какую позицию Васильева занимает в дискуссии о так называемом подвиге 28 панфиловцев, она ответила, что разделяет мнение своего учителя, академика Георгия Куманева. Он считает «подвиг панфиловцев» историческим фактом. «Я чту учителей», — заявила Васильева.

Говоря о своем отношении к Иосифу Сталину, министр образования назвала его «человеком, тирания которого очевидна». Она признала, что Сталин несет ответственность за политические репрессии.

«Но при этом мы должны согласиться, что этот человек — государственник. Я его обычно называю большим политиком с большим-большим знаком „минус“. Это мое отношение, поэтому вряд ли тут можно меня считать сталинисткой», — сказала Васильева.

«Сталин как прагматик прекрасно понимал, что впереди страшная война и нужна мобилизация, в том числе и духовная. Отсюда картины в кино, отсюда поэмы и фильмы об Александре Невском и Иване Грозном», — сказала Васильева.