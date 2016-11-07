Правительство РФ запретило госорганам требовать справки у граждан

Правительство запретило органам власти при предоставлении госуслуг требовать у граждан 85 наименований документов и сведений, которые есть в распоряжении 25 федеральных органов исполнительной власти. Об этом сообщает РИА "Новости".

В список попали 85 наименований документов. В частности, в перечень вошли сведения о нарушениях ПДД, данные о наличии или отсутствии судимости, выписки из ЕГРЮЛ и информация о прохождении военной службы по призыву.

По мнению правительства, утверждение такого перечня способствует реализации законодательного требования о запрете запрашивать у граждан уже имеющиеся у госорганов документы. Принятые решения положительно скажутся на унификации взаимодействия органов исполнительной власти субъектов страны и органов местного самоуправления с федеральными ведомствами в области обмена информацией. Это также ускорит предоставление данных по различным запросам и повысит качество государственных и муниципальных услуг.

Отмечается, что федеральным органам исполнительной власти, ответственным за регулирование в соответствующей сфере деятельности, поручено определить требования к формату предоставления этих документов и сведений.