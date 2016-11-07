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Правительство РФ запретило госорганам требовать справки у граждан

10:23 7.11.2016
Фото с сайта pro-vidnoe.ru
Фото с сайта pro-vidnoe.ru
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Правительство запретило органам власти при предоставлении госуслуг требовать у граждан 85 наименований документов и сведений, которые есть в распоряжении 25 федеральных органов исполнительной власти. Об этом сообщает РИА "Новости".

В список попали 85 наименований документов. В частности, в перечень вошли сведения о нарушениях ПДД, данные о наличии или отсутствии судимости, выписки из ЕГРЮЛ и информация о прохождении военной службы по призыву.

По мнению правительства, утверждение такого перечня способствует реализации законодательного требования о запрете запрашивать у граждан уже имеющиеся у госорганов документы. Принятые решения положительно скажутся на унификации взаимодействия органов исполнительной власти субъектов страны и органов местного самоуправления с федеральными ведомствами в области обмена информацией. Это также ускорит предоставление данных по различным запросам и повысит качество государственных и муниципальных услуг.

Отмечается, что федеральным органам исполнительной власти, ответственным за регулирование в соответствующей сфере деятельности, поручено определить требования к формату предоставления этих документов и сведений.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Социальные проблемы в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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07.11.2016, 11:35
Белая Русь

Это вы про Украину?
07.11.2016, 11:17
такс

Надо же дошло У меня один раз требовали справки что учреждение не даёт справки стоило это 1т рублей и 2 дня беготни
07.11.2016, 11:12
Algol

Мало .
Пусть они там запретят гос. органам тянуть по времени какие то оформления. И введут в обязанность гос. органам самим приходить к гражданам за их справками. .(в Щвеции это есть) А то пример воон оформление дач. Если у человек машины нет, фиг допросишься - потом и подвешено
Да и предпринимателям то же в 10 раз больше справок. - если мы хотим что бы в России на каждом углу был высокотехнологичный завод , а не дядя Ваня с ржавым гаечным ключем. Да и на счет ОС так же наше предположение "Если.."
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