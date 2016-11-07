Мамы московских школьников обращаются с благодарностью к Сергею Собянину

Родители московских школьников отмечают большой вклад мэра в поддержку школьного питания в столице

Благодарности в адрес С. Собянина от мам:

1.

Сергею Семёновичу Собянину от многодетной матери

Я мать четверых детей, которые сейчас учатся в одной из общеобразовательных школ Москвы. Хочу поблагодарить мэра столицы Сергея Семёновича Собянина за заботу, которую он и его команда проявляют о детях.

Как многодетная мать я не понаслышке знаю, как сложно приходится семьям, где несколько детей. Особенно в нынешние непростые времена. Однако всегда находятся люди, готовые помочь таким семьям, как наша.

Одним из таких людей является Сергей Семёнович, который несмотря на сложную экономическую обстановку не стал сокращать расходы на поддержку социально незащищённых слоёв населения. Наоборот, поддержка с каждым годом становится всё ощутимее. Наша многодетная семья, в которой дети относятся к льготной категории граждан и могут получать бесплатное питание в школе, особенно благодарна за это.

Такие меры столичных властей не только позволяют родителям сэкономить время, но и деньги, которые в больших семьях лишними не бывают. Это особенно важно для нас, т.к. я работающая мать, муж также трудится целый день.

Мы уверены, что наши дети не останутся голодными в течение дня благодаря той поддержке, которая нам оказана.

Я и вся моя семья хотим выразить Вам, Сергей Семёнович, огромную благодарность за ваши добрые дела на благо будущего поколения. Наша семья желает Вам дальнейших успехов и крепкого здоровья. Спасибо Вам!

2.

Я как мать двоих младшеклашек не могу не выразить благодарность нашему мэру. Все-таки, далеко не везде градоначальники столько делают для жителей своего города. Особенно для нас, мамочек. Столько у меня забот каждый день, крутишься, как белка в колесе, так хоть за детей душа не болит, что он там бегает в школе голодный, потому что отказался от обеда. Ребенку же не объяснишь, он если не хочет – просто не будет есть! А сейчас кормят в школах хорошо, сытно, я постоянно спрашиваю, что им там дают – дети всегда довольны. Ну а я спокойна за них. Спасибо Вам, Сергей Семёнович, что привели в порядок эту сферу, вы проделали огромную и очень плодотворную работу!

3.

Уважаемый Сергей Семенович!

Я многодетная мама и хочу вам сказать спасибо за то, сколько сил и времени Вы уделяете нашим детям. Благодаря Вам, несмотря на кризис, многодетные семьи сохранили льготы по такому нужному направлению, как горячее питание в школьных столовых. Оно надо сказать не только предоставляется для галочки, а действительно разнообразно и вкусно приготовлено, что вдвойне приятно. Я совершенно спокойна, что мои дети кушают в школе и потом могут спокойно идти заниматься в спортивные секции. Мне есть с чем сравнивать, раньше мы жили в Вологодсвой области и там отношение властей к детям просто наплевательское.

Одним словом, спасибо Вам за Ваше не равнодушие и заботу о наших детях!

4.

Вот уже 3 года как наша школа перешла на аутсорсинг. Признаюсь, я раньше и не знала, что это за слово такое. Теперь не только понимаю его значение, но и могу рассказать о том, что за ним стоит. Правильно говорят: каждый должен заниматься своим делом. В этом, если кратко, суть аутсорсинга. Когда речь идет о школе, обычно имеется в виду сфера питания. Школу, которую посещает мой ребенок, кормит частная компания. Мы, родители, сначала очень настороженно отнеслись к таким переменам, ведь поставщик совсем недавно появился на рынке общепита столицы и доверять ему питание наших детей не очень хотелось. Хорошо помню бесконечные перепалки на родительских собраниях, возмущенные лица родителей – в общем, все то, что почти всегда предшествует нововведениям, как хорошим, так и плохим…

Но вот уже прошло 3 года, можно подвести итоги. 1. Качество питания. Оно однозначно стало более разнообразным. Мой ребенок, например, просто не переносит печеночные котлеты, и теперь на обеде он может заменить ее на куриную или говяжью. И так же с другими блюдами. В результате за 3 года мой ребенок ни разу не пришел из школы голодным. 2. Цены на питание если и растут, то не так сильно, как в остальных регионах. В этом году они, например, остались на прошлогоднем уровне. 3. Не могу не отметить преобразования, которые затронули внешний облик столовых. Они стали красивее, аккуратнее. От былой казенщины не осталось и следа – настоящие рестораны детского питания.

Напоследок хотела бы поблагодарить мэра города Москвы С.С. Собянина за то, что 3 года назад, несмотря на сопротивление со стороны общественности, пустил на столичный рынок таких замечательных поставщиков питания, как тот, что кормит нашу школу. Даже если где-то и раньше (5-10 лет назад) кормили хорошо, я уверена, с приходом аутсорсинга хуже точно не стало.

5.

Хотелось бы отметить большой вклад нашего мэра в поддержку школьного питания в столице. Вот с каждым годом что-то хорошее делает – сейчас вот ввели возможность контроля и ограничения в покупке детьми в буфетах всяких вредностей. Сразу так удобно стало, и на душе спокойно, что ребенок питается правильно. Очень рада, что наш мэр проявляет такую заботу о детях, особенно когда от питания ребенка зависит абсолютно вся его жизнь.

Сергей Семенович очень выручил тысячи многодетных и малоимущих семей тем, что решил продолжать поддерживать их в вопросах предоставления льгот на школьное питание. Теперь все мои трое детей учатся в одной школе и могут ходить на завтраки и обеды абсолютно бесплатно. Кроме того, что у нас не отняли возможность получения льгот, само качество питания стало намного лучше. Детям очень нравится еда, хотя раньше мой старший сын совсем не любил обедать в школе. Еще не мог не порадовать тот факт, что сами школьные столовые стали преображаться. Все дети очень довольны, тем как хорошо они себя теперь чувствуют в школе.

Еще раз большое спасибо властям города Москвы за подобную помощь. Детям нужно отдавать все самое лучшее. Я очень рада, что наш мэр это прекрасно понимает и делает для этого очень многое. Спасибо Вам!

