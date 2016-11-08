Российским чиновникам повысят зарплату почти на 40 процентов

Российским чиновникам с января 2019 года повысят зарплату на 38%, сообщает телеканал RT во вторник, 8 ноября, со ссылкой на пресс-службу кабинета министров. Рост произойдет в основном за счет оклада.

Телеканал уточняет, что, согласно данным Росстата, среднемесячная зарплата федеральных чиновников за первое полугодие составила 99 900 рублей в месяц. Таким образом, после индексации она вырастет до 140 000 рублей.

«В соответствии с пунктом 13 плана мероприятий по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016-2018 годы, в четвёртом квартале 2018 года должны быть приняты соответствующие нормативные правовые акты по увеличению гарантированной части денежного содержания», — уточнили в пресс-службе правительства.

В пресс-службе уточнили, что указанные нормативные правовые акты вступят в силу с 1 января 2019 года. Собеседник телеканала напомнил, что зарплата госслужащих не индексировалась с 2014 года.

Больше других чиновников по результатам первого полугодия зарабатывали сотрудники администрации главы государства. Они в среднем получали 208 600 рублей в месяц. На втором месте оказались сотрудники аппарата правительства, у них средний показатель по зарплате снизился — на 6,7%, до 181 800 рублей.

Тройку лидеров замкнул Конституционный суд со средним уровнем зарплаты в 172 800 рублей. Самыми низкооплачиваемыми оказались чиновники Росрезерва, средняя зарплата которых составила 39 600 рублей (-17%).