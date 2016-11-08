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Российским чиновникам повысят зарплату почти на 40 процентов

11:03 8.11.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Российским чиновникам с января 2019 года повысят зарплату на 38%, сообщает телеканал RT во вторник, 8 ноября, со ссылкой на пресс-службу кабинета министров. Рост произойдет в основном за счет оклада.

Телеканал уточняет, что, согласно данным Росстата, среднемесячная зарплата федеральных чиновников за первое полугодие составила 99 900 рублей в месяц. Таким образом, после индексации она вырастет до 140 000 рублей.

«В соответствии с пунктом 13 плана мероприятий по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016-2018 годы, в четвёртом квартале 2018 года должны быть приняты соответствующие нормативные правовые акты по увеличению гарантированной части денежного содержания», — уточнили в пресс-службе правительства.

В пресс-службе уточнили, что указанные нормативные правовые акты вступят в силу с 1 января 2019 года. Собеседник телеканала напомнил, что зарплата госслужащих не индексировалась с 2014 года.

Больше других чиновников по результатам первого полугодия зарабатывали сотрудники администрации главы государства. Они в среднем получали 208 600 рублей в месяц. На втором месте оказались сотрудники аппарата правительства, у них средний показатель по зарплате снизился — на 6,7%, до 181 800 рублей.

Тройку лидеров замкнул Конституционный суд со средним уровнем зарплаты в 172 800 рублей. Самыми низкооплачиваемыми оказались чиновники Росрезерва, средняя зарплата которых составила 39 600 рублей (-17%). 

Темы: Россия, Бюрократия и чиновничество в России
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Комментарии читателей
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08.11.2016, 12:10
Cлава российским чиновникам!

Благодаря чиновникам российский народ цветёт и процветает. 40% это мало. Надо поднять им зарплаты и премии на 146%! И поднимать каждый год. Все знают как тяжко жить чиновникам, дороги плохие, машины нужны мощные геленвагены чтобы проехать. А такая машина не как жигули бензин жрёт, сплошные расходы. И так во всём.
08.11.2016, 12:10
Иванов

Предлагалось же решение - Зарплата чиновников доолжна быть привязана к средней зарплате госбюджетников в стране. И депутатов тоже. Какой коэфициент, это вопрос иследований, дискусий. Это ж очевидно. В нынешнем виде, чиновники сами себе устанавливают уровень зарплпты. И как мы видим, что ограничений ни моральных, ни физических нет.
08.11.2016, 11:52
Павел__

"Кто не работает - тот ест" (с)
А если быть более точным - то не едят, а жрут, прчем у них из всех отверстий уже лезет обратно, а они всё пихают и пихают себе в глотку всё, до чего дотянуться могут...
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