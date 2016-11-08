Как генерал СК консультировал «вора в законе»

Высокопоставленные правоохранители вели переговоры на квартире, которая прослушивалась ФСБ

Сейчас уже бывший высокопоставленный сотрудник Следственного комитета (СК) РФ Михаил Максименко в течение нескольких месяцев лично инструктировал людей «вора в законе» Захария Калашова о том, какие им действия предпринять, чтобы вышли на свободу обвиняемые в попытке рейдерского захвата ресторана. Все свои действия он координировал с Денисом Никандровым, занимавшим в тот момент должность замначальника ГСУ СК РФ по Москве. Переговоры мужчины вели в квартире Максименко, не подозревая, что она прослушивается. Это следует из материалов расследования ФСБ РФ.

Корреспонденту «Росбалта» стали известные некоторые подробности громкого дела о коррупции в СК РФ.

По версии ФСБ, еще в конце февраля 2016 года Михаил Максименко, возглавлявший Главное управление межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК РФ, пригласил в гости в свою квартиру начальника управления собственной безопасности Александра Ламонова и замначальника ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова. Встреча носила деловой характер. На ней Максименко рассказал, что от Захария Калашова поступило предложение: в обмен на крупную сумму сделать так, чтобы близкий сподвижник «вора в законе» Андрей Кочуйков (Итальянец) вышел на свободу из СИЗО, где находился по делу о попытке рейдерского захвата ресторана Elements.

Участники «совещания» решили, что просьба «криминального генерала» интересная и вполне выполнимая. Заодно они обсудили, как осуществить задуманное. Впрочем, к реализации своего плана высокопоставленные сотрудники Следственного комитета перешли не сразу, а вскоре после того, как Максименко «получил от Калашова денежные средства в сумме 500 000 евро, что составляет не менее 39 950 000 рублей и соответствует особо крупному размеру». По версии ФСБ, произошло это 4 марта 2016 года, а сумма была поделена между Максименко, Никандровым и Ламоновым.

Дальше «Максименко и Ламонов обеспечивали через имеющиеся контакты с представителями преступного сообщества Калашова дачу необходимых признательных показаний Кочуйковым». То есть генерал СК РФ консультировал людей «вора в законе» о том, какие действия надо предпринять обвиняемому, чтобы он мог выйти на свободу; те передавали инструкции адвокатам, а защитники уже доносили их до Итальянца.

В ФСБ полагают, что следователь, в производстве которого находилось «дело Кочуйкова», был не в курсе преступных замыслов руководства (денег не получал), а просто выполнял поручения своего начальника Дениса Никандрова. Несмотря на то, что проверка о совершении Итальянцем вымогательства дала положительный результат, 16 мая 2016 года следователь вынес постановления о привлечении его в качестве обвиняемого по «мягкой» статье УК РФ 330 (самоуправство). В результате 14 июня 2016 года Кочуйков получил возможность выйти на свободу, так как истек предельный срок содержания под стражей. Однако у дверей СИЗО он вновь был задержан сотрудниками ФСБ.

Контрразведчики фиксировали переговоры людей Шакро молодого, а также беседы руководящих сотрудников СК РФ, поэтому заранее знали о всех их общих «проектах».

19 июля 2016 года Максименко, Ламонов и Никандров были задержаны и до сих пор находятся под стражей. Бывшим сотрудникам СК инкриминируют деяния, подпадающие под статью 290 УК РФ (получение взятки).

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, ФСБ собрала достаточно доказательств для предъявления Калашову обвинений в создании ОПС и даче крупной взятки. Часть из них строится на записях разговоров, в частности — с Ламоновым и Максименко. Часть — на показаниях Дмитрия Звонцева — руководителя ЧОП «Сириус», который обеспечивал безопасность «вора в законе». Звонцев участвовал в переговорах с сотрудниками СК. Он был задержан одновременно с Калашовым неподалеку от «штаб-квартиры» Шакро — развлекательного центра «Голдэн Пэлас», — и согласился сотрудничать с ФСБ. Сейчас он взят под государственную защиту.