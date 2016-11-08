В Минобороны РФ опровергли сообщения об авиаударах под Идлибом

Самолеты ВКС России 8 ноября не совершали вылетов и не наносили удары в окрестностях сирийского города Идлиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ.

Некоторое время назад сообщения об авиаударах, якобы нанесенных российской авиацией, появились в ряде зарубежных СМИ. При этом отмечалось, что жертвами атак стали мирные жители, включая детей. Издания ссылались на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

«Рекомендуем отдельным иностранным СМИ, которые дорожат своей репутацией, не поддаваться на информационные провокации организаций, называющих себя правозащитными, подобных Сирийской обсерватории, вещающей из Лондона», - цитирует агентство представителя ведомства.

Накануне в иностранных СМИ появились похожие сообщения, но об ударах в районе Дамаска. В Минобороны также их опровергли, назвав фальшивками.

