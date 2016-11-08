Путин распорядился выплатить военным пенсионерам по 5 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин поручил правительству скорректировать законопроект о единовременной выплате пенсионерам. Глава государства настоял на предоставлении выплаты военным пенсионерам и приравненным к ним категориям, передает ТАСС.

Президент напомнил, что изначально речь шла о распространении данной меры поддержки на все категории пенсионеров. Он отметил, что в бюджете есть соответствующие ресурсы.

«Мы с вами дорожим тем, о чем мы говорим, и люди знают, что мы стремимся к выполнению по максимуму того, что обещаем», - сказа Путин на совещании Совета безопасности РФ в Кремле.

Заменить вторую индексацию пенсий в текущем году единовременной выплатой правительство решило в августе. Сумма выплаты составит пять тысяч рублей. Пенсионеры получат ее в начале следующего года.

