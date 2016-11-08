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Путин распорядился выплатить военным пенсионерам по 5 тысяч рублей

18:10 8.11.2016
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин поручил правительству скорректировать законопроект о единовременной выплате пенсионерам. Глава государства настоял на предоставлении выплаты военным пенсионерам и приравненным к ним категориям, передает ТАСС.

Президент напомнил, что изначально речь шла о распространении данной меры поддержки на все категории пенсионеров. Он отметил, что в бюджете есть соответствующие ресурсы.

«Мы с вами дорожим тем, о чем мы говорим, и люди знают, что мы стремимся к выполнению по максимуму того, что обещаем», - сказа Путин на совещании Совета безопасности РФ в Кремле.

Заменить вторую индексацию пенсий в текущем году единовременной выплатой правительство решило в августе. Сумма выплаты составит пять тысяч рублей. Пенсионеры получат ее в начале следующего года.
 

Темы: Россия, Положение пенсионеров в России, Финансовая помощь и денежные вливания, Правительство России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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08.11.2016, 20:06
Микс

ну ну а я так и не понял почему у учителей заработная плата меньше 18 тысяч на ставку и почему при такой заработной плате нельзя больше 1,5 ставки я и 2 с хвостиком тянул без ущерба качеству.
08.11.2016, 19:39
Что за суесловие?

Позвольте: разве военным пенсионерам наравне с остальными и без спецраспоряжения ВВП не полагалась бы январская выплата в 5000р? Или это еще одна будет сверх той, которая предусмотрена для всех категорий?
08.11.2016, 19:02
Ну слава богу.

Я уж грешным делом подумал, что галерный выпустил бразды правления. Ан нет все в порядке. Ему только только доложил холоп, а бояре боялись слово молвить)))
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