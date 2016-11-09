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Российские корабли спровадили следившую за ними голландскую подлодку

18:31 9.11.2016
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» обнаружили дизель-электрическую субмарину ВМС Нидерландов, которая пыталась вести слежку за корабельной авианосной группой Северного флота в Средиземном море.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, подлодка была запеленгована на расстоянии 20 километров. «Несмотря на попытки маневрирования подводной лодки, с ней был установлен устойчивый гидроакустический контакт. Корабли более часа отслеживали ее маневрирование и вынудили покинуть район нахождения корабельной авианосной группы», - цитирует его ТАСС.

Генерал отметил, что подобные попытки «неуклюжего» маневрирования в непосредственной близости от российских кораблей могли обернуться тяжелыми навигационными происшествиями. В то же время Конашенков отметил положительную сторону инцидента – он позволил российским кораблям отработать организацию противолодочной обороны.

Генерал добавил, что это далеко не первая попытка подлодок НАТО приблизиться к авианосной группе в Средиземном море и все они отслеживаются в реальном времени. Конашенков назвал это нормальной морской практикой и элементом практической боевой учебы в море.

Группа кораблей Северного флота РФ находится в Средиземном море с середины октября. В ее составе авианосец «Адмирал Кузнецов», тяжелый атомный крейсер «Петр Великий» и ряд других боевых кораблей и судов обеспечения.
 

Темы: Россия, Нидерланды, Средиземное море, Отношения России и НАТО, Российский Военно-морской флот, Министерство обороны РФ
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