В Екатеринбурге опознали всех погибших при обрушении крыши на заводе

В Екатеринбурге опознаны все четыре жертвы обрушения кровли на машиностроительном заводе имени М.И. Калинина. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Речь идет о мужчинах 1956, 1962, 1966 и 1986 годов рождения. Установлены и личности всех 14 пострадавших, которые в настоящее время находятся в больнице. «Людей, чье местонахождение было бы неизвестно, уже нет», - сказал собеседник агентства.

Разбор завалов на месте происшествия приостановлен до 10 ноября. Для дальнейших работ необходимы мощные подъемные краны.

Крыша производственного здания завода рухнула днем 9 ноября. Предполагается, что причиной ЧП стало большое количество снега, образовавшееся в результате обильных осадков.

