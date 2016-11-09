В Москве полиция пресекла акцию в поддержку Трампа

Сотрудники московской полиции у посольства США в РФ помешали проведению акции в поддержку победившего на президентских выборах Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, вечером 9 ноября у здания посольства собрались несколько человек в сопровождении духового оркестра. Когда музыканты начали играть, вмешались полицейские и прервали их выступление. Ни один из участников акции задержан не был.

Организатор мероприятия заявил, что оно не имеет политической окраски.»Ээто искренний порыв простых горожан поздравить наших партнеров с избранием нормального президента и победы партии мира», - цитирует его агентство.

Трамп выиграл выборы, существенно опередив кандидата от демократов Хиллари Клинтон по количеству набранных голосов выборщиков. Формальное их голосование состоится в декабре, результаты его будут утверждены уже в 2017 году. Тогда же новый президент США вступит в должность.

