Российского гражданина нигерийского происхождения Рилвана Бамгбалу ждут в суде

Судья Тушинского суда решила посмотреть на «потерпевшего» - российского гражданина нигерийского происхождения Рилвана Бамгбалу

В Тушинском суде (г. Москва) рассматривается странное дело по обвинению основателя компьютерного холдинга "Эр-Стайл" Вячеслава Рудникова. Бывший партнёр Рудникова нигерийско-российский бизнесмен Рилван Бамгбала обвиняет его в присвоении акций компании, хотя сам Бамгбала проходил по делу о мошеннических действиях на Кипре с акциями одной из фирм Вячеслава Рудникова.

Заместитель председателя Тушинского суда Ольга Крапчетова, неожиданно для всех участников процесса, удовлетворила ходатайство адвокатов Вячеслава Рудникова и Александра Фомченкова (является партнёром Рудникова и также проходит с ним по одному делу - ред.). Защита обвиняемых просила суд вызвать в процесс самого потерпевшего Рилвана Бамгбалу. С самого начала судебного разбирательства в суд приходят только его представители.

Сам Вячеслав Рудников, комментируя своё пожелание видеть бывшего компаньона в суде, сослался на то, что главным следственным управлением МВД России возобновлено расследование уголовного дела против теперь уже самого Бамгбалы по факту мошенничества, и ему важно знать, что последний никуда не скрылся и готов давать свидетельские показания в суде.

Председательствующая Ольга Крапчетова согласилась с доводами стороны подсудимых и объявила перерыв. Напомним, что это уже шестое заседание Тушинского суда, на котором обсуждаются подготовительные вопросы.

3 ноября судья Ольга Крапчетова, спустя несколько минут после начала слушания уголовного дела Вячеслава Рудникова и его делового партнёра Александра Фомченкова приняла решения удалить из зала представителей информационно-правового портала «Человек и Закон» и сетевого издания «КМ.RU». Представители этих СМИ собирались снимать судебное заседание на видеокамеры.

Ольга Крапчетова, несмотря на то, что процесс объявлен открытым, сослалась на то, что может быть нарушена деловая репутация потерпевшего по уголовному делу Бамгбалы. При этом аудиозапись заседания вести никто не мешал.

Отметим, что уголовное преследование Вячеслава Рудникова и Александра Фомченкова продолжается с декабря 2012 года. По версии следствия, в 2010 году Рудников при помощи Фомченкова пытался лишить своего бывшего партнёра Бамгбалу активов в их совместной компании "КС-Траст", где нигерийцу якобы принадлежало 24% акций на сумму около 150 миллионов рублей.

Как утверждают адвокаты обвиняемых, уникальность этого дела заключается в том, что Бамгбала не имеет никакого отношения ни к компании "КС-Траст", ни к её владельцу кипрской "Капенда Лимитед", где фактическим и единственным бенефициаром был Вячеслав Рудников. 24% процента у нигерийца появились как раз после его мошеннических действий на Кипре в компании "Капенда Лимитед". По этому факту полицией Никосии было проведено расследование, и кипрский регистратор признал, что записал 24% акций на Рилвана Бамгбалу задним числом.

Как утверждает Вячеслав Рудников, одного этого заявления достаточно, чтобы прекратить его уголовное преследование в России.

Смотрите подробности этого дела в статье «Попрессовали и обобрали» (газета «Совершенно секретно», № 11/388, ноябрь 2016 г.)

Тем не менее, нынешнее заседание состоялось после длительного перерыва, который судья Крапчетова объявила 23 октября. Тогда представитель гособвинения попросил у суда время, чтобы подготовить возражения к ходатайству защиты обвиняемых о прекращении самого дела. Адвокаты Рудникова и Фомченкова, ссылаясь на решения Бутырского и Московского городского суда, которые уже возвращали уголовное дело обратно в прокуратуру на устранение грубых нарушений, настаивают, что следственные и надзорные органы, вместо устранения ошибок, в практически не изменённом виде направили материалы уже в Тушинский суд.

Спустя две недели Ольга Крапчетова, возобновила слушания и, выслушав доводы прокуратуры о том, что их позиция не противоречит закону, удалилась в совещательную комнату. А на судебном слушании 8 ноября спустя два с половиной часа судья вышла с подготовленным постановлением - в ходатайстве обвиняемым отказать.

Все доводы защиты будут исследоваться в последующих заседаниях. Следующее слушание назначено на 28 ноября.