В четверг и пятницу в столичном регионе будет настоящий «армагеддон»

Уже завтра столицу снова атакует непогода. К концу недели синоптики обещают москвичам «снежный апокалипсис», который сменится ледяным дождем.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец: «Испытание непогодой ждет москвичей в четверг и пятницу. Будет настоящий «армагеддон». С Юго-Запада будет прорываться балканский циклон. Это активный, мощный гигант, который обрушит на столичный регион метели», — сообщил синоптик.

По данным метеорологов, мощные снегопады перейдут в ледяные дожди. Все это будет сопровождаться гололедицей. Температура будет колебаться около нуля. Заносы на дорогах приведут к коллапсу движения транспорта.

«К выходным температура упадет до отрицательных значений, подморозит. Температура днем составит не более нуля градусов, ночью же она может упасть до -10 градусов», — добавил Тишковец.

Сейчас в столице облачно, температура воздуха — минус один градус.