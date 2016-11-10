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Сломанный банкомат осчастливил безработного полумиллионом рублей

19:09 10.11.2016
Фото с сайта vashgorod.ru
Фото с сайта vashgorod.ru
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Дефектный банкомат в одном из районов Москвы выдал приезжему безработному 500 тысяч рублей вместо четырех тысяч. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

Сообщение о краже средств поступило в полицию от одного из банков. Представитель финансового учреждения рассказал, что из банкомата на Вешняковской улице была похищена крупная сумма денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 40-летнего жителя Белгородской области. Выяснилось, что, когда он попытался снять четыре тысячи рублей, банкомат выдал ему 20 тысяч. Воспользовавшись неисправностью, мужчина получил 500 тысяч рублей и отправился оплачивать кредит. В этот момент он и был задержан.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
 

Темы: Россия, Москва, Правоохранительные органы в России, Происшествия, Банковское обслуживание населения в России
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Комментарии читателей
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11.11.2016, 10:36
надо было

совать их обратно на счет какой-нибудь подруги и звонить ей чтобы срочно бежала и снимала.
11.11.2016, 08:52
проходя

Как банкоматы глючат в сторону Сбера, так техн. ошибка, возвращают в лучшем случае через месяц, так что клиент тоже в связи с технической ошибкой может пользоваться деньгами месяц.
11.11.2016, 04:49
ABCD

Вы думайте что говорите, если он засунет деньги обратно, то они на его счёт попадут, карта по которой деньги выдавалась его личная. тут нужно просто нести в банк физически и объяснять ситуацию, но я думаю что сходу его бы СБ банка сдала бы в полицию по любому.
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