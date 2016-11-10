Сломанный банкомат осчастливил безработного полумиллионом рублей

Дефектный банкомат в одном из районов Москвы выдал приезжему безработному 500 тысяч рублей вместо четырех тысяч. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

Сообщение о краже средств поступило в полицию от одного из банков. Представитель финансового учреждения рассказал, что из банкомата на Вешняковской улице была похищена крупная сумма денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 40-летнего жителя Белгородской области. Выяснилось, что, когда он попытался снять четыре тысячи рублей, банкомат выдал ему 20 тысяч. Воспользовавшись неисправностью, мужчина получил 500 тысяч рублей и отправился оплачивать кредит. В этот момент он и был задержан.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

