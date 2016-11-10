«Диверсанты». Вторая серия

ФСБ заявила о задержании новой группы украинских диверсантов в Севастополе

ФСБ сообщила о задержании в Севастополе членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки минобороны Украины. Диверсанты якобы планировали нанести удар по объектам военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма. В украинском оборонном ведомстве информацию ФСБ опровергли. Вместе с тем информированные источники не исключают, что задержанными могли быть не кадровые разведчики, а завербованные информаторы. Как выяснила «Газета.Ru», одним из задержанных оказался выпускник Киевского высшего общевойскового командного училища.

ФСБ России заявила, что задержала в Севастополе диверсионно-террористическую группу минобороны Украины, которая, как утверждает ведомство, готовила диверсии на военных объектах Крыма. «9 ноября в городе Севастополе задержаны члены диверсионно-террористической группы <...> планировавшие совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым», — говорится в пресс-релизе центра общественных связей ФСБ.

Согласно данным спецслужб, у задержанных изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, а также карты-схемы объектов предполагаемых диверсий. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

При этом ФСБ продолжает оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Местное издание ForPost со ссылкой на свои источники пишет, что накануне, 9 ноября, в частном секторе Балаклавского района силовики проводили массовые проверки.

Сегодня в соседнем Инкермане (это город на юго-западе Крымского полуострова, входящий в состав Балаклавского района Севастополя) звучали сирены о тревоге. Местным жителям объяснили, что в городе проходит плановая проверка сигналов оповещения о ЧС. «Сейчас проехала машина и в рупор говорили, мол, ЧС, сохраняйте спокойствие. Кто знает или хотя бы услышал, что говорили?» — интересуются местные жители в пабликах во «ВКонтакте». По данным пользователей соцсетей, сирены звучали и в центре города. «За 24 года ни одного теракта не было, и террористов никто не ловил, и вообще жили себе спокойно», — сокрушаются севастопольцы.

Впрочем, в министерстве обороны Украины информацию о задержании диверсантов опровергли. «В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет. Российские спецслужбы таким образом пытаются показать свою эффективность, вводя в очередной раз в заблуждение высшее российское руководство, народ и международное сообщество», — заявил «Интерфаксу» в четверг представитель минобороны Украины Андрей Лысенко.

В свою очередь информированный источник агентства уточнил, что 9 ноября правоохранителями были задержаны трое граждан Украины, однако пока неизвестно, были ли они кадровыми разведчиками. «Говорить о том, являются ли они кадровыми разведчиками или же нанятыми Главным управлением разведки минобороны Украины сторонними диверсантами, пока преждевременно», — пояснил он. Он также подтвердил, что при задержании было обнаружено два схрона с оружием.

«Российские правоохранители имели оперативную информацию о проникновении диверсантов на полуостров около двух недель назад. За ними было установлено плотное наблюдение, чтобы выявить их контакты, маршруты передвижения и связи, то есть операция способствовала выявлению информаторов на полуострове. В этой связи не исключены новые задержания», — добавил источник «Интерфакса».

Украинец Алексей Штыбликов, представившийся братом одного из задержанных в Крыму, заявил «Дождю», что тот не имеет отношения к ведомству. Согласно профилю во «ВКонтакте», Дмитрий Штыбликов 1970 года рождения, окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище в 1992 году. В качестве города проживания у него в профиле указан Киев. Судя по всему, мужчина увлекался военной тематикой и, в частности, занимался страйкболом. В последний раз он был в онлайне 8 ноября.

Брат «диверсанта» рассказал телеканалу, что Дмитрий Штыбликов работает аналитиком Центра содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона «Номос» в Севастополе. Это украинская неправительственная аналитическая организация, ее офис расположен в Севастополе.

В августе этого года ФСБ заявила, что предотвратила теракты и диверсии со стороны украинских военных в Крыму. В ведомстве утверждали, что в результате спецоперации погибли военнослужащий Минобороны и сотрудник ФСБ. Украина все обвинения в причастности к диверсии отвергает. По этому делу были задержаны два гражданина Украины — Евгений Панов и Андрей Захтей. В России их подозревают в подготовке терактов в Крыму, сейчас они находятся в СИЗО «Лефортово». Недавно Киевский районный суд Симферополя продлил арест Панову и Захтею до 10 декабря. Подозреваемые жалуются на жестокое обращение и не знают, для чего были переведены в столичный изолятор.

Августовское задержание диверсантов имело прямые политические последствия: президент России Владимир Путин обвинил Киев в попытке обострить ситуацию на полуострове, а также заявил, что Украина предприняла попытку диверсии в Крыму из-за нежелания или невозможности выполнять минские договоренности. После инцидента аппараты Путина и Порошенко не связывались друг с другом. В Европе после вероятной диверсии поддержали позицию Украины: глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что считает версию ФСБ о крымском диверсанте неправдоподобной.

Еще одним непосредственным последствием стало то, что Крым значительно усилил границу с Украиной патрулями и скрытыми камерами. «Приняты меры по усилению границы и безопасности жителей полуострова. Линия границы с нашей стороны усилена дополнительными средствами слежения, скрытыми камерами, а также службой радиотехнического наблюдения. Кроме того, на постоянное дежурство заступили и дополнительные патрули», — говорил вице-премьер правительства Крыма Руслан Бальбек.

По его словам, подобные меры были вызваны отсутствием гарантий, что власти Киева не предпримут новые попытки диверсий в Крыму.

О случае предотвращения ФСБ теракта на Крымском полуострове знают примерно 2/3 россиян, однако, кто именно планировал эти теракты, граждане РФ в основном не понимают. Согласно опросу Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), 47% опрошенных россиян затрудняются ответить на вопрос о том, кто пытался организовать теракты в Крыму, при этом 37% заявили, что за этим стоят украинские власти, 12% — США.

Автор: Александр Морозов