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Депутаты предложили повысить стипендии до уровня МРОТ

11:27 10.11.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Студентам могут поднять стипендии до уровня минимального размера оплаты труда. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от партии ЛДПР Ярослав Нилов и Михаил Дегтярев. Парламентарии считают, что сейчас учащиеся получают слишком маленькие пособия, а потому вынуждены подрабатывать.

Подробнее об этой инициативе в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал депутат Ярослав Нилов: «Стипендия сегодня низменна и унизительна. На нее студент может один раз сходить с девушкой в кино и в кафе. Если студенту не платить нормальную стипендию, он будет экономить на питании и здоровье. Кроме этого, студент вынужден работать, в том числе в ночное время. Это удар и по образовательному процессу, и по здоровью. Стипендии нужно поднимать».

Депутат напомнил, что президент издал указ, чтобы все пенсионеры получили единовременную выплату в январе 2017 года в размере пяти тысяч рублей.

«Правительство сразу же начало выполнять поручение. Деньги для этого нашлись. Хотя изначально говорилось, что денег нет. И в случае со стипендиями, если будет политическое решение, деньги найдутся. Воровать меньше надо», — добавил Нилов.

Сейчас минимальный размер стипендии в наших вузах составляет 1300 рублей в месяц, а МРОТ – семь с половиной тысяч рублей.
 

Темы: Россия, Студенческая жизнь, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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10.11.2016, 13:27
Гость

Исходя из этих пожеланий, намного экономнее не стипендию повышать, а дотировать питание в студенческой столовой, снизить стоимость проезда для студентов и проживания в общежитии. Это и экономнее, и эффективнее на самом деле. Деньги точно не будут потрачены на кафе, не будут востребованы теми, кто ездит в институт на личном автомобиле и питается в кафе или ресторане, а не в студенческой столовке.
10.11.2016, 13:17
Ося

Правильно сказал Владимир Вольфыч в своём интервью - "Стипендия всегда была маленькая. Потому что полуголодный студент больше думает. Проявляет инициативу. Вот у меня было мало денег - и я больше учился. А те, у кого было много денег, - все плохо кончили. Они все хуже меня. Они были из богатых семей, сытые и довольные, и у них все было. Сейчас они все внизу. А я над ними над всеми поднялся.

Так это что, какая-то скрытая правительственная программа стимуляции обучения?

ВЖ: Нет. Просто в правительстве понимают, что если дать молодежи денег, то ничего хорошего не получится. Нужно стараться, чтобы молодые люди сами старались добиться всего. Если они будут сытые и довольные - им ничего не будет нужно.--- Согласен С ВВЖ...
10.11.2016, 12:14
наталья

///На нее студент может один раз сходить с девушкой в кино и в кафе./// Если исходить из этих посылов, то стипендию никто поднимать не будет - не для того же ее платят, чтобы с девушками по кафе расхаживать! Размер стипендии должен быть достаточным для того, чтобы студент мог очень скромно прожить месяц, без кафе и кино. Все остальное пусть оплачивают родители. Но с нынешними ценами на продукты, интернет и общежития этого не то что не хватает, а вообще почти незаметно в бюджете студента. Этой суммы хватает меньше, чем на неделю, учитывая проезд и вынужденное питание хоть раз в день в институтской столовой.
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