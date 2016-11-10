Депутаты предложили повысить стипендии до уровня МРОТ

Студентам могут поднять стипендии до уровня минимального размера оплаты труда. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от партии ЛДПР Ярослав Нилов и Михаил Дегтярев. Парламентарии считают, что сейчас учащиеся получают слишком маленькие пособия, а потому вынуждены подрабатывать.

Подробнее об этой инициативе в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал депутат Ярослав Нилов: «Стипендия сегодня низменна и унизительна. На нее студент может один раз сходить с девушкой в кино и в кафе. Если студенту не платить нормальную стипендию, он будет экономить на питании и здоровье. Кроме этого, студент вынужден работать, в том числе в ночное время. Это удар и по образовательному процессу, и по здоровью. Стипендии нужно поднимать».

Депутат напомнил, что президент издал указ, чтобы все пенсионеры получили единовременную выплату в январе 2017 года в размере пяти тысяч рублей.

«Правительство сразу же начало выполнять поручение. Деньги для этого нашлись. Хотя изначально говорилось, что денег нет. И в случае со стипендиями, если будет политическое решение, деньги найдутся. Воровать меньше надо», — добавил Нилов.

Сейчас минимальный размер стипендии в наших вузах составляет 1300 рублей в месяц, а МРОТ – семь с половиной тысяч рублей.

