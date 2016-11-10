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Голодец рассказала о возможных налоговых каникулах для самозанятых граждан

12:42 10.11.2016
Ольга Голодец © KM.RU, Михаил Рехтин
Ольга Голодец © KM.RU, Михаил Рехтин
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Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила в четверг, что вопрос введения налоговых каникул для отдельных категорий самозанятых граждан необходимо обсуждать. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это нужно обсуждать», — сказала она.

Ранее СМИ сообщили, что Министерство финансов подготовило поправки в налоговый кодекс, в которых предлагается на два года освободить от налогов и страховых взносов ряд категорий самозанятых граждан, занятых присмотром за детьми, больными и пожилыми людьми, а также репетиторством, уборкой.

28 сентября Ольга Голодец сообщила, что правительство обсуждает законопроект о введении сбора для трудоспособных граждан, не зарегистрированных на работе официально. После заявления Голодец в соцсетях властям предложили ввести налог на болезнь, травму, смерть, а также налог на налог.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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10.11.2016, 21:54
ВВВ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Синьор Помидор устанавливает налог на погоду

На прошлом заседании трибунал постановил, что не только земля, но и
воздух в деревне является собственностью графинь Вишен, и поэтому все,
кто дышит, должны платить деньги за аренду воздуха. Раз в месяц кавалер
Помидор обходил деревенские дома и заставлял крестьян глубоко дышать в
его присутствии. По очереди он измерял у них объем груди после вдоха и
выдоха, затем производил подсчет и устанавливал, какая сумма причитается
с каждого потребителя воздуха. Кум Тыква, который, как известно, очень
часто вздыхал, платил, конечно, больше всех.
...
Я еще не кончил: "Суд постановил, граждане повинны также вносить арендную плату за росу, иней, туман и другие виды сырости. Постановление входит в силу с нынешнего дня".
10.11.2016, 18:25
Д.Медведев

Надо ввести налог на бедность,тогда все бедные наконец поймут что бедным быть невыгодно и все станут богатыми.
10.11.2016, 16:55
Алекс

Правильно! Не вышел - штраф 10 рублей!!!
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