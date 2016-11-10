Голодец рассказала о возможных налоговых каникулах для самозанятых граждан

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила в четверг, что вопрос введения налоговых каникул для отдельных категорий самозанятых граждан необходимо обсуждать. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это нужно обсуждать», — сказала она.

Ранее СМИ сообщили, что Министерство финансов подготовило поправки в налоговый кодекс, в которых предлагается на два года освободить от налогов и страховых взносов ряд категорий самозанятых граждан, занятых присмотром за детьми, больными и пожилыми людьми, а также репетиторством, уборкой.

28 сентября Ольга Голодец сообщила, что правительство обсуждает законопроект о введении сбора для трудоспособных граждан, не зарегистрированных на работе официально. После заявления Голодец в соцсетях властям предложили ввести налог на болезнь, травму, смерть, а также налог на налог.