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В Севастополе задержали украинскую диверсионную группу

13:49 10.11.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Диверсионно-террористическая группа Минобороны Украины, готовившая нападения на военные объекты Крыма, задержана в Севастополе. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Участники группы располагали взрывными устройствами большой мощности, оружием, боеприпасами, средствами спецсвязи, а также картами-схемами предполагаемых объектов атаки.

Федеральной службой безопасности 9 ноября в городе Севастополе задержаны члены диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины, планировавшие совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым», — сообщили представители спецслужбы. Они отметили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

В то же время в министерстве обороны Украины опровергли информацию ФСБ."В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет. Российские спецслужбы таким образом пытаются показать свою эффективность, вводя в очередной раз в заблуждение высшее российское руководство, народ и международное сообщество", - заявил представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко.

В конце лета этого года ФСБ сообщала о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных разведкой Украины. В частности, отмечалось, что 7 и 8 августа были предотвращены несколько попыток прорыва в Крым диверсионно-террористических групп с украинской территории, в ходе которых погибли российский военный и сотрудник ФСБ.

По данным ФСБ, был задержан один из организаторов - житель Запорожской области, сотрудник Главного управления разведки МО Украины Евгений Панов. Он дал признательные показания. Вместе с тем родственники украинца заявляли, что показания были выбиты под пытками.

По данным российских спецслужб, обеспечивал работу диверсионной группы житель Крыма Андрей Захтей. При досмотре его машины в запасном колесе были обнаружены три килограмма взрывчатки, гранаты, сим-карты и телефоны. Родные Захтея уверяют, что он обычный таксист, а не диверсант.

Темы: Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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11.11.2016, 10:02
Фома

Очередная брехня. Такая группа с таким арсеналом никак не могла проскочить славные силы фсб погранцов на границе. А если проскочила, то кто продал проход в границе?
11.11.2016, 09:12
А зачем

что-то доказывать миру? Российская юстиция вполне самостоятельна в своих внутренних делах.
11.11.2016, 07:48
Микс

Неймется укропам. Страннее, что им кто то помогает.
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