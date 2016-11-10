В Севастополе задержали украинскую диверсионную группу

Диверсионно-террористическая группа Минобороны Украины, готовившая нападения на военные объекты Крыма, задержана в Севастополе. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Участники группы располагали взрывными устройствами большой мощности, оружием, боеприпасами, средствами спецсвязи, а также картами-схемами предполагаемых объектов атаки.

Федеральной службой безопасности 9 ноября в городе Севастополе задержаны члены диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины, планировавшие совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым», — сообщили представители спецслужбы. Они отметили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

В то же время в министерстве обороны Украины опровергли информацию ФСБ."В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет. Российские спецслужбы таким образом пытаются показать свою эффективность, вводя в очередной раз в заблуждение высшее российское руководство, народ и международное сообщество", - заявил представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко.

В конце лета этого года ФСБ сообщала о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных разведкой Украины. В частности, отмечалось, что 7 и 8 августа были предотвращены несколько попыток прорыва в Крым диверсионно-террористических групп с украинской территории, в ходе которых погибли российский военный и сотрудник ФСБ.

По данным ФСБ, был задержан один из организаторов - житель Запорожской области, сотрудник Главного управления разведки МО Украины Евгений Панов. Он дал признательные показания. Вместе с тем родственники украинца заявляли, что показания были выбиты под пытками.

По данным российских спецслужб, обеспечивал работу диверсионной группы житель Крыма Андрей Захтей. При досмотре его машины в запасном колесе были обнаружены три килограмма взрывчатки, гранаты, сим-карты и телефоны. Родные Захтея уверяют, что он обычный таксист, а не диверсант.