Власти Москвы не разрешили митинг против военной операции РФ в Сирии

Мэрия Москвы отказалась согласовывать проведение митинга против действий России в Сирии. Об этом сообщает ПАСМИ со ссылкой на одного из организаторов акции, представителя общественного движения «Солидарность» Сергея Давидиса.

Он отметил, что причина отказа пока неизвестна. По его словам, организаторы планируют обжаловать данное решение в суде.

Заявка на проведение митинга была подана 8 ноября. Мероприятие было намечено на 20 ноября. Среди его учредителей были «Партия 5 декабря», ПАРНАС, «Либертарианская партия России», движения «Солидарность» и «За права человека». На митинге предполагается поднять такие темы, как действия России в Сирии, агрессивная внешняя политика и политические репрессии.

В октябре 2015 года оппозиционеры провели на Суворовской площади в Москве аналогичный митинг против войны в Сирии.

С 30 сентября 2015 года ВКС РФ по просьбе президента Сирии Башара Асада проводят антитеррористическую операцию. Кроме того, в регионе с 2014 года действует международная коалиция под эгидой США.